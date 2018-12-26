Итак, президент РФ В. Путин вслед за японским «другом Синдзо» вновь назвал отсутствие мирного договора с Японией «ненормальной» ситуацией. Лично меня это удивляет. Понятно, когда не признающему итоги Второй мировой войны премьер-министру Японии С. Абэ не нравится, что государство-агрессора, зверски погубившего десятки миллионов людей, мировая общественность наказала, лишив его части территории, и он считает это «ненормальным». Хотя даже адвокаты осужденных судом Токийского трибунала японских военных преступников считали это как раз вполне нормальным. Японские защитники подсудимых в заключительной речи на трибунале со всей определенностью заявили:

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Если Япония была побеждена в войне, вся нация должна испытывать на себе последствия этого. Она должна в зависимости от обязательств платить репарации, или возместить ущерб, или должна быть лишена своей территории».

Понимало это после войны и японское правительство, согласившись с решением стран-победителей лишить Японию целого ряда ранее входивших в состав государства территорий, включая отторгнутый после японско-русской войны Южный Сахалин и потерявшие вследствие такого решения легитимную принадлежность Японии Курильские острова. Официальный Токио как должное воспринял Меморандум японскому императорскому правительству главнокомандующего союзных держав американского генерала Макартура № 677/1 от 29 января 1946 года. В котором объявлялось, что из-под юрисдикции государственной или административной власти Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе

«группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан».

Latitude Курильские острова

Иначе и быть не могло. Ведь ограничение японской территории было одним из важных положений, выдвинутых союзными державами в призывавшей к безоговорочной капитуляции милитаристской Японии Потсдамской декларации. 8-й пункт декларации недвусмысленно объявлял, что после капитуляции

«японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

В Меморандуме Макартура и были указаны «менее крупные острова», часть которых сохранялась в составе японского государства, а часть, как все Курилы, включая Малую Курильскую гряду (Шикотан и Хабомаи), изымались из-под суверенитета Японии. И это считалось тогда в Токио нормальным. А теперь, видите ли, стало «ненормальным». Неужели и президент России вслед за Абэ считает «ненормальным» послевоенное ограничение территориального устройства Японии с передачей по ялтинскому решению союзников Курильских островов их прежнему владельцу СССР/России? Но, похоже, он считает это справедливым. Ведь известно его высказывание о том, что Курильские острова

«находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией… Это закреплено международным правом, это результат Второй мировой войны».

Или, может быть, президент считает «ненормальным» сам факт отсутствия мирного договора с Японией? Но тогда почему он не заявляет о «ненормальности» наших отношений с Германией, с которой, как известно, тоже нет мирного договора. При этом японское правительство на весь мир продемонстрировало, что считает «ненормальным» не отсутствие мирного договора, а то, что Москва не хочет по требованию Токио «отдавать» законно принадлежащие России Курильские острова. Разве не такой вывод напрашивается из категорического отказа премьера Абэ откликнуться на вполне уместное предложение президента Путина подписать мирный договор без предварительных условий, то бишь без надуманных и ничем не обоснованных претензий Японии на южные Курилы?

В условия, когда все, подчеркиваю, все обычно составляющие содержание мирных договоров, включая статью о территориальном размежевании, положения отражены в подписанной правительствами и ратифицированной парламентами Совместной декларации 1956 года, никакой «ненормальности» в отношениях двух стран нет. И вина за то, что статья об условиях территориального размежевания неоднократно была грубо нарушена японским правительством и в силу кардинально изменившихся обстоятельств аннулирована советским правительством в 1960 году, лежит исключительно на японской стороне. Хотя тут надо говорить и о вине США, которые сделали все, чтобы реализация достигнутых соглашений не состоялась.

Советская делегация во главе с Н.С. Хрущёвым на советско-японских переговорах. 1956

Вот уже много лет президент В. Путин и министр иностранных дел С. Лавров убеждают нас в «необходимости» мирного договора с Японией, прекрасно понимая, что без удовлетворения реваншистских, по сути, территориальных требований японский политический класс на такой договор не пойдет. Значит, допускается вариант, когда ради мирного договора российское руководство может пойти на удовлетворение японских требований? Или это не так и в Кремле имеют собственный план подписания договора без территориальных потерь?

И еще. Российские лидеры дают понять, что после разрешения «территориального вопроса» и подписания мирного договора «благодарная Япония» облагодетельствует нашу страну и народ с небывалой щедростью инвестициями и экономической помощью. По поводу подобных иллюзий мы, специалисты по Японии, объясняли еще Б. Ельцину в 1992 году:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем… приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции».

О том, что это именно так, свидетельствуют весьма скромные плоды сверх меры разрекламированного российскими СМИ «плана Абэ из восьми пунктов» и объявление два с половиной года назад о якобы выделенных на реализацию этого плана многих миллиардах долларов японских инвестиций. И где они, эти «иеновые дожди»?