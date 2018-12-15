



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

В своем блоге в Twitter и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян написал: «Мы продолжим мирный процесс во имя мира и безопасности в регионе. Урегулирование потребует усилий всех сторон». Президент Азербайджана Ильхам Алиев также оставил запись в Twitter, заявив, что «2019 год придаст новый импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта».

Это, конечно, не переписка между лидерами двух государств, но дополнительные политические импульсы в направлении урегулирования конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Алиевым в Баку заявил, что «почувствовал настрой президента Азербайджана возобновить с Арменией переговоры по карабахскому конфликту». Напомним, что 28 сентября «на полях» душанбинского саммита СНГ состоялся разговор «на ногах» между Алиевым и Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск в зоне конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также Баку и Ереван решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами сторон.

Kremlin.ru Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян

«Диалог на ногах» был продолжен в кулуарах неофициальной встречи глав государств-членов СНГ 6 декабря в Санкт-Петербурге. В этой связи в администрации Алиева отметили, что в процессе беседы лидеров двух республик обсуждения велись вокруг вопросов продолжения активных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск. При этом Баку признал, что на линии соприкосновения войск и вдоль государственной границы (Азербайджана и Армении) наблюдается относительное спокойствие, что «создает очень хороший фон для ведения субстантивных и интенсивных переговоров по разрешению конфликта». Более того, Алиев заявил, что «сегодня для решения нагорно-карабахского конфликта сложилась более благоприятная ситуация».

Но не стал при этом вдаваться в детали. В то же время бросается в глаза изменения в тональности заявлений Баку: в них исчезли или начали исчезать конфронтационные нотки и просматривается очевидное стремление или желание привязать решение конфликта к Пашиняну. Вот и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на проходящем в Баку 39-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС заявил, что «надеется на то что, при формировании в Армении нового правительства в соответствии с мандатом народа этой страны в будущем году мы достигнем продвижения и создадим хорошую возможность принести в регион мир, стабильность и прогресс». Наконец, официальный представитель МИД России Мария Захарова, накануне визита Лаврова в Баку и в контексте состоявшихся в Милане встреч глав МИД Армении и Азербайджана на полях саммита глав МИД стран-членов ОБСЕ, загадочно обозначила:

«Конечно, диалог есть, очевидно, что после состоявшихся контактов он ведется. Это целый комплекс конкретных шагов. Их надо будет выработать. Этим должны при помощи сопредседателей Минской группы ОБСЕ заниматься стороны».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Когда дипломаты начинают говорить о каких-то «конкретных шагах», а не ограничиваются обтекаемыми фразами — типа, мол, переговоры продолжаются — это означает наличие проекта или плана, для реализации которого и нужно предпринимать конкретные шаги. Выходит, речь идет о неких новых идеях, которые не просто удерживают конфликтующие стороны за столом переговоров, но и способствуют интенсивности переговорного процесса. Кстати, будущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении намечена на начало будущего года, вероятно, этот фактор играет не последнюю роль в оптимизме Баку. Однако в силу того, что переговоры по урегулированию конфликта проходили и проходят в режиме секретности и эти правила не изменил «революционер» Пашинян, приходится применять усилия аналитической хирургии для того, чтобы хоть частично вскрыть ситуацию.

Ясно, что Армения идет на какие-то компромиссы. Очевидно и то, что Азербайджан от чего-то намерен отказаться. В чистом виде модель возврата контроля над территориями, которые некогда находились под его юрисдикцией возможен только в случае победоносной войны, а не работы дипломатии. Однако в сложившейся ситуации фактор войны снимается. Ясно и то, что на данном этапе любое соглашение по урегулированию конфликта будет носить промежуточный характер. Возникает вопрос: будут ли реализовываться положения Мадридских принципов или концептуально меняется сам подход к урегулированию конфликта? Обозначим некоторые косвенные признаки готовящихся компромиссных решений. Еще летом 2016 года турецкая газета Todays Zaman сообщала, что Азербайджан якобы «не будет возражать против открытия Турцией границы с Арменией, если Ереван освободит, как минимум, пять из семи прилегающих к Нагорному Карабаху регионов».

Moreau.henri Армяно-турецкая граница

Вот и президент Белоруссии Александр Лукашенко «неожиданно» на встрече с российскими журналистами вспомнил о том, как в свое время предлагал — если верить Лукашенко, вместе с президентом России Владимиром Путиным — президенту Армении Сержу Саргсяну вернуть Азербайджану пять районов, а на линию разграничения ввести российских и белорусских миротворцев. А Пашинян вновь заговорил о возможности нормализации отношений с Турцией «без условий». Что это — случайное совпадение или нечто иное? Допустим, что армянский и.о. премьера обсуждает такую схему урегулирования конфликта. Тогда что он получает взамен? Так называемый промежуточный статус Степанакерта или признание Баку независимости Республики Арцах, плюс снятие блокады со стороны Азербайджана и нормализацию отношений с Турцией, привлечение иностранных инвестиций и так далее?

Баку устроило бы первое, так как в последующем он мог бы ставить вопрос о возвращении в Нагорный Карабах беженцев, абсолютно не опасаясь того, если некоторые армяне пожелают вернуться на жительство в Азербайджан. Но возможна ли реализация такого предполагаемого сценария без участия Степанакерта? На первом этапе да, ведь он не является участником закрытых договоренностей. На втором Арцаху могут предложить урезанное участие, а если там с этим не согласятся, то в Степанакерте можно будет устроить переворот под флагом «цветной революции». При данной формуле конфликтующим Баку и Еревану действительно есть что обсуждать на протяжении многих часов, говорить об уступках и еще чем-то другом. Какие-либо другие сценарии и варианты решения конфликта на основе «взаимных компромиссов» хорошо известны, они не дали практических результатов.

Babak Fakhamzadeh Флаг и герб Нагорно-Карабахской Республики (Арцах)

Однако готовы ли Алиев и Пашинян провести такую игру? Азербайджанская сторона выглядит довольно оптимистично, не раскрывая своих карт. Армения оказывается перед соблазном через карабахскую карту добиться изменения своего статус-кво в регионе, вырваться на более широкий оперативный геополитический простор. Впрочем, это пока что одна из вероятных версий развития событий. На официальном уровне никаких новых концепций по Карабаху не озвучено и об истинной формуле решения конфликта знают только посвященные, например, Алиев и Пашинян.