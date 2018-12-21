Итак, мечта императора о выходе в Мировой океан была осуществлена после приобретения Квантунского полуострова. Незамерзающий порт на Тихом океане был приобретен. Осталось создать в нем базу и построить для нее флот. Эта задача становилась тем более насущной, что во враждебности Японии после этого приобретения сомневаться не приходилось.

Порт-Артур в 1904 году

В феврале 1898 года Особое Совещание под председательством императора приняло судостроительную программу, вызванную прежде всего морскими вооружениями Японии. С 1898 по 1904 гг. на нужды флота было выделено 206 млн руб. Флот, не считая кораблей, уже находившихся в постройке, должен был усилиться 8 эскадренными броненосцами, 9 крейсерами, 4 броненосцами береговой обороны, 3 минными транспортами, 1 минным крейсером, 4 минными заградителями, 4 канонерскими лодками и 54 миноносцами. Это была дополнительная судостроительная программа для нужд Дальнего Востока. Предшествовавшая ей программа 1895 года в основном исходила из нужд Балтийского и Черноморского флотов.

На Дальнем Востоке к 1903 году должна была быть собрана эскадра из 10 броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 10 крейсеров-разведчиков 1 ранга, 10 крейсеров-разведчиков 2 ранга и 36 эсминцев. К 1902 году планировалось построить 5 эскадренных броненосцев и 5 крейсеров 1 ранга. Формально в начале 1898 года в составе Сибирской флотилии числился крейсер 2 ранга «Забияка», 4 мореходные канонерские лодки, 2 минных крейсера и 12 миноносцев; на Балтийском флоте — 10 эскадренных броненосцев (включая устаревший «Петр Великий»), 21 броненосец береговой обороны (из них 18 — безнадежно устаревшие), 16 крейсеров 1 ранга (из них 4 устаревших), 10 крейсеров 2 ранга, большой частью устаревшие, миноносцы №№101−140; на Черном море — 8 эскадренных броненосцев, 2 устаревших «поповки», 1 крейсер 1 ранга, 6 мореходных канонерских лодок, 3 минных крейсера и миноносцы №№251−273.

Более или менее современные русские крейсера — «Россия», «Рюрик», «Громобой», «Адмирал Нахимов» — планировались для рейдерской войны и в столкновении явно уступали заказанным уже японским броненосным крейсерам. Для новых кораблей после долгих споров было найдено компромиссное решение — броненосный крейсер-разведчик, который должен был готов и к самостоятельным крейсерским операциям, и к проведению разведки, и к участию в линейном бою. При этом по проекту русские корабли такого класса ради унификации артиллерии получали только 152-мм орудия (первоначально планировалось также установить на них по два 203-мм.). Из запланированных к строительству судов на Дальний Восток должно было уйти 17 больших и средних судов и 30 миноносцев общим водоизмещением в 125 тыс. тонн. Были сделаны и заказы за границей — по 1 эскадренному броненосцу и крейсеру 1 ранга в США и во Франции, 4 крейсера и 2 эсминца — в Германии.

Бронепалубный крейсер «Олег». 1913

С 1882 по 1902 гг. русский флот строился по пяти судостроительным программам, не имевшим между собой преемственности. Результат был неизбежен — количество явно отставало от качества. Например, построенные в России для действий на Балтике бронепалубные крейсера «Паллада», «Диана» и «Аврора» устарели еще на стапелях, а на испытаниях в 1901—1903 гг. ни один из них не достиг проектной скорости в 20 узлов. Корабли этой серии считали «несчастным недоразумением». Следующий крейсер этой серии — «Витязь» — был заложен в 1900 году, но корпус его так пострадал во время пожара на верфи в Петербурге в мае 1901 года, что его решили не достраивать. Последним был «Олег», введенный строй только в октябре 1904 года и отправленный на Дальний Восток в составе эскадры адм. З.П. Рожественского. Корабли, построенные в России, обходились дешевле иностранных. Потонная стоимость броненосца в Германии равнялась 828 руб., во Франции — 823 и 890 руб., а в России — 703 и 818 руб.

«Такую выгодную для нас разницу в ценах, — гласил Всеподданнейший доклад Морского министерства от 1900 года, — можно объяснить лишь большою дешевизною в России рабочих рук». Уже в это время существовали и другие версии этой дешевизны. Сотрудник японского морского агента в России капитан 3 ранга Хиросэ Такео, который геройски погибнет в 1904 году под Порт-Артуром, в своем предвоенном докладе утверждал, что в русском флоте процветает казнокрадство, взяточничество, непрофессионализм, что приводит к низкому качеству дешевой по ценам продукции русской судостроительной промышленности.

В лучшую сторону отличалось качество крейсеров, изготовленных в Германии: специально построенный для Дальнего Востока крейсер-разведчик «Новик» (1902 г., верфь Шихау, Бремерхафен), бронепалубный крейсер «Аскольд» (1902, верфь Германия, Киль), броненосный крейсер-разведчик «Богатырь» (1902, верфь Вулкан, Штеттин). Весьма хорошим было качество построенного во Франции броненосного крейсера «Баян» (1902, верфь Ла-Сен, Тулон), броненосного крейсера «Варяг», построенного в США (Вильям Крамп и сыновья, Филадельфия, 1901). В Филадельфии был построен и эскадренный броненосец «Ретвизан» (1902, корабль сдан с опозданием почти на год). Эскадренный броненосец «Цесаревич», построенный в Тулоне, был принят в августе 1903 года со множеством недоработок, в том числе и не полностью готовы были и башни главного калибра. Но корабль был спешно принят и сразу же отправлен на Дальний Восток. Несколько проще и лучше дело обстояло с коммерческим флотом.

12(24) июня 1898 года было создано пароходство КВЖД, которое установило регулярные рейсы (три раза в месяц) между Владивостоком и Порт-Артуром (часть из них с заходом в корейские порты Гензан, Фузан и Инчхон). 5(17) февраля 1899 года было Высочайше утверждено первое дополнение к Уставу Общества КВЖД. В развитие соглашений с Китаем от 15(27) марта 1898 года и от 24 июня 1898 года Общество получало право проведения дороги на Квантун (пар. 1), приступлено к «учреждению коммерческого порта в Да-лянь-ванской бухте» (пар. 2), создавалось морское пароходство КВЖД, которое должно было обеспечить рейсы между портами Дальнего Востока, Китая, Японии, Кореи, Западной Европы и европейской России. «Ближайшее определение линий, по коим должны совершаться рейсы, предоставляется правлению Общества, которое устанавливает их с одобрения министра финансов» (пар. 3).

Эскадренный броненосец «Цесаревич». 1912-1914

В 1899 году у нового пароходства было 3 товарных, 2 товарно-пассажирских и 1 пассажирский пароход и 2 портовых буксира. Общество быстро развивалось. С 1898 года вместо помильной субсидии Доброфлот стал получать субсидию от казны на строительство быстроходных пароходов, также на сумму в 600 тыс. руб. В 1900 году у Доброфлота было 14 пароходов, и еще 2 было заказано. Прекратился перевоз по морю ссыльных и переселенцев. Были установлены ежемесячные круглогодичные рейсы пароходов Доброфлота из Одессы во Владивосток и обратно, его 16 пароходов обеспечивали 24 рейса в год по этой линии (40−45 дней, зимой рейсы длились дольше). «Поездка на Дальний Восток, — гласила реклама Доброфлота, — несомненно, одна из труднейших поездок, одна из наиболее утомительных, несмотря на все те удобства, какие в настоящее время могут быть предоставлены путешествующему».

Что касается судоремонтной базы на Дальнем Востоке, то серьезных изменений за 10 лет, предшествовавших войне, так и не произошло. У японцев было 4 дока (2 для крупных судов, 1 для миноносцев и 1 небольшой плавучий — на 100 тонн). Кроме того, в Японии было 73 верфи и 20 доков, принадлежащих частным судостроителям. Построив первый пароход водоизмещение 230 тонн в 1889 г., в начале века японцы строили уже суда водоизмещением в 6 тыс. тонн. И доки, и оборудование верфей, и качество работы — всё было качественным. Единственным местом на русском Дальнем Востоке, где можно было провести сложный ремонт крупных судов, был Владивосток. Здесь имелся док им. цесаревича Николая, который мог принимать эскадренные броненосцы и броненосные крейсера.

Там же имелись и кадры для ремонтных работ — портовые роты, около 700 русских рабочих. В Порт-Артуре был док для кораблей водоизмещением не свыше 6000 тонн, и еще 2 дока для судов до 1500 тонн было построено в Дальнем. 1 док для крупных судов строился во Владивостоке и 1 в Порт-Артуре, но завершение строительства планировалось на 1906 год. Ввести броненосцы и крейсера в Порт-Артуре в док было невозможно — он был слишком мал и узок. Таким образом, ремонтной базы для эскадры в ее главной базе не было. Этим, кстати, объясняется и пребывание группы броненосных крейсеров во Владивостоке — так было легче и экономичнее обеспечивать их текущий ремонт. Соображения экономии привели к рассредоточению сил.