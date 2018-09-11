14 декабря в Пермском театре оперы и балета состоялась знаковая премьера классической постановки легендарного балета Мариуса Петипа «Баядерка». Данное событие по многим причинам стало знаковым для культурной жизни города.

Баядерка. Хореограф Мариус Петипа. Сцена из I акта, 1900

Последние годы театр испытывал серьёзные трудности, связанные с политикой нового начальства в лице художественного руководителя Теодора Курентзиса, разрушительная политика которого наконец дала о себе знать.

Последствия сказались и на балете, который, казалось бы, находился под меньшим влиянием титулованного маэстро. Тем не менее сокращение репертуара и бесконечные эксперименты в области так называемого современного искусства коснулись и его. Вероятно, данный шаг стал одной из причин ухода из труппы сразу трех ведущих артистов балета, что серьезным образом ударило по престижу театра, позиционировавшего себя в качестве одного из лучших в стране.

Эдгара Дега. Балерины

Читайте также: Закат пермского балета? Театр покидают сразу трое ведущих артистов

Поэтому с декабрьской премьерой «Баядерки» связывались особые надежды как у поклонников балета, так и у театрального руководства. Надежды, стоит признать, оправдались, но при этом во всей полноте обнажили вопрос, на который театральному руководству, а также краевым чиновникам придется рано или поздно дать ответ. Но об этом позже, сперва о самой премьере.

Особенностью постановки «Баядерки» стало ее классическое исполнение. На первый взгляд это может не бросаться в глаза, но не для пермяков, которые за последние годы устали от всевозможных современных интерпретаций — как в опере, так и в балете. Поэтому неудивительно, что данный акт многие восприняли как уступку той части поклонников музыкального театра, которая ценит не только безоглядное движение вперед, но и традицию.

Не устану повторять, что противоречия между современными и классическими постановками по большей части являются искусственными. Негатив вызывает не современность как таковая, а то, что она вытесняет классику, тогда как они могут гармонично сосуществовать друг с другом. «Баядерка» несколько разбавила сложившуюся в последние годы тенденцию, что не может не радовать.

Скриншот tvkultura.ru Наталья Осипова

О постановке

Большим сюрпризом для пермского зрителя стало появление на премьерном показе выдающейся балерины Натальи Осиповой. В прошлом году её бурно представили в качестве примы-балерины Пермского театра, однако вместо запланированных четырех выступлений состоялось только одно. Пресс-служба театра, рекламировавшая свое бесценное приобретение, внезапно стала делать вид, что ничего не произошло. Без объяснения причин Осипова пропала из информационного пространства, что, конечно же, вызвало раздражение у публики.

Но в этот раз балерина все-таки приехала, что можно расценивать как желание театра все-таки выполнить, пусть с запозданием, свои обещания. Будем надеяться, что Осипова посетит наш город еще как минимум дважды, что восстановит доверие зрителя к театральным обещаниям.

Что же касается самого выступления, то оно было выше всяких похвал, выдающаяся артистка сумела продемонстрировать Перми свою великолепную технику, которой она радует Лондон. Подобные визиты играют важную роль в развитии Пермского музыкального театра, знакомя зрителя с лучшим, что есть в русском балете, способствуют совершенствованию местных артистов.

Вместе с Осиповой в премьерном показе «Баядерки» приняли участия другие артисты мировой величины — это балерина Большого театра Мария Александрова и премьер того же заведения — Владислав Лантратов. Возможность Пермского театра приглашать артистов такой величины говорит о его высоком статусе, что также вселяет надежды на светлое будущее.

Anatolierika.com Балерина Дарья Тихонова. Фотограф Салеева Лилия

Стоит отметить, что и наши, пермские, артисты выглядели весьма достойно на уровне именитых коллег. Второй премьерный день открывала балерина Полина Булдакова, а финальный аккорд поставила солистка Дарья Тихонова.

Безусловно, в техническом плане талантливых балерин из Москвы и Лондона обойти сложно, но наши артистки, которые, уверен, в будущем и физические свои возможности улучшат, брали за счет другого. И, на мой субъективный взгляд, в целом обошли их.

Как отмечает педагог-репетитор Наталья Моисеева, не технические навыки определяют финальный результат постановки, а способность порождать у зрителя эмоциональную реакцию.

«Не физика балерину делает. Не это остается у людей в памяти. В балете остается образ. Насколько она (балерина) может достать из человека эмоции», — отмечает педагог.

Конечно, суждения на основе одной постановки не могут быть адекватны. Поэтому будем ждать новых визитов в наш театр звезд мирового балета.

Что касается наших артистов, то особенно меня поразила Дарья Тихонова, я изначально предполагал, что «Баядерка» — это идеальный вариант именно для нее. Важно, чтобы роль была близка исполнительнице эмоционально, тогда каждое ее появление на сцене будет вызывать сильнейшие чувства, создавая ощущение реальности происходящего. Вспоминая язык Константина Станиславского, зритель должен верить артисту, и я действительно поверил Тихоновой.

Эдгар Дега. Балерины на поклонах. 1885

К сожалению, стоит признать, что у нас все-таки не хватает исполнительниц, несмотря на новые приобретения, не случайно январских показов состоится всего два, фактически в театре остаются лишь две балерины, способные танцевать главные партии на самом высоком уровне, — это Булдакова и Тихонова. Возможно, вынужденное отсутствие последней в прошлом сезоне сказалось на недоразумении, заставляющем её до сих пор пребывать в статусе солистки. Думается, что это явление временное.

Небольшой осадок остался от декораций. В первом и третьем акте в качестве фона была выбрана индийская обсерватория Джантар-Мантар. Выглядела она несколько искусственно. Вероятно, авторы идеи хотели тем самым придать балету восточный лоск, погрузить зрителя в совершенно иной мир, отличный от наших европейских представлений.

«Это образ принципиально иной мировоззренческой парадигмы, привет от восточного знания, действительно далекого от современного ему европейского Просвещения», — отмечают создатели декораций.

Задумка интересная, однако, как мне кажется, она не вполне удалась — отчасти из-за «непрозрачности» подобной отсылки, а отчасти из-за указанной выше неестественности.

Во второй картине первого акта в глаза бросалась колонна, колыхавшаяся от малейшего движения артистов по сцене. Вероятно она была сделана не из мрамора или какого-либо другого твердого материала, а из бумаги. Подобный дефект не позволяет глубоко погрузиться в действие, создает острое ощущение нереальности происходящего.

Если первая моя претензия субъективна (разумеется, Джантар-Мантар кому-то понравился больше, чем мне), а значит, и несущественна, то вторая всем очевидна, будем надеяться, что при дальнейших показах спектакля она будет устранена.

Что касается костюмов, то они были выше всяких похвал, и в этом, как мне кажется, у зрителей существует консенсус. Это чуть ли не главное достоинство постановки, о котором охотно говорил практически каждый, побывавший на премьере.

На балете «Баядерка» я чуть ли не впервые ощутил, что наша сцена действительно маловата, чувствовалось, что она ограничивает артистов, которым порой не хватало места, чтобы развернуться. Особенно это было заметно в танце теней, напоминавшем скорее столпотворение, нежели танец. Одна из изюминок спектакля, очень сложная в техническом плане, стала проблемой для кордебалета, ошибок у которого, впрочем, с каждым новым показом становилось все меньше.

Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1868-1869

Разумеется, балет — это не только декорации, костюмы и балерины. Балет — это еще и музыка, поэтому не последнюю роль здесь играет оркестр. Музыкальным руководителем постановки выступил дирижер Артем Абашев, под управлением которого и состоялись четыре премьерных показа.

У нас в Перми стало как-то принято сравнивать местный Большой симфонический оркестр (БСО) и оркестр MusicAeterna, возглавляемый Теодором Курентзисом. Разумеется, сравнение было не в пользу первого. Четыре декабрьских дня показали, что это совсем не так: под управлением маэстро Артема Абашева, молодого талантливого музыканта, БСО выступил просто блестяще, об этом я говорю не только на основании субъективных впечатлений, но и со слов некоторых музыкантов, которые прежде вышеуказанное сравнение принимали.

В связи с этим стоит отметить, что премьера состоялась — благодаря усилиям тех людей, которые постоянно работают в нашем городе: это главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко и уже названный Артем Абашев. Громкое событие, давшее старт в Перми Году театра в России, было создано (о ужас!) без участия именитого греческого дирижера. И было принято с полным восторгом публики: четыре премьерных показа прошли при полном аншлаге.

Значение события переоценить трудно: оказывается, театр может работать вполне успешно и без Курентзиса, а значит, его возможный уход с поста художественного руководителя пройдет безболезненно.

А коль скоро выдающийся греческий дирижер так любит Пермь, то он с большим удовольствием будет приезжать к нам на гастроли, а значит, для пермского зрителя ничего не изменится.