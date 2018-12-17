Настоящий сборник создан на основе материалов конференции, прошедшей в Бресте в ноябре 2016 года. Его главная задача состоит в выявлении особенностей процесса нациеобразования в славянском мире. Книга охватывает период от русско-польской войны (восстания) 1830−1831 гг. до современных проблем интеграции на Балканах и польской политики памяти.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и славянский мир в войнах и конфликтах XIX–XXI веков

Расположенные на стыках культурно-цивилизационных зон, геополитического соперничества зачастую враждебных им держав, славяне сами не имели этноконфессионального единства. Кроме того, между ними имели место войны, вызванные территориальными претензиями и стремлением к господству, а также внутренние конфликты, что дополняло негативной специфики процессу самоидентификации.

Отсутствие единства отмечалось уже в первой статье, посвященной войне 1830−1831 гг. Ее автор Алексей Кривопалов (Москва) писал: «Крестьянство Царства Польского в массе своей не сочувствовало мятежу и охотно сотрудничало с русскими войсками». Одновременно ученый выделял особенности этого восстания. Кампания развивалась по законам классической войны. В отличие от других мятежей, повстанцы создали регулярную армию, поэтому русские практически не сталкивались с инсургентским движением.

Размышляя о причинах поражения, Кривопалов заключал, что

«в ходе переговоров с Россией поляки высказали пожелание о передаче им австрийской Галиции, что автоматически превращало Австрийскую империю, а следом за ней и Пруссию, в союзников России. Это резко затруднило возможное вмешательство в конфликт Лондона и Парижа».

Александр Гронский (Минск) в своем труде также подчеркивал нежелание значительной части населения идти за националистами во время польского восстания 1863−1864 гг. Тогда

«повстанцы попытались поднять на бунт и население Юго-Западного края, но потерпели неудачу. Крестьяне не только не горели желанием возрождать польское государство, но и крайне негативно отнеслись к сторонникам этой идеи. Сельское население Северо-Западного края, белорусы и литовцы также не особенно стремились участвовать в «панских делах», но вели себя более пассивно».

Не было единства и в ХХ веке, что проявилось в числе прочего в непростых отношениях Москвы и Белграда. Даже во время Великой Отечественной войны имели место конфликты с таким нашим стратегическим союзником, как командующий Народной освободительной армии Югославии Иосип Броз Тито, о чем в своей статье сообщал историк Алексей Тимофеев (Белград). Глава разведывательного управления РККА генерал Филипп Голиков прямо заявлял, что Тито мешает его деятельности.

Хочется надеяться, что такие статьи и сборники повлияют на формирование политики памяти в славянских странах, в ходе которых трагедия междоусобных конфликтов будет восприниматься именно как трагедия, а не спекуляция во имя сиюминутных политических капризов.

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