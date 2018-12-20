Сеть путей сообщения, соответствующая потребностям населения и бизнеса — ключевой фактор для конкурентоспособности и привлекательности города. Население городов растет, плотно застраиваются центры, обостряется борьба за свободные участки земли, появляются новые районы с плохим транспортным сообщением. Дорожные развязки строятся в несколько уровней, транспорт пускают в объезд — и у всего этого есть конечные границы. Зачастую строительство новых наземных автомобильных дорог не представляется возможным, а подземные прокладывать долго и дорого. В этой ситуации канатные дороги имеют колоссальный потенциал как инструмент развития транспортной системы. Они могут дополнить сеть транспортного сообщения там, где это необходимо. Например, соединить два берега реки, две станции метро, ускорить путь от парковки или метро до близлежащего района.

Иван Шилов ИА REGNUM

Канатные дороги — это зачастую значительно дешевле, практичнее, экологичнее и быстрее, чем организация традиционных транспортных линий. Особенно на участках до 5 км или с естественными препятствиями в виде гор и рек. В некоторых случаях строительство канатных дорог может быть дороже и изначально требует больше инвестиций, чем строительство метро и автомобильных дорог. Но стоимость их эксплуатации всегда будет значительно ниже. Это объясняется тем, что для работы канатной дороги расходы значительно ниже, так как система автоматизирована, не требует много сотрудников для ее обслуживания, дополнительного оборудования, расходы на амортизацию небольшие, и поэтому зона окупаемости значительно выше. Компания Doppelmayr строит одну канатную дорогу под ключ около 9 месяцев. Стоимость одной линии с двумя станциями протяженностью 2−3 км в среднем обходится от 1 до 1,5 млрд руб. Цена зависит от многих факторов: типа канатной дороги, ее производительности, необходимости в дополнительных станциях, рельефа местности, высоты и сложности опор. Для сравнения, строительство одной станции метро в Москве обходится в 8−10 млрд руб. и занимает 5−6 лет.

Затраты энергии на перевозку одного пассажира на канатной дороге меньше, чем на метро или трамвае? в несколько десятков раз. Например, современный подъемник в г. Кобленц (Германия) с производительностью 3600 чел/час в каждом направлении, для транспортировки одного пассажира потребляет 0,1 кВт/ч. Это равносильно энергии, потребляемой обычным бытовым феном для сушки волос за 5 минут работы. В одну сторону на этой дороге едет 9 кабинок по 35 человек. Таким образом, канатная дорога потребляет 31,5 кВт/ час при полной загрузке.

Современные технологии позволяют создать транспортную сеть, внутри которой можно пересаживаться с одного подъемника на другой. Такой проект обсуждается в Краснодаре. Он предполагает создание собственного «канатного метро», которое охватит все основные районы города

Doppelmayr

В России уже есть проекты, которые используют потенциал канатных дорог. Например, в этом году компания Doppelmayr построила в аэропорту «Шереметьево» автоматическую систему перевозки пассажиров, которая соединила между собой Северный и Южный терминальный комплекс. Именно такой вид транспорта оказался наиболее безопасным и приемлемым для аэропорта. Среднее время пассажира в пути между Шереметьево 1 и Шереметьево 2 снизилось до 4 минут с учетом ожидания против 20−30 минут альтернативными способами (такси, маршрутка, автобус). В построенной в «Шереметьево» системе основной механизм — катаная тяга и система противовеса; такие дороги могут проходить не только по воздуху, но и по земле, и под ней. Еще один успешный пример — канатная дорога в Нижнем Новгороде. Она помогает добираться из соседнего города Бора через Волгу всего за 20 минут. В объезд это время увеличивается до двух часов по пробкам.

Системы канатного сообщения между населенными пунктами — сейчас это звучит несколько футуристично для России, но не является чем-то невозможным. Просто мы к такому решению транспортного вопроса пока не привыкли. Для стран с горным рельефом, высокой плотностью населения или расположенных на территориях, разделённых водой и другими природными преградами, канатные дороги становятся лучшим решением логистических проблем. Благодаря им можно перемещаться по переполненному транспортом мегаполису, либо доехать из одного города, находящегося высоко в горах, до соседнего, расположенного на другой горной вершине.

Doppelmayr

За рубежом канатные дороги уже используют как полноценное транспортное средство. Город Ла-Пас в Боливии плотно застроен домами, а его улицы слишком узкие для проезда. Постоянные пробки в городе не давали жителям быстро добраться до места назначения. В 2014 г. власти города начали решать проблему при помощи канатных дорог. Фуникулер здесь стал самым часто используемым транспортом. На начало 2018 г. в Ла-Пас было построено уже 6 линий канатных дорог (30 км). Одна из них соединила Ла-Пас с пригородом Эль-Альто. Теперь жители города без пробок добираются с работы и на работу, а в город стало приезжать больше туристов, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть на красоты города.

Город Чиатура в Грузии называют городом канатных дорог. Он расположен в горной местности, а его районы находятся на разных высотах с разницей около 100 метров. Поэтому канатные дороги являются здесь основным видом переправы на разные концы города, а для местных жителей жизнь без них уже не представляется возможной. Всего 10 линий пассажирских канатных дорог помогают жителям перемещаться над городом без пробок.

Doppelmayr

По статистике, для перевозки 10 000 человек в час в среднем необходимо 2000 автомобилей, 100 автобусов или одна канатная дорога. На автомобиле можно уехать дальше, но у канаток есть другие неоспоримые преимущества. Для сооружения канатной дороги не требуется строительства тоннелей, выемок, путепроводов, а значит, её установка не нарушит городской ландшафт. Строить канатные дороги можно в любом месте, ведь рельеф местности, водные преграды или здания не мешают маршруту, и их можно прокладывать по кратчайшему расстоянию. Конечно, для малых городов России это будет больше туристическая достопримечательность. Но, посмотрев на Москву, регионы начнут строить канатные проекты. Во многих из них уже ведут разговоры о таких дорогах через реки (например, через Волгу в Самаре). В любом мегаполисе всегда можно, даже используя существующую инфраструктуру, удовлетворяющую определенным технических требованиям, организовать канатное сообщение.

Максим Синельников — руководитель филиала Doppelmayr Russia