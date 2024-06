Американский континент традиционно рассматривается Вашингтоном как пространство своего абсолютного геополитического доминирования. Появление там коммунистической Кубы и победа сандинистов в Никарагуа мало на что влияли. США довольно спокойно мирились с некоторым несовершенством мира, но решительно продемонстрировали готовность начать ядерную войну сразу, как только вскрыли попытку СССР разместить ядерные ракеты на Кубе. Тем интереснее становится происходящее вокруг Венесуэлы.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

Речь идет о развертывании в этой стране постоянной российской военной базы. Разговоры о ней шли с 2009 года и предполагали самые разные варианты размещения, в том числе не исключая Никарагуа и даже Аргентину, хотя Буэнос-Айрес являлся наименее вероятным. Всё это время официальные лица США происходящее не то чтобы отрицали, но не воспринимали серьезно.

Если русские и могут куда-то вернуться, то разве что на Кубу, отношения с которой после распада СССР у Москвы остаются неоднозначными. Да и вообще, какие могут быть русские в Карибском бассейне? Скататься в гости к Чавесу — это да, но тут любому понятно, что речь идет исключительно о политическом заявлении, тогда как база предусматривает расположение всерьез и надолго, с весьма далеко идущими последствиями, не все из которых являются положительными.

И тут вдруг США русскую базу «на своем заднем дворе» находят. Портал The Drive опубликовал серию спутниковых фотографий острова Орчила, на котором появился военный объект со вспомогательной инфраструктурой и капитальной взлетно-посадочной полосой, по своим параметрам даже превосходящей уровень требуемый для тяжелых машин уровня Ту-160. И что? И ничего.

Госдеп никак не комментировал визит российских «Белых лебедей», одного Ан-124 «Руслан» и дальнемагистрального Ил-62 ВКС России, состоявшийся в декабре текущего года, промолчал он и сейчас. С чего бы это столь странное безразличие и вообще, к каким долгосрочным последствиям появление постоянной российской военной базы в Венесуэле может привести? Не случится ли теперь Карибский кризис — 2?

Вообще, если совсем теоретически, подобный вариант, конечно, исключать полностью нельзя. Появление в непосредственной близости от границ США российского ядерного оружия для их национальной безопасности, безусловно, является серьезной угрозой. Другой вопрос, что в реальности на постоянной основе оно на том острове появиться не может. База звучит, конечно, очень заманчиво, однако ее непосредственно военная ценность имеет довольно опосредованное значение.

Фактически остров является точкой с так называемой отрицательной связностью. Это когда снабжать, обеспечивать и защищать его надо, но успешно решить задачу практически невозможно. Размещать в столь уязвимом месте хранилище ЯО, мягко говоря, чревато. В случае кризиса оно первым подвергнется массированному удару, учитывая подлетное время, отразить который никакая ПВО не сумеет.

Кроме того, помимо чисто стратегических, вопрос имеет и серьезные внешнеполитические сложности. Для ослабления США нам необходимо расширять дипломатическое и экономическое проникновение в Центральную и Южную Америку, где российские позиции сегодня являются одними из самых слабых на планете. Следовательно, мы должны учитывать мнение остальных ключевых стран региона, и вот тут возникает проблема.

Категорически против появления в Южной Америке любых иностранных военных баз выступает Бразилия. Ее правительство сумело даже затормозить «План Колумбия», предполагавший развертывание американской военной базы в этой стране для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком. Заявления бразильского руководства по поводу базы на острове Орчила еще не поступало, но в случае ее серьезного развертывания его вполне следует ожидать, и оно вряд ли окажется благожелательным.

К тому же общая внутренняя политическая ситуация внутри Венесуэлы также далека от стабильной. Мадуро в расширении российского, в том числе, серьезного военного присутствия в стране заинтересован, но в этом вопросе с ним заметно «не очень солидарны» даже некоторые его ключевые сторонники.

Так что никакой военной российской военной, тем более ракетной базы в ее классическом понимании в Карибском море у нас не появится. Другой вопрос, что именно в таком виде она нам не очень-то и необходима. Куда эффективнее держать ее в качестве передового аэродрома подскока, относительно недорогого в содержании и который в кризисный момент не жалко тут же бросить.

Например, для упрощения процедуры боевой учебы российской дальней авиации. Не всё же им только «ходить за угол» (с Кольского полуострова в обход Норвегии к Исландии или к датским проливам) или кружить в нейтральном небе вдоль американской границы вокруг Северного полюса. В конце концов, согласно российской военной доктрине, топить корабли противника на этапе перехода морем, вместе с прочими вариантами, дальняя авиация тоже должна. Следовательно, нужно учиться летать через Атлантику, и тут длинная полоса на Орчиле оказывается как раз очень к месту.

Кстати говоря, такие полеты еще являются неплохим источником головной боли для американских политиков и генералов. Первым они наглядно указывают на их далеко не безграничное всесилие. США Россию, конечно, «полностью изолировали», спору нет, однако в дыры в изоленте российские стратегические бомбардировщики продолжают летать достаточно вольготно. Ай-яй-яй, как же ж так? Может быть, гегемон уже не такой и всемогущий? Может, настало время начать договариваться еще с кем-нибудь могущественным? С тем же Китаем. Или вот чьи это тут стратеги постоянно летают?

Не меньшим источником желудочной изжоги нахождение такой точки подскока «в двух шагах за околицей» будет и у генералов Пентагона. Портал We Are The Mighty смоделировал атаку США подводным ракетоносцем типа «Борей» из Карибского моря и пришел к неутешительным выводам. Если против «классического» варианта нападения американские ПРО еще что-то противопоставить могут, то отразить налет по так называемой низкой траектории противоракетная оборона Америки не сможет точно.

Причем тут возможны самые разные варианты, например, использования подобного шага в качестве первого ослепляющего удара, после которого (или вместе с ним) на США обрушится основной, полностью стирающий Соединенные Штаты с политической карты мира. При чем тут Венесуэла? А кто сказал, что летающие туда дальники обязательно должны нести именно ядерные ракеты, а не средства подавления ПРО или инструменты РЭБ? В самый ответственный момент радары раз, и ослепли. Ненадолго, минуты на три-пять, баллистическим ракетам морского базирования Р-30 «Булава-30», стартующим из акватории Карибского моря, для прорыва к целям больше и не надо.

Что там делал российский стратегический ракетоносец? Какое боевое дежурство, бог с вами! Он направлялся в Венесуэлу с дружественным визитом. Лодка долго находилась в море, океан пересекла, ей требовался мелкий текущий ремонт, плюс краткий отдых экипажа на берегу, а там, на острове Орчила, как раз подходящий пирс находится. Так сказать, любезно предоставленный законным правительством страны.

Понятное дело, нападать на США первыми мы не хотим и не планируем, но в качестве ответной (как сказал недавно российский президент — ответно-встречной) меры подобный вариант право на существование более чем имеет. А значит, является неплохим холодным душем для горячих голов в американском истеблишменте. И чем таких вариантов у нас будет больше, тем ниже окажется вероятность начала глобальной ядерной войны в целом.

Остается последний вопрос на тему цены «банкета». Любимой темой отечественных либеральных критиков в подобных случаях является сетование по поводу «неправильного расходования народных денег, которые бы следовало лучше раздать пенсионерам». Но и в этом у них получается промах. Венесуэла оказалась должна нам «немного денег», вложенных в ее государственную нефтедобывающую компанию PDVSA. База является только компенсацией за нарушение согласованного по контракту графика платежей.

По правде говоря, с деньгами там всё несколько интереснее, и база — далеко не самая главная вишенка на торте. Россия согласилась увеличить продолжительность сроков погашения и даже пошла на некоторое снижение процентной ставки. Впрочем, на выходе мы заработаем даже больше, чем планировали изначально. Но главное, что залогом по новым кредитным условиям являются акции самой PDVSA, а ей, в свою очередь, принадлежит ряд серьезных нефтеперерабатывающих компаний в США.

Тем самым у России открывается возможность влияния на американскую нефтяную промышленность. Безусловно, не простая и легкая — всё сложнее, однако сама возможность тем не менее уже появилась. И ею мы наверняка воспользуемся.

Таким образом, база тут является лишь самой вершиной айсберга, образовавшегося поблизости от «американского Титаника». Причем столь удачно, что повторить принципиальный вариант «Карибского кризиса» Вашингтон явно не может. Ракет-то нет, а летать по согласованию с правительствами независимых стран с дружественными визитами ООН не запрещает. Иначе самому Вашингтону придется отозвать своих военных из множества точек мира. А база, а что база? Там просто взлетку немного подлатали для удобства посадки российских «Белых лебедей». И не более того.