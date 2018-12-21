Варшава с определенной тревогой восприняла две новости из Вашингтона — анонсированный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии и заявление министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса о своей предстоящей отставке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указывают польские издания, американцы обязаны своим успехом в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главным образом курдам, «которые являются главными неудачниками решения Трампа», и «трудно ожидать, что они продолжат проливать кровь в интересах США». Помимо курдов, имеющих сегодня право «чувствовать себя преданными», опасаться должны европейцы. Зато Россия может назвать себя в числе победителей. В том числе потому, что вырастает доверие к ней «на международной арене за счет доверия к американскому союзнику». Сколько ни говори в отношении Сирии, что «это только Трамп», но, «потеряв доверие партнеров, трудно его восстановить». В итоге получается, что как «курды, как и демократическая оппозиция в Сирии и другие союзники Вашингтона, возможно, не смогут рассчитывать на США», так «тот же вопрос может родиться и в польских головах», поскольку «именно с представителями Пентагона на этой неделе наши переговорщики говорили о расширении присутствия американских войск в Польше». Теперь (в контексте ухода Мэттиса) «им придется ждать нового партнера» и «пусть они не будут разочарованы им».

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

Странно только, что для Варшавы стало «откровением» такое поведение Вашингтона. Он ведь его особо и не скрывал. Какие бы ни были торговые отношения Турции и США, сколько бы турки ни заявляли о своей готовности покупать американское оружие, на сирийском направлении Белый дом руководствовался геополитическими приоритетами. В этой связи иногда вызывало удивление настойчивое желание некоторых польских политиков выстроить «особые отношения» с «великим союзником» по ту сторону Атлантики на основе закупок в США оружия и сжиженного природного газа, причем — если речь о первом — даже в ущерб национальному военно-промышленному комплексу. Конечно, американцы принимали поляков в Вашингтоне, улыбались во все 32 зуба, фотографировались, но это был бизнес и ничего больше бизнеса. Белый дом ни разу не обозначил, что у него есть в Польше некий геополитический проект. В том числе когда США на всех уровнях критиковали «Северный поток — 2», за чем просматривалось желание продвинуть свой СПГ.

Но не геополитика. Суда с сжиженным природным газом сегодня могут быть здесь, а завтра за десять тысяч километров на другом конце мира. Геополитика же имеет дело с постоянными константами. Когда американский посол в Польше Джорджетта Мосбахер давала интервью главному редактору варшавской газеты Rzeczpospolita Богуславу Хработе, многие обратили внимание лишь на ее слова о том, что Польша — это важная страна между Россией и Германией и «является своего рода бастионом в этом регионе против российской агрессии». Но она при этом добавила, что ее работа в том, чтобы «представлять американские компании, которые вложили сюда 43 миллиарда долларов», делать все для того, чтобы «американские компании имели равные условия игры и справедливое обращение с ними». Эту же линию продолжил на днях побывавший в Варшаве первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан. Он провел переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским.

(сс) U.S. Department of State Джон Салливан и Яцек Чапутович

«Предприниматели хотят знать, что их инвестиции будут защищены верховенством закона и независимой судебной системой, — заявил Салливан. — В отличие от западных систем и ценностей, среди которых есть независимая судебная система, другие системы, такие как Китай, не имеют ее. И на мой взгляд, это тормозит инвесторов по сравнению с рынком США и Европы, где существует традиция независимых судов. Я считаю, что для Польши важно иметь независимую судебную систему. Но это касается и свободы СМИ — открытого, публичного и прозрачного обмена информацией. Они важны как для укрепления демократии, выборов, так и для функционирования рынка». Конечно, это не означает, что у Вашингтона нет каких-то политических интересов в регионе. Однако, судя по всему, они отходят на второй план и должны обслуживать экономический интерес, желание администрации Трампа зарабатывать на европейцах. При этом по географии визитов американских чиновников в Восточную и Центральную Европу складывается впечатление, что они склонны оперировать всем регионом в целом, возможно, попытаться перехватить лидерство в проекте «Троеморья» («Инициатива трех морей»), а не делать ставку на одну какую-то страну, пусть и такую «влюбленную» в США, как Польша.

В данной ситуации Вашингтон вполне может делать вид, что поддается на риторику Варшавы, рассматривая при этом поляков инструментально и в качестве своего рода «европейских курдов». Но это сейчас. А что потом?