В селе Малошуйка, неподалеку от города Онега, в 1873 году родился Епимах Васильевич Могучий, будущий купец 2-й гильдии, судовладелец, в честь которого была назван пароход — «Могучий». В 1918 году Советская власть его национализирована. В истории Гражданской войны на Севере 1918−1920 гг. есть какая-то мистика в том, что лучший вооруженный пароход большевиков «Могучий» погиб от снарядов британского монитора М25 у деревни Чамово 14 сентября 1918 года, а спустя год, в сентябре 1919 года, монитор М25 был взорван здесь самими англичанами — на Чамовском перекате. Здесь же погиб пароход красных «Дедушка», а вместе с М25 был взорван монитор М27. Могила побежденных победителей…

Монитор М 27 после подрыва на Чамовском перекате в сентябре 1919 года.

Слово участникам событий и «летописцам»:

Пароход «Могучий». Проигравший

Красные. Река Северная Двина выше Двинского Березника, начало августа 1918 года: «Единственным сдерживающим рубежом на водной глади Северной Двины были несколько гражданских судов во главе с пароходом «Могучий». Его команду, помимо профессиональных речников, составляли архангельские чекисты, объединенные в боевой отряд «Страж революции»… Всего в отряд вступили 38 чекистов, командование было поручено заместителю председателя Архгубчека Г.Ф. Линдеману. …часть бойцов присоединилась к отступающим в Котлас воинским частям. Оставшиеся с Линдеманом 23 отважных чекиста погрузились на пароход, и, с рассветом 10 августа, по реке направились в сторону Березника… В 16.00 у деревни Сельцо встретили пароход Павлина Виноградова, который доставил пушки «Маклена» калибром 37-миллиметров. Установили на «Могучем» 3 орудия и в ночь с 10 на 11 августа и двинулись в наступление…» (1).

Красные. Командующий Северо-Двинской флотилией П.Ф. Виноградов, река Северная Двина у Двинского Березника, ночь с 10 на 11 августа 1918 г: «Назначив командиром «Могучего» т. Линдемана, я на пароходе «Мурман» оставил общее командование за собой. Затем я вышел развернутым фронтом в составе трех судов: «Мурмана» с тремя орудиями и четырьмя пулеметами, «Могучего» с четырьмя орудиями (одно Шенкурского отряда) у рулей и «Любимца» с одним пулеметом. …подойдя к Березнику, я обнаружил на его рейде присутствие пяти пароходов, стоявших под огнями и не открывавших стрельбы. Идя самым малым ходом с потушенными огнями, мне удалось подойти к ним на расстояние версты, после чего я пошел полным ходом, двигаясь прямо на большой белый пароход, приказав «Могучему» приблизиться ко мне и стать в кильватер. В расстоянии три четверти версты от берега я скомандовал носу и левому борту огонь по кораблям, вслед за тем послышался пулеметный огонь со стороны противника, на который я ответил ураганным огнем артиллерии.

«Могучий» после первого моего выстрела тоже открыл ураганный огонь, после чего я повернул судно, и, в свою очередь, открыл ожесточенный огонь правым бортом из пулеметов и пачками из винтовок. Пройдя вдоль линии судов другим бортом, причем «Могучий» все время следовал за мной, повторяя мои движения, я опять повернул судно и стрелял правым бортом и носом, подвергая последовательному обстрелу все пять судов противника, приблизившись к ним на расстояние полверсты. Противник всё время отвечал мне ураганным пулеметным огнем и сравнительно редкими орудийными выстрелами.

Пароход «Могучий» в 1906 году

Подвергнув его обстрелу, я вновь повернул назад, идя на прежнем расстоянии, причем и «Могучий» и «Любимец» следовали снова за мной. … на этот раз я шел малым ходом с намерением привлечь на себя огонь противника, так как «Могучий» шел почему-то медленнее обыкновенного, оказалось у него сразу были ранены два лоцмана. Чтобы избавить его от замешательства, я подошел на расстояние 100 саженей к противнику расстреливая его прямо в упор и осыпая ураганным пулеметным огнем. В это время мне доложили, что правое орудие вышло из боя (левое вышло после пятого выстрела) от загорания, кроме того у правого орудия был ранен один наводчик. Тогда я прибавил ходу…» (2).

Красные. Заместитель председателя Архгубчека Г.Ф. Линдеман, река Северная Двина, выше Двинского Березника, 15 августа 1918 года: «15 августа было принято решение заманить пароходы интервентов под обстрел скрытой на берегу нашей батареи. На пароход «Могучий» с отрядом чекистов на борту возложили роль задиры. «Могучий» вновь подошел к Двинскому Березнику и вступил в бой с канонерками противника, которые, преследуя «Могучий», попали в засаду. Задание командования было выполнено. План удался, но в самый ответственный момент пушки заклинило, и противник без потерь отступил на исходные позиции» (3).

25 августа 1918 года архангельские чекисты перебрались на пароход «Светлана» и чудом избежали будущей участи «Могучего».

Красные. Северо-Двинская флотилия, река Северная Двина, середина августа 1918 года: «Первоначально флотилия была сорганизована 14 августа, когда в Красноборск прибыл тов. Пронский, вставший во главе флотилии. Организация была самая примитивная. На суда назначали комендантов и прислугу к орудиям. Вся остальная команда была оставлена прежняя (водники).

15 августа флотилия вышла из Красноборска на фронт… флотилия получила снаряды к двум орудиям, присланным в Нижнюю Тойму… В течение ночи на корме пароходов «Богатырь» и «Могучий» были устроены помосты и установлены пушки (полевые, по одной).

…Через два дня на фронт прибыл 4-й Балтийский отряд моряков (1000 бойцов) и две батареи 2-го артиллерийского дивизиона, что дало большой перевес в силах нашим войскам, смогшим начать решительное наступление. …противник к этому времени располагал мониторами и речными канлодками, но наше командование об этом факте осведомлено не было».

…Подготовка к форсированию реки Ваги заняла значительное время. В этот период был убит во время одной из перестрелок командующий фронтом тов. Павлин Виноградов, а в ночь с 13 на 14 сентября была потеряна канлодка «Могучий».

В эту ночь на реке стоял густой туман, и «Могучий», находившийся в дозоре, был атакован неприятельской канлодкой с близкой дистанции. Получив ряд попаданий, «Могучий» потонул, причем 18 человек погибло, 7 было взято в плен и лишь пяти удалось спастись вплавь» (4).

Монитор М-25. Победитель

Англичане. Монитор М25, река Северная Двина у деревни Чамово, 14 сентября 1918 года:«Четырнадцатого сентября в три часа ночи флотилия снялась с якоря и отправилась вверх по реке. Ее возглавлял монитор М25, за которым следовали канонерки «Разлив» и «Адвокат», а также моторные катера М 1 и М 2…

В нескольких милях вниз по реке от деревни Чамово, которая была нашей целью, из тумана появилась высокая черная труба, а затем мы увидели очертания большого колесного парохода, который причалил к берегу в четырех тысячах ярдов от нас. Едва приткнувшись, он тут же отчалил и устремился вверх по реке. Мы пустили 7,5 дюймовый снаряд через носовую часть парохода, чтобы не дать ему исчезнуть в тумане, потому что он с легкостью мог бы уйти от любого судна нашей флотилии. Пароход ответил нам парой выстрелов.

Монитор М25 на Северной Двине, 1918 год

Следующий наш снаряд попал в цель и взорвался на корме, отрава большой кусок от нее, но плицы колес продолжали работать. И только третий выстрел дал результат; снаряд, попавший в машинное отделение, заставил пароход остановиться. Мы открыли огонь из пулеметов Льюиса по палубам, и экипаж стал прыгать за борт. Мы тут же прекратили огонь и сделали все возможное, чтобы подобрать тех, кто проплывал рядом с нашим кораблем. Удалось выудить из воды около двадцати человек. Одной из спасенных была женщина-кок.

Нашим трофеем стала одна из самых больших речных канонерок большевиков — «Могучий». Впрочем, она стала тонуть, и мы, поскольку торопились, оставили ее на произвол судьбы.

Однако наступление пехоты запаздывало уже на два часа, и враг наверняка почувствовал угрозу в прибытии нашей флотилии.

…У нас было два выхода: или отступить, или при помощи десантного отряда захватить Чамово до подхода сил пехоты. Под руководством капитана М25 быстро организовали десантный отряд из пятидесяти моряков. Он был усилен за счет восьми артиллеристов королевского шотландского полка, вооруженных ручными пулеметами Льюиса. Как раз во время высадки десанта вверх по течению реки вновь появились вражеские канонерки. И замаскированная рядом с церковью батарея открыла по нам огонь. Несколько выстрелов из дальнобойного орудия М25 обратили вражескую флотилию в бегство, а батарея замолчала после выстрелов из двенадцатифунтового орудия на квартердеке. Три наших снаряда, к несчастью, пробили крышу церкви.

Владимир Станулевич Церковь Космы и Даминана (1901). В 1918 году ее вершала главка, в которую и попали английские снаряды.

Наш отряд, разделившись на три группы, атаковал деревню. …Десант обнаружил вражеский штаб, где находились документы, винтовочные гранаты и автомобиль без топлива.

Мы переправляли на берег пару жестянок с топливом, когда из леса по отрядам был открыт сильный артиллерийско-пулеметный огонь. Враг укрылся так хорошо, что стрелять в ответ было практически невозможно. Ответный огонь из корабельных орудий вели с большой осторожностью, чтобы не попасть в своих. Десанту приказали отступить на берег реки и укрыться, чтобы наши орудия могли заговорить в полную мощь. Как только все три отряда вернулись, несколько 7,5 дюймовых шрапнельных снарядов разлетелись по лесу, и вскоре противник затих. Воцарилась тишина. К несчастью, выяснилось, что трое моряков пропали без вести.

Прошли еще два часа ожидания. Береговые силы так и не появились. После этого случилось неизбежное: враг подтянул орудие и из укрытия открыл артиллерийский огонь по нашей флотилии. Пора было двигаться, поэтому флотилии приказали сняться с якоря и идти вверх по Северной Двине.

… мы увидели несколько кораблей противника. Эта флотилия выглядела достаточно грозно, но как только мы открыли огонь, она обратилась в бегство» (5).

Красные. Командир вооруженного парохода «Богатырь» М. Макаров, река Северная Двина ниже деревни Чамово, 14 августа 1918 года: «…около 6 часов разбужен боцманом Лешек, который крайне взволнованно сообщил, что по «Богатырю» стреляют… Видимость из-за сильного тумана была очень плохая, не более 50−60 метров.

Вскоре я заметил три парохода, один из них был по размеру, как п/х «Могучий», а два парохода значительно размером меньше, примерно как наш небольшой пароходик «Марта».

Вдруг через некоторое время я заметил на пароходе орудийные вспышки произведенного залпа, и затем последовал зловещий свист пролетевших снарядов через наш пароход, снаряды легли близко от «Богатыря», взорвались на острове.

Ясно было, что противник стреляет по «Богатырю», даю приказание сняться с якоря и следовать к деревне Чамово. Пароход, которого всё еще продолжаем считать за наш «Могучий», стал следовать нам в кильватер, прекратив стрельбу… Точно же определить идущий за нами пароход, из-за очень сильного тумана, было нельзя, тем более, что «Могучий», так же как и канлодка противника, был окрашен краской в шаровый цвет…

…В это время «Богатырь» начал приставать к берегу у дер. Чамово, но я неожиданно заметил на берегу бежавших несколько человек матросов, в числе которых оказался мой товарищ Баранчиков. Я узнал, что эти матросы находились в числе команды парохода «Могучий», тов. Баранчиков коротко сообщил, что «Могучий» потоплен английской канонерской лодкой и они немногие случайно спаслись… мнимый «Могучий» всё еще продолжал медленно свой путь, и пользуясь густым туманом, успел приблизиться к нам на расстоянии не более 500—600 метров. Я быстро отошел от берега на фарватер и занял боевое положение. Вдруг по «Богатырю» канонерская лодка произвела трехорудийный залп, но, к нашему счастью, получился перелет, лишь только сорвало наш флаг, а команда отделалась испугом…

В свою очередь даю команду огонь по противнику. Решил драться, заранее предвидя, что никаких шансов на спасение и на победу над противником у нас нет, т. к. «Богатырь» в сравнении с английской канлодкой представлял не более, не менее маленькую моську перед слоном.

…К нашему счастью, из-за близости расстояния получилось случайное попадание в командный мостик канонерской лодки противника. …Спустя две-три минуты нашей стрельбы по канлодке мы успели израсходовать все 16 снарядов, имеющихся на «Богатыре», из них около семи наших гранат удачно попали в канлодку противника. Английская канлодка во время нашей стрельбы стояла на месте как вкопанная и не произвела ни одного выстрела…

…Что делалось в это время в деревне Чамово, я так и не мог узнать. Но можно было лишь предполагать, что командование Вологодского полка внезапным появлением английской канлодки было застигнуто врасплох и растерялось. Это объясняется тем, что в дер. Чамово в то время стояла артиллерийская часть, у которой ни одна пушка не принимала участие в бою вместе с «Богатырем» против английской канлодки.

Владимир Станулевич Современная центральная улица Чамова

…После доклада комфлоту, последний приказал «Богатырю» выделить снаряды… …мне же приказал срочно отправиться в дер. Чамово и напомнил, что в случае опасности, пароход противнику не сдавать, а уничтожить на фарватере реки.

Густой туман не прекращался… и вдруг, в момент, когда наш пароход стал преодолевать последний перекат, граничащий с Чамовским плесом, в расстоянии не больше одного километра от нас из-за Чамовского острова показался идущий нам навстречу британский монитор, казавшийся в туманной мгле необыкновенно большим, похожий на черную, двигавшуюся скалу.

…Британский монитор, как только услышал нашу стрельбу, сразу же в ответ нам открыл из своего орудия беглый огонь по нашему пароходу, который все еще продолжал делать свой поворот, но монитор из-за густого тумана стрелял неудачно, огромные его снаряды пролетали через наши головы со страшным шипением…

…У нас наводчиком был опытный комендор — старый матрос тов. Лотырр, отличавшийся исключительно спокойным характером… наши снаряды стали падать близко, то у борта, то у носа британского монитора. Корректируя стрельбой, я неожиданно заметил, один из наших снарядов угодил в носовую часть монитора. Монитор, который всё время продолжал двигаться вперед, вдруг остановился, прекратив стрельбу, и быстро начал отходить назад и через две — три минуты скрылся за Чамовский остров» (6).

Бой на равных

Англичане. Монитор М25, река Северная Двина у деревни Бор — выше Чамово, 14 сентября 1918 года: «Поздно вечером «Разлив» сообщил об обнаружении дыма в стороне противника, а затем на реке появился небольшой пароход. Он развернулся на обратный курс, едва только заметил присутствие «Разлива». Монитор М25 снялся с якоря и стал подниматься по реке месте с канонерками. Они шли тихим ходом, и монитор, оторвавшись от общей группы, ушел немного вперед. …В самой неудобной для нас части канала, рядом с деревней Борок, где находился М25, враг внезапно открыл огонь. Сначала он ударил из пулеметов с окраин деревни, а затем начала бить из трех хорошо замаскированных орудий полевого калибра. Стрельба по монитору велась почти в упор. Пушки врага были замечены: одна находилась на позиции в лесу к востоку от деревни, еще одна — прямо в центре деревни, а третья — на склоне между деревьев рядом с церковью в западной части селения.

Ходовая рубка М25

Погода была почти безоблачной, видимость — прекрасной, и мы поверглись обстрелу вражеских батарей с обоих берегов (ранее мы благополучно миновали их благодаря туману). Монитор М25 показал свою силу и класс стрельбы: мимоходом вывел из строя орудие одной из батарей и поджег дом рядом с ней». (7).

Красные. Курсант-артиллерист С.Л. Лозовский, деревня Бор, 14 сентября 1918 года: «Мы были немало изумлены, когда в трехстах метрах от нашего орудия, на середине реки, замер как в туманной картинке английский монитор. Он неожиданно напоролся на мель и поэтому застрял в непосредственной близости от нас.

По собственной инициативе мы немедленно приготовились к стрельбе прямой наводкой. Первый выстрел дал преждевременный разрыв в 150 метрах от орудия. Тем самым мы сразу обнаружили себя. Положение резко ухудшилось, когда в результате расширения гильзы снаряда пришлось выбивать ее через ствол банником. Всё это делалось на глазах противника, и я до сих пор не понимаю, почему англичане не открыли пулеметного огня.

Второй наш снаряд разорвался поблизости от капитанского мостика, и, как мы узнали впоследствии, нанес большой ущерб команде монитора» (8).

Англичане. Монитор М25, река Северная Двина у деревни Бор, 14 сентября 1918 года:«В ответ на губительную стрельбу, М25 решительно ударил из всех орудий, и вскоре заставил замолчать пушку врага в центре деревни. Поначалу главное 7,5-дюймовое орудие молчало, чтобы стать последним аргументом завязавшегося боя. В это время двенадцатифунтовое и трехдюймовое противозенитное орудие вели непрекращающийся огонь, малокалиберный автомат «пом-пом» и пулеметы Льюиса сыпали градом 37-мм снарядов и пуль. Монитор в конце концов круто повернулся при сильном течении и открыл огонь из орудия главного калибра. Разрывы девятнадцатисантиметровых снарядов в труху разносили окрестности деревни, а в ней самой подожгли дом, стоявший рядом с вражеским орудием.

В это время снаряд из пушки, установленной к востоку от деревни, попал в надводную часть М25. Он разбил гнездо пулеметчика, прошил две переборки кают-кампании, прошел через дверной проем курительной комнаты и разорвался в дверном косяке каюты капитана. Разрушив ее, затем снопом осколков прорвался наружу, убив весь расчет 12-фунтового орудия, находившийся на квартердеке» (9).

Красные. Курсант-артиллерист С.Л.Лозовский, деревня Бор, 14 сентября 1918 года:«Бронированная орудийная башня повернулась в нашу сторону. Выстрел и отвратительный визг снаряда мы услышали одновременно. К счастью для нас, это был перелет. Второй снаряд с монитора разорвался в десяти шагах от нашего орудия… Третий снаряд попал в колесо орудия… Орудие наклонилось набок и вышло из строя. Взрывная волна расшвыряла нас, но осколки от снарядов пощадили всех, кроме нашего наводчика Анощенко. С побелевшим лицом он сидел на земле, опираясь спиной на лафет. Осколок снаряда распорол ему живот, и внутренности выпали на песок…

Тем временем монитор перенес огонь по второму орудию, которое успело сделать два попадания в борт и одно в кают-компанию монитора. После долгих усилий противнику удалось сняться с мели. На всех парах монитор начал спускаться вниз по течению… В этой артиллерийской дуэли мы потеряли двух. Почти одновременно с наводчиком Анощенко был убит курсант — наводчик второго орудия. Осколок снаряда разорвал ему сонную артерию. Хлынувшая струей кровь залила лицо и грудь соседа — курсанта. Потрясенный трагической гибелью товарища и контуженный взрывной волной, Полозов потерял рассудок и бежал в тайгу, где скитался около двух недель. Питался он ягодами. Когда его обнаружили крестьяне, он был крайне истощен, еле держался на ногах» (10).

Англичане. Монитор М25, река Северная Двина у деревни Бор, 14 сентября 1918 года: «Через минуту запасная команда подскочила к осиротевшей пушке и вновь привела ее в действие, а в это время 7,5-дюймовое орудие, непрерывно громыхая, отомстило за наши потери и заставило замолчать на берегу все три орудия врага.

Корабль всё же понес тяжелые потери среди экипажа… корабельный хирург чудом избежал смерти. Он стоял в коридоре, служившем перевязочным пунктом, между курительной комнатой и каютой капитана. Снаряд, должно быть, прошел в паре дюймов от него, и сам док находился всего лишь в футе от места разрыва снаряда. Он перестал видеть одним глазом, правая сторона его кителя и правая брючина были разорваны в клочья, а вся правая сторона тела была истерзана многочисленными осколками. Пренебрегая своими ранениями, доктор тотчас же взял дело в свои руки, на залитом кровью квартердеке организовав команду санитаров-носильщиков. Доблестный врач оперировал и перевязывал раненных на столе офицерской кают-компании до десяти часов вечера, а потом вколол себе инъекцию морфия и лег спать» (11).

Англичане. Река Северная Двина у деревни Чамово, 14 сентября 1918 года: «Союзники вошли в Чамово вечером того же дня. Что тут сказать? «Птички улетели». Вскоре пехота обнаружила изрешеченные пулями трупы трех наших людей, их смерть была практически мгновенной» (11).

Владимир Станулевич Чамовские леса изрезаны окопами и блиндажами Гражданской войны

Красные. Река Северная Двина у деревни Чамово, 14−16 сентября 1918 года: «Подошедший на выстрелы «Богатырь» имел в тумане безрезультатную перестрелку с противником. 3-мм орудие с «Могучего» было снято и поставлено на «Богатырь».

…второе столкновение с противником, так же как и первое (18 августа), окончилось поражением нашей флотилии, у которой в строю осталось лишь 2 боевых корабля.

К середине сентября противник получил значительные подкрепления. Сухопутные части были усилены за счет войск железнодорожного направления. На реке появились боевые суда англичан (канлодки типа Cockchafer и мониторы)

16 сентября… противником был утоплен пароход «Дедушка», шедший с провизией для войск» (13).

Пароход «Дедушка»

Англичане. Монитор М25, река Северная Двина у деревни Чамово, 16 сентября 1918 года: «Тем временем небольшой пароход большевиков под названием «Дедушка» спустился вниз по реке для рекогносцировки и спасения моряков экипажа «Могучего». Три стрелка из Королевского шотландского полка, занявшего к тому времени Чамово, спустились к воде, приняв «Дедушку» за один из наших кораблей снабжения. Большевики мгновенно высадились на берег и перебили этих неудачливых солдат так быстро, что выручить их из беды не удалось.

Через несколько минут на выручку подоспел М25, открывший огонь по врагу. Снаряд попал во вражеский пароход, отчего он наскочил на островную мель напротив деревни и затонул кормой. Только дымовые трубы и нос судна остались торчать над водой. Выживших членов экипажа взяли под стражу» (14).

Красные. Река Северная Двина, сентябрь 1918 года:«По-видимому, предшествующие неудачи нашей флотилии, отход наших войск и на реке дали уверенность в слабости нашего фронта и невероятности операций до следующего года; по-видимому, часть его флотилии в это время покинула фронт…» (15).

Колесо погибшего парохода «Дедушка» на берегу Северной Двины. 1935 год

Гибель победителя

Отвод флотилии в середине сентября 1918 года с первой шугой дорого обошелся интервентам. Без поддержки флота они были выбиты с позиций в Борке на правом и в Селье на левом берегах Двины — куда были уже переправлены запасы для Двинского фронта на всю зиму. И запасы, и орудия были брошены, а интервенты и белые отступили в Тулгас и Кургомень, где удержались до весны 1919 года.

В кампании 1919 года на Двине М-25 участвовал, но почти не упоминается в ожесточенных боях июня-августа. Однако на Двине был, и в августе, когда она обмелела, встал вопрос, как вывести его к Архангельску.

Англичане. Командующий Э.У.Айронсайд: «Уровень воды в Двине продолжал падать, и оказалось, что два наших монитора и яхта «Катлин», на которой находилась штаб-квартира Сэдлера-Джексона, не смогут пройти вниз по течению. Всевозможными способами мы постарались уменьшить их вес, и кораблям удалось преодолеть две отмели по каналам, проделанным для них глубинными бомбами. В конце концов «Кэтлин» сумела проскочить все отмели и выбраться к устью. А мониторы пришлось затопить, когда завершилось отступление и по реке прошел конец конвоя. Как сказал капитан Альтхэм: «Грустно было видеть этот бедный стойкий кораблик, который так хорошо поработал, когда он тонул под залпами орудий. Но это, по крайней мере, спасло его от бесчестья быть разобранным» (16).

Англичане. Мониторы М25 и М27, река Северная Двина, Чамовские перекаты, сентябрь 1918 года: «Целую неделю мы усиленно трудились над тем, чтобы старые добрые мониторы М25 и М27 наконец преодолели перекаты. На место прибыл небольшой земснаряд. Поначалу не было барж, куда можно было переваливать донный грунт, но и когда они появились, дело не пошло успешнее. Песок был сильнее техники. В итоге пришлось прибегнуть к крайним мерам. Два тральщика, буксируя монитор с двух сторон, на полной скорости направились к отмели. Мы решили протаранить ее, насколько это возможно. Когда монитор, естественно, застрял в песках, как утюг, поперек отмели перед кораблем заложили большие заряды взрывчатки. Их подорвали, отчего над водой встали огромные столбы воды, песка и ила. Пока донный песок был рыхлым от взрывов, буксирующие суда снова медленно двинулись вперед. Так с неимоверным трудом удалось пройти одну отмель, протащив через нее тяжелые мониторы.

…В конце концов, утром 16 сентября, когда все союзные войска сели на корабли и отправились вниз по реке к морю, нам пришлось, скрепя сердце, отправить двух наших старых добрых ветеранов на тот свет. Их щедро обложили взрывчаткой. Монитор М27 взорвали первым. Когда дым и гарь отнесло ветром, грозный монитор уже не походил на корабль. Уничтожение М25 стало поистине поразительным зрелищем. Когда раздался оглушительный взрыв, огромное облако черного дыма заволокло место, где корабль безнадежно сидел на отмели. Хмарь рассеялась, и мы не увидели ничего, кроме нескольких гнутых кусков стали» (17).

Монитор М 27 после подрыва на Чамовском перекате в сентябре 1919 года.

После Гражданской войны на речных картах отмечали места гибели «Могучего», М25 и М27 как подводные препятствия на фарватере. Их продолжали уничтожать взрывчаткой, торчащий над водой металл резали автогенами. Сейчас, даже в самые засушливые годы, над водой и песчаными отмелями Чамовских перекатов нет следов побежденного «Могучего», который в конце концов победил, и победившего его М25, который в итоге проиграл.

Примечания: