На днях стало известно о том, что президент России Владимир Путин сделал то, о чём давно говорили в его окружении, в частности, вице-премьер Дмитрий Козак, а именно одобрил перечень показателей для оценки эффективности высших должностных лиц субъектов РФ. По этому перечню показателей будут судить о хорошей или плохой работе губернаторов в деле реализации майских указов президента о развитии России на период до 2024 года.

suewest Губернаторское кресло

Вот эти 15 показателей:

1. Уровень доверия к власти.

2. Число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

3. Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях.

5. Реальная среднемесячная заработная плата работников.

6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета.

7. Уровень бедности.

8. Общая продолжительность жизни.

9. Естественный прирост населения.

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

11. Уровень доступности жилья для жителей субъекта.

12. Доля городов (населенных пунктов) с благоприятной городской средой.

13. Качество окружающей среды.

14. Уровень образованности.

15. Доля автомобильных дорог регионального значения и агломераций.

Когда специалисты прочитают этот список критериев, они сразу отметят, что он совершенно непригоден для того, для чего создан. Его составлял кто угодно, но не профессионал регионального управления. Вся проблема наших управленческих кадров в том, что они, будучи очень неширокого кругозора и неглубокого образования, считают себя компетентными профессионалами и не поддаются никакому обучению, считая, что учёного учить — только портить.

Жук номенклатурный. Карикатура из журнала «Крокодил». 1974

Консультантам и тренерам работать с ними невозможно. Квалификацию они понимают как пребывание в курсе инсайдерских сплетен о подковёрных конфликтах групп влияния, полагая, что именно это и ничто другое и является двигателем развития территорий.

В результате на стол президента ложатся совершенно неадекватные документы, наподобие этого вышеприведённого списка. Одна надежда на то, что его никто и никогда не станет использовать для оценки эффективности работы губернаторов.

Потому что ни один из этих критериев не отражает особенности работы и ответственности руководителя региона. Этот список хорош для оценки работы премьер-министра и вице-премьеров, министров, депутатов Госдумы, даже самого президента, но к губернаторам он не имеет никакого прямого отношения. Одним словом, тут перечислены условия, складывающиеся в результате работы центра, потому что все эти ресурсы для достижения перечисленных целей имеются или у крупного бизнеса, или у центральных органов власти.

Какой уровень доверия к власти может быть после пенсионной реформы, продавленной правительством сверху? И как может снизить этот негатив у себя в регионе губернатор или мэр? Отменить пенсионную реформу у себя на территории? Понятно, что это абсурд. Но зачем тогда вводить этот критерий для измерения качества его работы? А как губернатор повлияет на производительность труда на предприятиях региона? Приказами, что ли? Так и по всем остальным вопросам из 15 перечисленных.

Регионы никак на это повлиять не могут, ибо не определяют ни капвложения — у них на это нет средств, ни условия рентабельности бизнеса — это определяют федеральные налоги и федеральные законы, определяя общий инвестиционный климат. Местные участия крайне незначительны и не определяют инвестиционного климата региона. Регионалы могут снизить уровень коррупции при выделении земель, но на величину банковского процента и налоговую нагрузку они не влияют. Местные налоги же никак не могут сравниться с федеральными. Одним словом, критерии должны быть совсем другими. Какими же?

Всё очень и очень просто. Есть такой предмет — маркетинг территорий. В любом местном институте его читают для чиновников местных мэрий, однако на лекции по которому ни один из них никогда не ходит. Эти учебники есть и в интернете, и любой из них можно было бы открыть, прежде чем готовить на стол президента документ на тему оценки работы экономики региона.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР Учение- свет!

А там ясно сказано, чем надо руководствоваться для оценки маркетинговой эффективности региона. И стало быть эффективности его губернатора или мэра.

Первое требование к регионам и его главам — это повышение конкурентоспособности территории. Ибо конкурентоспособность России складывается из конкурентоспособности её регионов. А конкурентоспособность региона — это управление конкуренцией на этой территории. Вот главный критерий. Нет конкуренции — нет развития, а значит, нет и ничего из перечисленных 15 пунктов. Вот слагаемые качества управления территорией, применяемые к губернатору:

1. Умение местного менеджмента применять инструменты повышения конкурентоспособности местных региональных товаров. Едва ли в каком-то регионе кто-то из сотрудников любого губернатора сумеет сказать что-то вразумительное на эту тему. А должен.

2. Уровень платёжеспособности населения региона. Этот уровень вне прямого влияния губернатора. Он зависит от макроэкономики, хотя губернатор может опосредованно влиять на некоторые параметры. Но надо понимать — это влияние посредника, а не прямого управителя.

3. Место региона в связи с другими регионами.

4. Качество политической системы региона, законодательный процесс, исполнительные технологии. Инвесторы в первую очередь обращают на это внимание.

5. Качество коммунальных услуг и их индивидуализированность. Для инвесторов это важно — как будут выделять лимиты на электроэнергию, как подадут воду и тепло, как тянуть электроснабжение, как организована уборка мусора и прочие вопросы. От этого зависит решение об инвестиции в конкретном месте.

6. Уровень управления связями с общественностью, рекламой, торговлей, организацией туризма, отдыха, продажей недвижимости в интересах выгоды и пользы населению, проживающему на территории. Это основные сферы развития любой территории.

7. Способность привлекать на свою территорию все виды потребных ресурсов, а также выгодно продавать то, чем территория располагает.

8. Способность предприятий бюджетной сферы к оказанию услуг, соответствующим запросам основных групп местного населения.

Надо отметить, что выделяют 4 кита — 4 крупных целевых рынка покупателей на любой территории: 1. Приезжие. 2. Жители и работающие по найму. 3. Отрасли экономики и инвесторы. 4. Внешние рынки. Всё это те, кто покупает создаваемый на территории продукт. Определить перечень этой продукции и способы её доведения до покупателей — одна из задач региональных властей.

Девелопмент — это то главное, что лежит в основе развития любого региона. Это сотрудничество местных властей, банков, строительных организаций и компаний, продающих недвижимость в регионе. То есть привлекающих инвесторов. Любой инвестиционный процесс строится на совместной работе этих составляющих.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Девелопмент — это связь градостроительства с социальными вопросами: планирование имиджа района, состав его населения, способы их перемещения по территории, способы потребления товаров и услуг, общее благосостояние городских зон. Это должны понимать губернаторы и уметь это организовывать. По этим критериям их надо оценивать и контролировать. А не по тому перечню из 15 вопросов, что выше перечислены как самые общие популистские ориентиры, пригодные на выборную кампанию, а не на текущую оценку работы главы региона. Профессионалы регионального управления должны говорить на этом языке как на родном.

Существует 3 модели сотрудничества власти и бизнеса. Каждый губернатор должен знать, какая модель и почему используется у него.

1. Модель — «Развитие снизу». Это американская модель, когда приходят крупные корпорации, чей профессионализм выше профессионализма городских и областных властей. Эти компании сами определяют потребности территории и потом ведут её застройку. Тут требуется очень высокая квалификация персонала таких компаний, но они часто игнорируют интересы городов, ориентируясь на коммерческий интерес.

Например, не захотят связываться с детскими садами, гостиницами, некоммерческими театрами типа ТЮЗов, оздоровительными комплексами. Город может применять такую модель, но должен контролировать эти проекты. Губернатор должен знать, в каком городе и какой проект строится на таких принципах, и как местные мэрии готовы его контролировать с соблюдением общественного интереса.

2. Модель «Развитие сверху». Второе название — немецкая или рейнская модель. Также нашла широкое применение в Китае. Власти определяют, где и что строить и задают основные параметры: функциональная концепция от района или квартала до конкретных строительных комплексов на участке. Застройщики ограничены требованиями и работают по поставленной задаче.

Тут успех проекта зависит от компетенции властей, а не строителей, но у проекта меньше рисков не быть построенным в сроки и не найти целевого покупателя. Губернаторы также должны знать, где и какие проекты в его регионе работают на таких принципах и как местные власти готовы к их контролю.

3. Модель — «Поэтапная схема». Город определяет функциональное значение только части территории, выделяя под строительство участок. Когда определён застройщик, начинаются продажи участков земли вокруг него. Так строят в Японии. Задача города — собрать как можно больше денег в бюджет.

Коммерческая недвижимость не только повышает стоимость земли, но и способствует развитию жилищного фонда, инфраструктуры и деловой активности в регионе, что влияет на его благосостояние. Очень велика роль транспортных потоков, которые вызывает торговля. Расположение торговых центров может улучшить или ухудшить транспортную ситуацию, когда часть потоков можно увести в сторону и снизить нагрузку на существующую сеть.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Городская застройка

Если федеральная партия строится из первичных отделений, то край или область строится из городов и районов. Это — «первички» любого региона. И каждый губернатор отвечает за готовность местных мэрий вести работу на таком уровне борьбы за инвестиции и контроль за их работой.

Для выхода из экономического кризиса нужны три направления: 1. Развитие инфраструктуры. Это федеральная задача. 2. Активизация строительства. Это смесь федеральных и региональных компетенций. 3. Активное ведение торговли. Это одна треть федеральных условий и две трети местных и региональных.

Все губернаторы должны владеть понятийным аппаратом маркетинга территорий. Они должны уметь сегментировать, выделять целевые рынки и понимать позиционирование своих территорий среди других территорий. Так строится борьба за инвестиции. К сожалению, ничего этого в 15 критериях оценки не отражено.

В столице очень много первоклассных профессионалов, способных дать прекрасную таблицу критериев оценки реальной эффективности губернаторов, без прибегания к общим словам и смешению уровней компетенции. Но, судя по тексту документа, прибегать к их услугам сочли излишним. В результате родился очередной бюрократический документ обо всём и ни о чём.

Циркуляркин за работой. Карикатура из журнала «Крокодил». 1951

Но есть возможность это поправить, не меняя уже подписанного документа. Эта возможность — организация постоянного обучения специалистов регионального управления на хотя бы краткосрочных курсах регионального менеджмента. Предмет — маркетинг территорий. Все учатся, даже высшие директора корпораций. И это очень важно — уметь посмотреть на свою работу со стороны и более широким взглядом. Если всё, что описано выше, войдёт в систему подготовки, то следующим шагом контроля должно быть требование перестроить текущую работу с учётом этих критериев и требований. Иначе текучка так заедает, что нет сил даже голову оторвать от бумаг.

Любое обучение напрасно, если, вернувшись на рабочее место, обучившийся всё продолжает делать по-старому. Система вминает в старое прокрустово ложе, убивая желание чему-то учиться и что-то менять. И если правительство всерьёз хочет создать систему эффективной деятельности губернаторов, которую можно отслеживать по понятным и конкретным критериям, то, прежде всего, нужно превратить региональные правительства и местные мэрии в постоянно самообучающиеся организации с выходом на перечисленные критерии. Без этой задачи все усилия улучшить работу губернаторов будут пустой тратой времени и сил.