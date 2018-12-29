Книга профессора Отделения славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета Владимира Маркова (1920−2013) впервые вышла в 1968 году и, как сказано в предисловии, была первой научной монографией по теме.

Американский славист восстанавливает историю одного из самых эпатажных течений отечественного модернизма от дебютных опытов первых групп и отдельных литераторов («Садок судей», Николай Кульбин) до его распада в конце 1920-х годов (объединение «Левый фронт искусств»).

Ученый подробно пишет об истоках футуризма. К ним он, в первую очередь, относит отечественную модель символизма, обращая внимание, что Вячеслав Иванов и Михаил Кузмин «приветствовали» творчество Велимира Хлебникова, а Валерий Брюсов и Федор Сологуб с симпатией отнеслись к эгофутуризму Игоря Северянина. Да и ранние стихи Давида Бурлюка тоже были близки к символизму, хотя, как отмечает Марков, «третьеразрядному». Вторым источником, по мысли исследователя, выступила русская авангардная живопись. Но наибольшее внимание он уделяет импрессионизму. Из разнообразного наследия импрессионизма автор книги выделяет то направление, которое отличалось максимальным субъективизмом. Кроме того, ряд футуристов (Алексей Крученых, Давид Бурлюк) начинали как художники-импрессионисты. Наконец, творчество таких писателей, повлиявших на футуристов, как, например, Константин Фофанов, некоторые исследователи относят к импрессионистическому.

Марков стремится максимально объективно оценивать наследие футуристов, в том числе и теоретическое, не скрывая его слабых сторон. Так, он приводит рассуждение Хлебникова о том, что в современных германцах и русских продолжают жить древние греки и римляне, на что указывают их первые буквы («г» и «р»). При этом ученый не считает нужным скрывать, что «пренебрежительное отношение Хлебникова к иностранным языкам приводит его к ложному мнению, что имена Гёте (Goethe) и Гейне (Heine) начинаются с одинаковой буквы».

Касаясь конца футуризма как целостного течения, Марков отмечает, что, например, «Левый фронт искусств» был «изумительной попыткой» создать авангардистскую литературу на основе коммунистических идей, что привело к жестоким литературным схваткам с ортодоксальными пролетарскими писателями, завершившимися победой последних.

Впрочем, может быть, это не так уж и плохо. Как говорил другой футурист, Борис Пастернак:

«Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать».

ИА REGNUM писало также о другой книге Владимира Маркова.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».