Накануне стали известны точные сроки проведения единого государственного экзамена, а это значит, что самый ответственный период в жизни выпускников не за горами. Основный этап пройдет с 27 мая по 1 июля, а досрочный — с 20 марта по 10 апреля. Подготовка к экзаменам — трудный процесс, который требует большого количества сил и много времени. ИА REGNUM составило подборку блогов и пабликов по всем предметам ЕГЭ, которые не только помогут подтянуть знания по дисциплинам, но и дадут советы по сдаче экзаменов.

Русский язык (3 июня)

Вероника Смолер не просто объясняет правила русского языка и определенные детали ЕГЭ, но также рассуждает с выпускниками на различные темы, касающиеся школьного образования. Например, нужна ли школьная форма, как окружение может повлиять на успешную сдачу экзаменов и каким должен быть учитель. По мнению Вероники, педагог должен обладать эмоциональным интеллектом, организовывать обучение как игровой процесс и следить за трендами.

Математика (29 мая)

Маша подробно разбирает все задания из ЕГЭ и рассказывает, как решать примеры, уравнения и задачи в коротких видео-уроках. Кроме того, она предлагает подписчикам самостоятельно решать некоторые задания и делиться ответами в комментариях.

История (31 мая)

В группе «ПРО100 ЕГЭ История» во «ВКонтакте» можно найти видеолекции, электронные учебники, документальные фильмы и другие полезные материалы для подготовки к ЕГЭ. Также авторы группы публикуют различные шутки на историческую тематику.

Обществознание (10 июня)

Светлана Шмонина — эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию. В своём блоге она публикует тексты и видеоуроки, которые затрагивают все аспекты предмета. Кроме того, Светлана дает советы, которые позволят сдать экзамены на высший балл: какие нормативно-правовые акты нужно знать, по каким учебникам следует готовиться и как правильно организовать подготовку к ЕГЭ. Педагог отмечает, что необходимо правильно распределять свои силы, награждать себя чем-нибудь приятным за проделанную работу, а во время занятия отключать уведомления во всех соцсетях.

География (27 мая)

В группе «ЕГЭ ОГЭ | География» собраны короткие видеоролики на самые разные темы. Строение земной коры, климат Африки или Австралии, формирование территории России — эти и другие темы объясняются с помощью определений, фотографий и таблиц.

Литература (27 мая)

На YouTube-канале MyBook публикуют анимационные ролики с кратким содержанием литературных произведений. С их помощью можно освежить в памяти подробности многих книг из школьной программы.

Дополнением к этому станет блог эксперта ЕГЭ Анны, в котором она подробно разбирает произведения, рассказывает о литературных течениях и составляет списки произведений к определенным темам сочинений.

Английский (5 июня)

В отличие от множества блогов, посвященных изучению английского, Элина не просто учит языку, а обращает внимание именно на те темы, которые понадобятся выпускнику при сдаче ЕГЭ. Например, полезные фразы по теме Computers, фразовые глаголы или советы по написанию эссе. В частности, Элина рассматривает типичные ошибки в аргументах в эссе и приводит примеры правильных к сочинению по теме An early choice of a career path is the key to success.

Биология (13 июня)

Сергей Подковальников более 11 лет профессионально занимается репетиторством и входит в топ-10 петербургских репетиторов по версии портала «Профи.ру». В своём блоге он четко и структурировано рассказывает о ботанике, анатомии, зоологии и общей биологии. Сергей также проводит тематические прямые эфиры, в которых школьники могут задать интересующие их вопросы.

Химия (5 июня)

Автор блога Лия Менделеева готовит к ЕГЭ в форме вебинаров — выпускники могут не только прослушать определенную тему, но и задавать вопросы, если что-то осталось непонятным. Помимо теории, вместе с учениками Лия разбирает задания ЕГЭ, каждому из них посвящая отдельный ролик.

Физика (31 мая)

Репетитор Галина Нейман рассказывает о том, как работают законы физики в реальной жизни. Например, почему бутерброд падает на пол маслом вниз. В этом задействованы центр тяжести, аэродинамические свойства и упругость хлеба, а также высота падения.

Информатика (13 июня)

«Информатик БУ» простым и понятным языком объясняет, как решать задания из ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Кроме того, он регулярно проводит стримы, на которых разбирает задачи вместе со школьниками.

При подготовке к сдаче ЕГЭ в ход идут все доступные источники — сборники, образовательные сайты, видеолекции и другие материалы. Не лишними в этом списке станут и блоги. В отличие от обычных уроков, они подходят к обучению в основном в игровой форме, что позволяет быстрее усваивать новую информацию и повышает интерес к учебе. К тому же далеко не всем по карману услуги репетитора. В этом случае блог преподавателя или просто специалиста становится хорошей альтернативой. Помимо этого, на многих страницах в соцсетях можно почерпнуть не только знания по определенному предмету, но и советы, которые помогут облегчить подготовку к ЕГЭ и увеличить уверенность в собственных силах.