На прошлой неделе США и их основные союзники по Тихоокеанскому региону объявили о планах строительства энергосистемы в Папуа-Новой Гвинее на сумму $1,7 миллиарда, что стало новой попыткой противостоять растущему влиянию Китая в регионе.

Waste.ua

Лидеры Австралии, Японии и Новой Зеландии присоединились к вице-президенту США Майку Пенсу в подписании соглашения о партнерстве, целью которого является подключение к 2030 году к электричеству 70% населения Папуа-Новой Гвинеи, — по сравнению с 13% в настоящее время.

«Проект является доказательством того, что Америка и наш бизнес инвестируют в этот регион как никогда… Будьте уверены, что Соединенные Штаты и наши союзники, собравшиеся здесь, и друзья по всему региону будут продолжать работать для того, чтобы создать светлое будущее [для гвинейцев]», сказал вице-президент Пенс на церемонии подписания в столице страны Порт-Морсби, в которой он принял участие с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Ниллом, австралийским премьером Скоттом Моррисоном, японским лидером Синдзо Абэ и Джасиндой Ардерн, премьером Новой Зеландии. Сметная стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда долларов.

Такое внимание супертяжеловесов не только региональной, но и глобальной политической сцены для всего лишь подписания отраслевого соглашения с небольшим государством, с населением чуть больше 5 миллионов жителей и годовым ВВП, равным расходам Пентагона только на военную разведку, не случайно.

Инвестиции являются частью более широкого спектра усилий, прежде всего со стороны администрации Трампа, чтобы противопоставить хоть что-то экономическим и дипломатическим усилиям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и предложить альтернативу инициативе президента Си Цзиньпина «Один пояс, одна дорога». Чуть ранее, обращаясь к лидерам бизнеса на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее, Пенс заявлял, что «США предложили странам региона лучший вариант, чем Китай». Он предостерег от взятия «непрозрачных китайских займов», заявив, что США «не топят наших партнеров в море долгов» и не предлагают «сжимающий пояс или дорогу с односторонним движением».

Тем не менее суммы инвестиций, предлагаемые США и их союзниками, и рядом не стоят с планом кредитования инфраструктуры стран Океании со стороны Пекина, который, по оценкам аналитической службы «Морган Стэнли», может составить к 2027 году $1,3 триллиона.

США всё более активно атакуют с использованием всех пропагандистских инструментов поддерживаемые Китаем инфраструктурные проекты. Например, новое шоссе, уже построенное Китаем в гвинейском Порт-Морсби, в сообщениях американских изданий и глобальных служб телеканалов было названо не иначе как «дорогой в никуда».

Язык соглашения об электроэнергии, подписанного на прошлой неделе, настолько же плакатен. Партнерство «призвано сосредоточить внимание на важности партнерства, основанного на принципах устойчивого развития инфраструктуры, которое является прозрачным, недискриминационным, экологически ответственным, способствует честной и открытой конкуренции, поддерживает надежные стандарты, отвечает подлинным потребностям народа Папуа-Новой Гвинеи… и избегает непосильного долгового бремени» — звучит как передовица американской газеты «Звезды и полосы», главного официального органа Пентагона.

За несколько недель до подписания американо-японско-австралийско-новозеландского энергетического пакта для Папуа-Новой Гвинеи в информационных источниках региона прошла волна сообщений, что Китай оказывает давление на Папуа-Новую Гвинею, стремясь убедить ее подписать сделку на $1,25 млрд на строительство новой гидроэлектростанции мощностью 180 МВт. Но — уже с китайским подрядчиком, китайским оператором и китайским концессионным соглашением.

Электростанция «Раму-2», проект, связанный с продвигаемой Си Цзиньпином глобальной инициативой «Один пояс, одна дорога» через китайскую государственную корпорацию Шэньчжэнь Энерджи Гроуп, лоббировался министром государственных инвестиций Папуа-Новой Гвинеи Уильямом Думой, которого местные издания называют «заклятым другом» главы государства Питера О'Нилла. В итоге государственная энергетическая компания Пи Эн Джи Пауэр, подконтрольная премьеру, на заседании совета директоров в прошлом месяце отклонила проект «Раму-2», доложив правительству Питера О'Нилла, что «станция слишком дорога и представляет неприемлемый риск для государственной энергокомпании предприятия, которая будет вынуждена гарантировать сделку». О невозможности каких гарантий шла речь?

Инвестиционная корпорация Папуа-Новой Гвинеи, «Кумул Консолидайтед», которую связывают с министром государственных инвестиций Уильямом Думой, утверждала при представлении проекта в правительство, что энергия от станции будет использоваться в частности золотым рудником «Вафи-Голпу», — совместным предприятием австралийской «Ньюкрест» и южноафриканской «ХармониГолд». Такой заказчик — наряду с объектами социальной сферы и другими предприятиями — позволит обеспечить полную загрузку энергомощностей и, что самое важное, обеспечит возврат инвестиций. Но операторы рудника в самый последний момент заявили, что они планируют самостоятельно производить электроэнергию на собственной дизельной электростанции мощностью 140 МВт, стоимостью $234 млн.

Теперь же очевидно, что союзники США — прежде всего, Сидней — подыграли Вашингтону, чтобы утопить китайский проект гидростанции. Австралийцы из «Ньюкрест» и не собирались строит собственную станцию — они будут теперь получать энергию от американской.

При этом премьер О'Нилл решал собственные политические задачи — ослабить позиции собственного министра, одновременно политического конкурента, Уильяма Думы — и для этого сделал всё, чтобы не допустить к реализации проект китайской гидроэлектростанции, что стало бы внутриполитической победой Уильяма Думы. Характерно, что сделка с китайцами была готова до последней запятой еще полтора года назад — но тогда Питера О'Нилл… попросту не приехал на церемонию подписания.

Всё сказанное вовсе не означает, что китайский проект лучше американского. Эксперты утверждают, что стоимость производимой электроэнергии «Раму-2» могла бы составлять примерно 20 центов США за кВт/ч, включая стоимость строительства линий электропередачи для передачи энергии в сеть и в шахту. Это почти вдвое превышает стоимость электроэнергии, предлагаемой другими гидроэлектростанциями в Папуа-Новой Гвинее. Станция, строительство которой планировалось завершить в 2024 году, могла стать одним из самых дорогих в мире проектов в области гидроэнергетики, стоимость строительства которого составила бы не менее $5 млн за мегаватт. Для сравнения, разработанный индонезийской Сома Пауэр проект электростанции в Сулавеси предполагал стоимость $3 млн за мегаватт, рассматривавшийся гидроэнергетический проект «Каримуи» мощностью 1800 МВт в провинции Симбу — $1,1 млн за мегаватт.

При этом обили цифр и экономических аргументов нужно увидеть самое важное: на гвинейском поле — впрочем, как и везде в регионе — обе стороны, Пекин и Вашингтон, играют крайне грязно, без стеснения вмешиваясь не просто во внутреннюю политику, а играя на раскол и противостояние всей государственной машины.