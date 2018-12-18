



Иван Шилов ИА REGNUM Фатих Эрбакан

Основной повесткой дня в Турции в настоящее время являются местные выборы. Они будут проведены 31 марта 2019 года, о чем оповестила Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) в «Официальной газете». Все партии начали выдвигать кандидатов в мэры в крупных городах и во всех населенных пунктах, где имеется муниципалитет. Сразу после анонса YSK исследовательские компании стали публиковать различные результаты опросов.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) все еще на первых местах. Согласно данным, сейчас она получила бы 37,46% голосов. У оппозиционной Республиканско-народной партии (РНП), занимающей второе место, чувствуется небольшой прирост, небольшое увеличение голосов (27,03%), но разница все еще велика. Однако ощутимо чувствуется жаркое дыхание экономического кризиса. Так, «77,86% опрошенных респондентов считают, что Турция переживает экономический кризис, а 57,89% причинами кризиса считают «неправильное управление экономикой». При этом 46,48% респондентов видят одной из причин кризиса вмешательство «внешних сил». Около 60% избирателей считают себя националистами, ататюркистами или консерваторами. Ввиду такого отношения избирателей и партия власти, и оппозиционные партии ищут пути для создания коалиций, как это уже было на общих выборах 24 июня 2018 года.

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу готовится к расширению «коалиции», проводя переговоры с председателем Хорошей партии Мерал Акшенер, а вслед за ней и с Партией счастья. ПСР по приглашению ее лидера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снова села за коалиционный стол с Партией националистического действия (ПНД). Демократическая партия народов (ДПН) планирует объединиться с партиями, представляющими курдское политическое движение. Если для победы на президентских выборах требовалось набрать 50% плюс один голос, что в определенном смысле вынуждало создать коалицию, на местных выборах для избрания мэров такой необходимости нет. Тем не менее политические партии настойчиво пытаются воплотить в жизнь коалиционную модель, от которой ранее держались на расстоянии ввиду того, что «динамика отличается, условия коалиции очень сложны». ПСР в этом вопросе находится на шаг впереди, заявляя, что «это жизненно важные выборы, если мы проиграем, то потеряем все».

Omid Vahabzadeh Выборы в Турции

Турция сегодня — это страна мегаполисов. 93% всего населения страны проживает в областях и районах в городах. Более того, 52% населения сосредоточены в 11 крупных мегаполисах. Поэтому городская политика тоже меняется. Наблюдается нулевой баланс из-за поляризации противников и сторонников ПСР. Власть и оппозиция вынуждены объединяться, поскольку при поляризации практически невозможно выйти за процентное соотношение в 50−50% или 49−51%. Партии справедливости и развития нужна коалиция, так как на дворе экономический кризис. Поскольку она не может выдвинуть что-то радикально новое, неизбежна потеря голосов, что для нее недопустимо. Для того чтобы эти голоса не перешли оппонентам (РНП — Хорошая партия), нужен партнер, в чем заключен парадокс для ПСР. По мере того как она теряет свои голоса, крепнет ее сторонник, ПНД. Зато переход голосов к противоположной стороне стремится к нулю.

РНП постоянно балансирует на показателе в 24−28% ввиду внутрипартийных помех. Она вынуждена прибегнуть к коалиции, чтобы попытаться сломать динамику и выйти за пределы обозначенных цифр, в перспективе — добиться 50% против партии власти. В то время как старые партии испытывают подобные проблемы, поиски неудовлетворенных приводят к созданию новых партий. Хотя в действительности только Хорошая партия, которая создалась лишь год назад, образовалась в ответ на запрос. Одним из продуктов тезиса о том, что «около 60% избирателей считают себя националистами, ататюркистами или консерваторами», и стала Хорошая партия. А количество голосов, которые ей, как новой партии, удалось набрать на выборах 24 июня, свидетельствует о ее успешности. Сегодня наблюдается процесс добавления еще одной новой партии, созданной два месяца назад из движения «Милли Гёрюш» («Национальный взгляд»).

Движение «Милли Гёрюш», сторонниками которого являлись консервативные и религиозные слои общества Турции, зародилось в 1969 году под предводительством Неджметтина Эрбакана. На политическую арену оно вышло в виде Партии национального устройства (ПНУ). «Милли Гёрюш» защищала идею, что Турция сможет развиваться при помощи собственных национальных ценностей и экономического потенциала и что, сохраняя собственные ценности, заручившись силой, предоставленной историей, она сможет идти более быстрыми шагами. Пять раз ее партии были представлены в правительстве. Во время ее правления они попытались создать в Турции прорыв в тяжелой промышленности. ПНУ была закрыта в 1971 году. В последующие годы были закрыты и другие партии, вышедшие из шинели «Милли Гёрюш». Новаторское крыло в лице Бюлента Арынча,Абдуллаха Гюля и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявивших, что они отделяются от этой группы, вновь пережило опасность закрытия, но уже под названием Партии справедливости и развития.

Неджметтин Эрбакан Неджметтин Эрбакан

Сын создателя и незабываемого лидера «Милли Гёрюш» Фатих Эрбакан заявил в прошлом месяце о создании им новой политической партии, которая будет воссозданием старой закрытой. После этих заявлений незамедлительно последовала реакция внутри страны. Председатель Партии счастья Темель Карамоллаоглу в связи с «повторным созданием Партии благоденствия» заявил, что «в нашей повестке дня нет разногласий по поводу создания новой партии. Это сын нашего учителя Эрбакана, мы его тоже любим, однако подобная инициатива, если бы был жив учитель Эрбакан, полагаю, была бы обречена на провал. Они приняли решение и пойдут по этому пути. Примеры этого есть в демократических странах». Представитель газеты Sözcü в Анкаре Сайгы Озтюрк отметил, что Партия благоденствия может быть закрыта:

«Никто не настроен враждебно к покойному Неджметтину Эрбакану или против его семьи. Однако требовать соблюдения Конституции и законов, прилагать усилия в этом направлении — это, прежде всего, обязанность юристов. В результате один юрист подал заявление о закрытии партии в Республиканскую прокуратуру при Верховном суде».

Понятно, что созданная Эрбаканом партия будет называться Партией благоденствия для привлечения слоев — приверженцев движения «Милли Гёрюш», обладающего определенным потенциалом в Турции. Однако существуют вопросы: сколько голосов способно набрать в Турции движение «Милли Гёрюш»? Другой момент заключается в том, что Хорошая партия, созданная Акшенер, обращается к этой же аудитории, что и новая сила Эрбакана. А самой главной трудностью является то, что пока на политической арене Турции есть ПСР и Эрдоган, другая политическая организация вряд ли найдет для себя место. Если Партия благоденствия сможет развиться, она будет вынуждена стать под знамена Эрдогана, как например, ПНД и ее председатель Девлет Бахчели. К тому же Эрбакан является новичком в части политического видения.

Одним словом, существуют жесткие преграды, которые предстоит преодолеть Партии благоденствия. Хотя иногда при наличии в политических образованиях сильной партийной команды, способности воспользоваться удобным случаем, они имеют все шансы поднять паруса и рвануть в будущее. Время покажет…