



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 10−16 декабря 2018 года стали: папа Франциск о почитании мусульманами Девы Марии; Ливан просит избавить его от сирийских беженцев; что значит для Рима «независимая Украинская Церковь»; епископы Франции реагируют на «желтые жилеты»; мы все сегодня популисты; американские харизматы поклоняются Трампу как божеству; в Саратове подвели итоги «Недели милосердия».

Папа Римский Франциск, который сегодня, 17 декабря, отмечает свой день рождения, высказался о Пресвятой Деве и ее почитании мусульманами, сообщает Vatican News (Ватикан). Благоразумие Церкви в отношении богородичных явлений, смысл гимна «Величит душа моя Господа» и почитание Девы Марии мусульманами: эти вопросы были в центре телевизионной передачи Ave Maria на итальянском католическом канале TV2000, гостем которой в очередной раз стал понтифик. «Существуют перегибы в подходе к явлениям Пресвятой Девы, поэтому Церковь всегда очень осторожна, — отметил папа. — Вера коренится в Евангелии, в Божественном Откровении, в Предании». Проблема богородичных явлений, по словам Франциска, возникает, «когда провидцы или посредники явлений утверждают, что «Мария именно такова». Мария указывает на Иисуса, но если же ты задерживаешь взгляд на персте Божьей Матери, а не на Иисусе, ты не поступаешь согласно сердцу Марии. Иными словами, в этом явлении что-то не так». В последней части передачи, посвященной почитанию Девы Марии мусульманами, понтифик рассказал историю, свидетелем которой стал епископ одной африканской страны, где христиане и мусульмане живут в мире. У дверей местного кафедрального собора стояла постоянная очередь. Пройдя через врата, некоторые паломники подходили к исповедальням, другие начинали молиться, но большинство направлялось к алтарю Пресвятой Богородицы, и это были мусульмане. Епископ не раз спрашивал их о цели визита и неизменно слышал ответ: «Юбилей — также и для нас». Как отметил папа Франциск, мусульмане «подходили к Богородице, потому что Мария близка к мусульманскому народу».

Сандро Боттичелли. Благовещение. 1481. Деталь. Дева Мария

Ливан «не может больше нести бремя сирийских беженцев», поэтому нужно как можно скорее «отделить политическое решение конфликта в Сирии от необходимости возвращения перемещенных лиц в свои дома». Об этом 6 декабря заявили маронитские католические епископы на своей ежемесячной встрече в патриаршей резиденции в Бкерке. По мнению поместного епископата, нужно начать репатриацию сирийских беженцев, не дожидаясь полного политического урегулирования конфликта, который терзает Сирию с 2011 года. 30 ноября министр иностранных дел Ливанской Республики Гебран Бассил встретился в Ватикане с секретарем Святого престола по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Ливанский политик просил архиепископа дать разъяснения и заверения относительно позиции Ватикана по вопросу репатриации сирийских беженцев, которые нашли убежище в Ливане. На этой встрече министр изложил Галлахеру веские причины, по которым Бейрут не может в течение долгого времени терпеть чрезвычайное положение в области экономики и безопасности, связанное также с присутствием на ливанской территории более миллиона сирийских беженцев. «Ливан лишь просит не препятствовать безопасному возвращению беженцев, которые хотят вернуться», — подчеркнул Бассил в заявлении, опубликованном после его встречи с архиепископом. Накануне этой встречи в Ватикане некоторые ливанские СМИ приписали Галлахеру высказывания, согласно которым нынешняя ситуация в Сирии не позволяет осуществить репатриацию сирийских беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Стремление к независимости «Украинской Церкви» имеет значение и для Рима, утверждает Crux (Денвер, США). Давайте с самого начала проясним одну вещь, пишет главный редактор издания Джон Аллен — младший, патриарху Московскому, чтобы пожаловаться на то, что его епископы и духовенство подвергаются давлению, запугиванию и даже «преследованиям» со стороны государства на Украине, нужна особая хуцпа. Но именно с таким призывом патриарх Московский и всея Руси Кирилл недавно обратился именно к папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, Всемирному совету церквей, Генеральному секретарю ООН, правительствам Франции и Германии, а также практически ко всем, кто мог бы прислушаться. Он заявил, что «вмешательство светского главы украинского государства в церковные дела недавно приняло форму чрезмерного давления на епископов и священников Украинской православной церкви [так Москва называет филиал РПЦ на Украине, лояльный Москве], что позволяет говорить о начале гонений в больших масштабах». Чтобы было понятно американцам: это в какой-то степени похоже на то, как если бы лидеры побежденной Конфедерации пожаловались президенту Соединенных Штатов, что их бывшие офицеры подвергались расовой дискриминации на юге после Гражданской войны. «На самом деле, никто и никогда не использовал государственные инструменты, чтобы навязать религиозное послушание на Украине, более жестоко или основательно, нежели русские, — считает Аллен. — В советское время верность патриарху Московскому была навязана под дулом пистолета, что сделало, среди прочего, Украинскую греко-католическую церковь крупнейшей в мире Церковью, поставленной вне закона… Поэтому сегодня более чем сложно воспринимать русских всерьез, когда они выступают в роли жертв, учитывая их кровавую историю. Однако, как и любой, кто когда-либо посещал на первом курсе уроки логики, я также знаком с ошибкой tu quoque: то, что кто-то лицемер, не делает факты неправильными. Это правда, что президент Украины Петр Порошенко поддержал стремление к независимости Православной церкви на Украине от Москвы, потратив, как сообщается, более полумиллиона евро на оплату пропагандистских кампаний и акций в поддержку независимости. Он также направил Службу безопасности Украины в промосковские церкви на Украине, инициировав допросы священников и обвиняя их в различного рода угрозах национальной безопасности и разжигании «религиозной ненависти»… Цель Порошенко — позиционировать себя как человека, который устроил окончательный религиозный разрыв с Москвой на национальных выборах на Украине 31 марта 2019 года, исход которых на данный момент представляется неопределенным. Честно говоря, эти усилия могут иметь обратный эффект. Многие из русских православных епископов и духовенства уже не планируют участвовать в «Соборе за объединение», маловероятно, что грубое государственное запугивание приведет к завоеванию друзей и росту влиянию на людей». Ватикан старательно держится в стороне, продолжает главный редактор, несмотря на то, что УГКЦ широко поддерживает кампанию за независимость, а папа Франциск явно предпочитает патриарха Варфоломея в качестве привилегированного собеседника в православном мире. Однако нет сомнений в том, что «глобальные интересы Ватикана, вероятно, были бы укреплены, если бы была ослаблена удушающая хватка Московского патриархата на православный мир». Было бы трагично, «если бы сейчас, когда Украина, как представляется, находится на грани окончательного достижения с таким трудом завоеванной независимости, это достижение было бы омрачено ощущением того, что оно было достигнуто с помощью принуждения и политического сговора».

Gov.ua Петр Порошенко на всеукраинском православном соборе

«Желтые жилеты» стали вызовом для католического епископата Франции, рассказывает La Croix (Париж, Франция). В «Призыве к католикам Франции и нашим согражданам», опубликованном 11 декабря, постоянный совет Конференции католического епископата Франции предлагает созвать дискуссионные группы, куда приглашают и других «людей, разделяющих или нет нашу веру». Церковь, «не подменяя собой политику, предлагает пространство для углубления братства». Конференция отмечает серьезность «кризиса под названием «желтые жилеты». По ее мнению, это «свидетельствует об очень глубоком и очень старом беспокойстве, которое вызывает серьезное недоверие к политикам». Но сегодня не хватает мест обмена мнениями и размышлениями, которые могли бы способствовать появлению широкомасштабных позитивных предложений, разработанных совместно. Ситуация усугубляется «ослаблением многих политических партий и значительным снижением роли профсоюзов». В качестве такой дискуссионной площадки Католическая церковь предлагает себя, «имея сеть из тысяч приходов, разбросанных по всей нашей земле».

Избрание нового лидера правящего Христианско-демократического союза позволит канцлеру Германии Ангеле Меркель уделять больше внимания правительству и Европе, отмечает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). После 18 лет пребывания на посту ХДС Меркель передала руль Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Избирательная кампания по смену лидера партии оказала на ХДС живительное воздействие, учитывая период апатии после формирования правящей коалиции с социал-демократами. Крамп-Карренбауэр — бывший министр с десятилетним стажем работы в нескольких ведомствах. Ее избрание не было выбором между левыми или правыми, между консерваторами и либералами с прогрессистами, а стало решением преемственности. А поскольку Меркель объявила, что уйдет из активной политики в конце своего мандата, Крамп-Карренбауэр может стать следующим канцлером Германии.

Sandro Halank Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Мы все сегодня популисты, то есть народники, констатирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Современное либеральное мировоззрение устроено на принципах тоталитаризма. В его рамках нам «навязывают» определенную систему ценностей. Речь идет о таких институтах, как семья, школа и, наконец, Церковь. Последнее кажется особенно опасным, потому что Церковь остается институтом, действующим вне государственной власти. Однако в последнее время либеральный порядок стал колебаться в различных местах. Расколовшийся Европейский союз, политически раздерганные Соединенные Штаты, издерганная эмоциями Великобритания, господство в Венгрии Виктора Орбана, а в Италии — вызовы со стороны «Движения пяти звезд» и «Лиги». В Польше — поместим в тот же набор, хотя и не совсем — Ярослав Качиньский и правящая в коалиции «Право и Справедливость». Сильная общественная поддержка «Альтернативы для Германии», партия «Истинных финнов» или французское «Национальное движение» показывают, что либеральные идеи пугать «новым нацизмом» перестали срабатывать. Поэтому сделали новую страшилку: популизм, в который втискивают все, оспаривающее «прогресс», «либерализм» или «порядок», созданный после Второй мировой войны. Что дальше? Сегодня хватает прогнозов о будущем Европы, в основном катастрофичных. Неудивительно, что либералы трепещут перед реализацией любого из видений Европы, руками и ногами отталкивая от себя слово «кризис». Не исключено, впрочем, что этот метод, хотя и примитивный, позволит современным либералам сохранить место в элитной среде еще без малого несколько десятилетий. Мало что указывает на то, что им свойственна саморефлексия. Кто не соглашается на их навязанный либеральный порядок — тот сразу «популист». Вот почему мы все популисты, если сомневаемся в эффективности нынешней системы.

Проблемы религиозной свободы в Пакистане заставили государственный департамент США обозначить страну как «вызывающую особую озабоченность» вместе с девятью другими, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Помимо Пакистана, в список вошли Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. По словам Помпео, «Соединенные Штаты не будут стоять в стороне перед лицом такого угнетения. Защита и продвижение международной религиозной свободы являются главным приоритетом внешней политики администрации президента США Дональда Трампа». При этом госсекретарь поместил Коморские острова, Россию и Узбекистан в специальный список «грубых нарушителей религиозной свободы».

Naveedsharif Исламабад

В отеле Трампа в Вашингтоне духовные воины молятся за президента в его «самый темный час», иронизирует National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Trump International Hotel известен тем, что размещает в своих роскошных апартаментах мировых дипломатов и выдающихся чиновников. Но 7 декабря один из многих залов отеля был преобразован в святилище, где десятки молящихся поднимали руки вверх и говорили на языках. Возглавил молящихся Джон Хэмилл, которого его сторонники называют пророком. Ход этой конференции «Революция 2018», организованной Хэмиллом, считает издание, позволяет определять такие группы поддержки Трампа как «свободную сеть харизматических христиан, которые видят его избрание и президентство в качестве катализатора духовного «поворота» в Америке, когда нация находится под осадой сил духов злобы поднебесной». Выступавшие на конференции описывали видения, пророчества, прямые беседы с Богом и встречи с ангельскими существами — все это отличительные черты харизматического христианства. Но хотя некоторые харизматы уклоняются от откровенной политической риторики, собравшиеся в Вашингтоне в отеле Трампа утверждали, что видят прямую связь между политикой и духовным миром. Выступавшие на конференции неоднократно возносили чиновников администрации Трампа как «агентов Бога». И они призвали собравшихся «заступников» помочь Белому дому молитвой, что поможет осуществить духовный «поворот» нации. Хэмилл также пояснил, что конференция «Революция 2018» была назначена на время еврейского праздника Ханука, чтобы можно было возвестить о духовном сдвиге «нации, которая отчаянно этого хочет». Эти люди также, похоже, приняли риторику Трампа. Хотя Хэмилл, бывший фотожурналист, отстаивал идею свободной прессы, он и другие ссылались на концепцию «поддельных новостей». Его жена Джолин призвала верующих покаяться за доверие к определенным источникам информации, покаяться в том, «что пили чашу СМИ, потому что это ложная чаша». Выступавшие на конференции неоднократно делали намеки на то, что их молитвы помогли осуществить некоторые из главных достижений президента, и на то, что у них есть необычный уровень доступа к администрации Трампа. Хэмилл рассказал присутствующим, как он был в госдепартаменте США в июле с группой религиозных лидеров и встрече с Сэмом Браунбэком, послом США по вопросам международной религиозной свободы, который пригласил их в свой офис, где они молились за пастора Эндрю Брансона, который был заключен в тюрьму турецкими чиновниками в то время. Офис посла не стал комментировать редакционный запрос о том, насколько эта история правдива. Хэмилл рассказал и о том, что молитва помогла Бретту Каване стать судьей Верховного суда. Организаторы конференции считают, что участие Бога в американской политике началось задолго до администрации Трампа. Но иногда Америка не соответствовала божественному призванию. Такое христианское понимание Соединенных Штатов часто сопровождалось ссылками на важность государства Израиль.

Steve Jurvetson Trump International Hotel

Редактор Catholic Herald (Лондон, Великобритания) Тим Стэнли побывал в Санкт-Петербурге и рассказал о своих впечатлениях. «В первую же ночь, когда мы приехали в город, я настоял, чтобы мы пошли на вечерню, — пишет Стэнли. — Я никогда раньше не был на православном служении, и это стало откровением. Алтарь скрыт за гигантским иконостасом, ширмой с иконами, которые прихожане почитают молитвами и поцелуями. Бабушки бегают с швабрами ради сохранения гигиены, а священники входят и выходят через двери по обе стороны, как фигурки на часах на башне. Священнослужители поют литургию, сладкозвучную и глубокую. Миряне крестятся и кланяются достаточно низко, чтобы коснуться пола. Я понятия не имею, что происходит, но это не имеет значения. Я был свидетелем чего-то. Открывая для себя его таинственность, я участвовал в действии, которое выходило за пределы слов или разума, и в тот момент я испытал глубокое тревожное откровение: это то, чем, как я думал, был католицизм, когда я обратился к нему. Православие подавляет чувства ритуалом, но также предоставляет человеку возможность встретиться с ним так, как ему хочется. Нет компромисса с современностью. Это мучительно красиво, это мистично, и это так важно, мужественно и динамично. Католицизм тоже когда-то был всем этим, но переживание православия заставило меня понять, насколько мы стали похожи на протестантов. Католическая церковь теперь одержима тем, чтобы дать мирянам то, чего, по мнению духовенства, мы хотим, переводя, раздевая, приглушая и отказывая нам в том, что нам действительно нужно — дразнящем проблеске божественного. Как православие сохранило свою благодать? Не только благодаря преследованиям коммунистов. То, что формирует нас, — это не только то, что мы переживаем, но и то, чего мы не переживаем, а Россия пропустила интеллектуальный декаданс шестидесятых годов».

Florstein Исаакиевский собор

С 6 по 9 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге проходила международная конференция «Могилевская римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783—1939 годы. К 235-летию учреждения Могилевской архиепархии», информирует Рускатолик.рф (Москва, Россия). Конференция проходила по благословению архиепископа Павла Пецци и при участии Государственного музея истории религии. Главными инициаторами выступили приход святого Станислава, епископ и Католическая Высшая Духовная Семинария «Мария — Царица Апостолов». Доклады преимущественно касались истории Могилевской архиепархии. Были также зачитаны обращения к участникам конференции апостольского нунция в России архиепископа Челестино Мильоре и митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. «История католической общины в России — это не только немалое количество построенных храмов и монастырей, но, самое главное — основание приютов и школ для сирот, организация многочисленных организаций помощи бедным и нуждающимся», — говорилось в послании Мильоре. И именно поэтому «Церковь, формировавшаяся на повседневной практической любви к ближнему, только и могла вырастить столько несломленных свидетелей веры в период государственного атеизма». Кондрусевич в своем слове подчеркнул фундаментальную роль, которую Могилевская архиепархия сыграла в процессе развития Католической церкви как в Российской империи, так и в странах бывшего Советского Союза. Поэтому «современные структуры Католической церкви в России — это не новая креатура, а адаптированное к современным условиям продолжение ее славной и одновременно трагической истории. Она еще недостаточно изучена и имеет много «белых пятен». Поэтому необходимы новые исследования в этой области».

Cathmos.ru Конференция «Могилёвская римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783-1939»

В католической епархии святого Климента в Саратове подвели итоги «Недели милосердия», передает Vatican News (Ватикан). Она проходит в этой епархии уже на протяжении десяти лет. Об этом сообщил ординарий епархии епископ Клеменс Пиккель, который является также президентом местного отделения Caritas и председателем Конференции католических епископов России. «Неделя милосердия», пояснил епископ, проходит по стезе Всемирного дня бедных, провозглашенного папой Франциском. В этом году в епархии святого Климента она прошла под девизом «Бог есть любовь». Помимо приходских собраний и презентации деятельности Caritas, состоялись разнообразные акции помощи нуждающимся. Молодежь раздавала завтраки бездомным; психологи-волонтеры провели бесплатные консультации по воспитанию детей с родителями, у которых нет средств для оплаты специалиста; прошли ярмарки солидарности. Прихожане посещали больных, а также провели акцию «Принеси килограмм»: каждая семья принесла в воскресенье в церковь килограмм предметов первой необходимости — продуктов, текстильных изделий, гигиенических средств — которые затем были распределены между нуждающимися.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.