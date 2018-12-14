В послесловии автор книги американский славист Владимир Марков (1920−2013) писал, что «смерть имажинизма была событием, недооценить которое нельзя: это была смерть последнего авангардистского движения в России». Говоря об авангардизме, Марков не ошибся. В своей работе он подчеркивал: русский имажинизм концептуально ближе к футуризму Томмазо Маринетти и таким французским поэтам, как Шарль Вильдрак и Жорж Дюамель (группа «Аббатство»), экспериментировавших со свободным стихом, чем к английскому имажизму. Автор писал и о причинах разночтения в написании названий этих направлений, отождествление которых называл не только «случайным», но и «опасным».

Неожиданная характеристика для Сергея Есенина, Вадима Шершеневича, Анатолия Мариенгофа и иных имажинистов…

Но действительно, в «Декларации» имажинизма (1919) встречаются такие утверждения:

«Если мы не призываем к разрушению старины, то только потому, что уборкой мусора нам некогда заниматься».

Да и сами имажинисты признавали свое родство с футуризмом, хотя при этом объявляли его производным от «капитализма, индустрии, буржуазного города» и всячески дистанцировались от скандально-модного течения.

Правда, Марков обращал внимание, что на позднем этапе имажинизм перешел на более консервативные позиции в области поэтики. Последнее, впрочем, было характерно и для других направлений. Напомню, что Владислав Ходасевич прямо обвинял Владимира Маяковского в измене заветам футуризма.

Интересна книга и независимой позицией самого автора, который стремился к непредвзятому анализу наследия каждого из героев. Так, например, касаясь Сергея Есенина, он писал о «доставшемся ему от природы негромком голосе», отметая, таким образом, все дореволюционное наследие, включая «Радуницу» (1916) и «Сельский часослов» (1918). По мнению Маркова, «подлинный» поэтический голос автор «Москвы кабацкой» обрел лишь создавая «Сорокоуст» (1920). Не менее резка и характеристика «Ключей Марии» все того же Есенина:

«Только невежда или приверженец школы Тойнби может с такой легкостью жонглировать веками, эпохами и культурами».

Возможно, такие и им подобные заявления кому-то из читателей покажутся резкими, но, как иначе писать об авангарде имажинистов?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».