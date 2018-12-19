Правительство Японии выступило с протестом против строительства Министерством обороны России жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир. Мол, «строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий» .

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Японский самурай

Этот очередной японский демарш заставляет вернуться к тому, что о переговорах с Японией по вопросу о мирном договоре сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём недавнем интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он, в частности, заявил, что эти переговоры предполагают подписание мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Вторым непременным условием их ведения является, по нему, «безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны».

Возможность передачи Японии островов Итуруп и Кунашир, как мы помним, в декларации 1956 года не предусматривалась. В ней речь шла только об островах Малой Курильской гряды. Значит — и вчерашнее заявление правительства Японии это только подтверждает, — японцы смотрят дальше этой декларации (дальше в смысле осуществления их реваншистских планов) и точно не собираются «абсолютно безусловно» признавать итоги Второй мировой войны.

Rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov Острова Малой Курильской гряды

Так о чём же тогда ведёт многочасовые переговоры президент России Владимир Путин, в том числе в формате тет-а-тет, с японским премьером Синдзо Абэ? Не могу себе представить две вещи: что наш президент ставит перед собой нереальные планы и что он тратит время впустую. Но это моё понимание прагматизма Владимира Путина никак не увязывается с постановкой задачи добиться от Японии признания итогов Второй мировой войны.

После капитуляции во Второй мировой войне Япония от Курильских островов, как известно, отказалась. Позже, однако, немного восстановив силы и получив поддержку США, она воспылала реваншистскими устремлениями и, судя по вчерашнему заявлению, отказываться от них не собирается.

Павел Судаков. Капитуляция японской армии. 1948

Правительство СССР уже ответило на этот реваншизм Японии в 1960 году в соответствующих памятных записках правительству Японии. «Территориальный вопрос между СССР и Японией решён и закреплён соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться», — сказано, в частности, в записке от 24 апреля 1960 года.

Руководители современной России заявляют, что было бы неправильно отказываться от того, под чем стоит подпись правительства СССР. Но правительство СССР само заявило о невозможности выполнения декларации в части, касающейся пункта 9 (о Малой Курильской гряде), в силу шагов, предпринятых правительством Японии после подписания этого документа. Вчерашний протест японцев лишь подтверждает, что и сам Токио от этого пункта отказался, что он действует в соответствии со своими принятыми в нарушение декларации 1956 года решениями и документами, в которых сформулированы претензии также на Кунашир и Итуруп.

Напомню в этой связи, что Российская Федерация, являясь продолжателем СССР, унаследовала те его международные обязательства, которые действовали по положению на декабрь 1991 года. Обязательство по п. 9 советско-японской декларации от 1956 года тогда уже не действовало.

В любом случае, разве в Конституции Российской Федерации положение об «обеспечении целостности и неприкосновенности территории» страны не является безусловным? Разве эта неприкосновенность может быть отменена в связи с тем, что кто-то когда-то в каком-то документе кому-то что-то обещал? И тем более, если он потом это обязательство аннулировал?

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР На том стоит русская земля

Хорошо, что японская зацикленность на реванше даёт нам основания ещё раз предельно ясно высказаться по данному поводу. Надеюсь, завтра в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин так и сделает. Люди от него этого ждут, причём далеко не только на Курильских островах.