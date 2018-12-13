Резервисты и военнообязанные уже несколько дней добровольно приходят в Центральный объединенный районный военный комиссариат Запорожья, передает «Индустриалка» (Запорожье). По словам военного комиссара Геннадия Яременко, большинство из них — это люди, ранее служившие по мобилизации. Военнообязанные были готовы с первого дня быть призванными, некоторые из них приходили сразу с вещами. Но призыва по мобилизации нет, и военнообязанные, которые находятся в оперативном резерве первой очереди, были призваны на военные сборы, которые также к Новому году завершатся. Ни один из резервистов принудительно не будет оставлен на воинской службе. «Впервые за последние пару лет мы увидели очередь из ребят у входа в военкомат, что не может не радовать, — заявил комиссар. — Данный факт означает, что в Запорожье на сегодняшний день достаточное количество настоящих мужчин, готовых в любой момент дать отпор противнику, стать на защиту своей семьи, родного города и страны. Сведения о точном количестве резервистов и военнообязанных, которые призываются на сборы, являются служебной информацией, но тем не менее можно с уверенностью отметить, что законопослушных, патриотично настроенных граждан становится больше, а людей, которые пытаются каким-либо образом уклониться от выполнения воинской обязанности в запасе, меньше».

Иван Шилов ИА REGNUM

На Херсонщине продолжаются учения отрядов территориальной обороны, сообщает «Новий день» (Херсон). Для региона, расположенного на границе с Крымом, такие тренировки не редкость. Подразделения здесь собрали еще три года назад. Предварительные тренировки проходили буквально в сентябре, сейчас же резервистов собрали в связи с внедрением военного положения в части регионов Украины, в том числе и на Херсонщине. Сколько именно здесь резервистов, в оперативном командовании «Юг» не говорят. Зато известно, что отряды, в состав которых вошло гражданское мужское население от 18 до 60 лет, а это представители разных профессий, для тренировок собрали всего за два дня. Большинство в военные комиссариаты прибыли по собственному желанию. Для учений традиционно выбрали Олешковские пески в части, которая не входит в Национальный природный парк. Сюда резервистов привозят за десятки километров, из мест дислокации отрядов. Тренировка состоит из нескольких частей — от теории к стрельбе, курс по неотложной медицинской помощи. В условиях службы, особенно на передовой, каждый солдат должен знать, каким образом тот же жгут накладывается. По дороге к месту, откуда доносятся выстрелы, встречаем группу мужчин в камуфляже. Форму и экипировку всем участникам учений выдали надлежащего качества. Бронежилет — пластины не только спереди и со спины, но и со стороны, точно в таких воюют на востоке Украины. Это самый высокий, пятый класс защиты. Сами стрельбы проходят под пристальным контролем военных. Тех, кто автомат в руках не держал никогда, ожидает обязательный курс по тактике владения огнестрельным оружием. По мнению резервиста, владеть оружием должен каждый человек. Его поддерживают и другие участники учений. Не дай Бог что, они готовы уже не тренироваться, а воевать за родную землю, свою семью.

Ministry of Defense of Ukraine Военные учения

Военное положение на определенной территории Украины сильно щекочет нервы каменчанам, утверждает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Город обсуждает информацию о том, что на предприятия массово приносят повестки с вызовом мужчин в военкомат. «Охотятся» не только на рабочих местах, а чуть ли не на улице, — позвонила в редакцию 56-летняя каменчанка Вера Петровна. — Мой зять, работающий на одном из коммунальных предприятий, сообщил, что они получили почти полсотни повесток. Это же если возьмут всех этих мужчин, кто там останется работать?! А моего соседа, инвалида с детства, не так давно с улицы забрали в военкомат. Правда, после того, как его родные подняли бунт, парня отпустили». И таких рассказов издание наслушалось немало. В военкомате предупреждают, что на предприятия различных форм собственности, а также жилищно-эксплуатационные объединения направлены письма с требованием в кратчайшие сроки подать в военкомат списки мужчин 1958—2000 годов рождения (включительно), которые там работают (зарегистрированные — проживают). В случае игнорирования командование военного комиссариата будет расценивать это как открытый саботаж и подрыв обороноспособности и территориальной целостности Украины и оставляет за собой право обращаться в правоохранительные органы.

Львовский областной совет принял обращение к президенту и МИД Украины, информирует «Збруч» (Галичина). За него проголосовали 61 депутат из 84. Депутаты просят усилить дипломатическое давление на Россию за ее «преступные действия» и «взятие в плен» украинских моряков. «Мы убеждены, что министерство иностранных дел Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и пленения украинских моряков россиянами обязано усилить дипломатическое давление на Россию во всех направлениях вплоть до расторжения дипломатических отношений. Требуем также немедленного закрытия генерального консульства России во Львове», — говорится в документе. Также депутаты приняли обращение к руководству государства с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Речь идет о полном ограничении торговли, запрете деятельности «пророссийских» партий и привлечении к ответственности «пророссийских» политиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

В Житомире депутаты горсовета обратились к российскому президенту Владимиру Путину с требованием освободить захваченных украинских моряков, продолжает тему «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). «Мы, депутаты Житомирского городского совета, обращаемся к Вам от жителей многонационального 270-тысячного города с требованием освободить украинских моряков, которые оказались в российской неволе, — говорится в обращении. — 25 ноября 2018 военнослужащие РФ подло и по-пиратски, пренебрегая международными законами и договором о сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией по использованию Азовского моря и Керченского пролива, которое было ратифицировано парламентами обеих стран, предприняли открытый акт агрессии против суверенного государства Украина. Очевидно, Вас и Ваших подчиненных политиков радует эта «большая победа» над тремя небольшими украинскими судами и 24 украинскими военными, которые даже не собирались стрелять в ответ. Но никакие политические амбиции не стоят того, чтобы калечить судьбы людей! Возникает вопрос, почему мы обращаемся к Вам. За 4,5 лет необъявленной войны житомирская община потеряла десятки лучших сыновей и дочерей. На защиту своей Родины становятся житомирские военные, добровольцы, волонтеры. Вам эту войну не выиграть! Авторитарные политические режимы, какими бы прочными они ни казались, меняются, а отношения между людьми остаются. Не делайте будущие поколения россиян заложниками своих сегодняшних политических амбиций! Требуем от Вас немедленного освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, а также возврата всех пленных украинцев, которые незаконно содержатся в тюрьмах Российской Федерации».

«За Збручем» (Тернополь) допускает возможность того, что монахи Почаевской лавры готовят бунт против своего настоятеля. Якобы братия вопреки позиции митрополита Почаевского Владимира поддерживает переход монастыря в «Поместную церковь». Об этом поведал депутат Почаевской городского совета Тарас Каравай. «Наше видение в том, что здания, сооружения Почаевской лавры должны перейти к «Поместной церкви», — говорит он. — Я знаю, что в Лавре и сейчас есть много сознательных людей, в том числе среднего и низшего звена монахов, которые готовы это поддержать». Как известно, настоятель Лавры избирается монахами, которые являются насельниками монастыря. Поэтому не исключено, что Почаевская лавра перейдет к «Поместной церкви», однако уже с новым настоятелем, который вместе с монахами поддержит «церковную независимость» от Москвы. Прогнозирует переход Почаевской лавры в пользование объединенной церкви и заместитель директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Игорь Деревинский. Он считает, что всё может измениться после того, как появится «независимая Украинская православная церковь», которая может заявить о своих правах на пользование Почаевской лаврой, если УПЦ МП не поддержит объединительный процесс. «По закону предусмотрена возможность использования имущества таких комплексов, как Лавра, двумя религиозными общинами одновременно», — объясняет Деревинский.

(сс) Sergiy Klymenko Почаевская лавра

Депутаты Луцкого районного совета единогласно поддержали обращение к президенту Украины Петру Порошенко относительно недопущения вмешательства в избирательный процесс, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Причиной этому стали обыски у двух депутатов совета, которые стали кандидатами на должности председателей объединенных поселений. В обращении, которое поддержали как депутаты от Блока Петра Порошенко «Солидарность», так и оппозиционные силы, говорится, что на кандидатов оказывают безумное административное давление, запугивают, шантажируют, имеют место фальсификации, а также угрозы увольнения работников бюджетной сферы.

Прокуратура Закарпатской области совместно с полицией и управлением Службы безопасности Украины разоблачили закарпатку, которая заказала и организовала печать плакатов провокационного содержания, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Установлено, что женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств печать плакатов провокационного характера с надписью «Остановим сепаратистов». В ночь с 19 на 20 октября 2018 года они были размещены на территории нескольких сёл Закарпатской области. Похоже, что правоохранители нашли «стрелочницу», на которую и свалят всю ответственность. Но возникает вопрос, какие политические цели преследовала женщина и каковы мотивы? Откуда она взяла немалые деньги на заказ и печать провокационных плакатов? И кто реально стоит за уже не первыми провокациями против закарпатских венгров? «Понятно, что России выгодно открыть «второй фронт» на западе Украины и дестабилизировать ситуацию в Закарпатье, но закрадываются подозрения, что в самом Закарпатье есть политическая сила, которая подыгрывает этому, — уверено издание. — Кому-то надо показать Киеву, что губернатор Геннадий Москаль не контролирует ситуацию, лишь только они могут навести здесь порядок. Думаем, что догадаться, кто это — нетрудно. Но утверждать и кого-то обвинять без прямых доказательств мы не будем».

Водник Венгерский дом в Закарпатье

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией нашли новый выход, как избежать растаможки, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Для этого изобретательные «евробляхеры» получают временную регистрацию за рубежом, становясь на временный консульский учет при украинских генеральных консульствах. Это обеспечивает право владельцам авто с иностранной регистрацией многократного пересечения границы (каждые 5 дней) и транзитного пересечения границы (до 10 дней), а также право на пребывание автомобиля на Украине без выезда за границу до 60 дней без растаможивания. Такой возможностью уже пользуются в Польше владельцы годовых виз и те, кто имеет разрешение на временное и постоянное проживание в стране. Как сообщают в генконсульстве Украины в Варшаве, такие массовые обращения затрудняют работу представительства, занимая 90% осуществляемых консульских операций. Уже с ночи под консульством для того, чтобы стать на учет, собирается до трехсот человек. А более важные процедуры — регистрация детей, оформление паспортных документов, действия с визами — откладываются. Кроме того, как отмечают в посольстве Украины в Польше, массовая временная регистрация может негативно повлиять на голосование во время выборов на Украине — ведь эти люди вносятся в списки для голосования при консульствах и не смогут проголосовать дома. Если не изменить нормы для постановки на временный учет при консульстве, то налоги от растаможивания автомобилей в госбюджет и дальше не будут поступать.

Появление на юбилейных монетах Национального банка Румынии изображения центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича не должно рассматриваться как проявление территориальных претензий к Украине. Об этом заявило МИД Украины, передают BukNews (Черновцы). В заявлении дипломатического ведомства говорится, что МИД в своей деятельности уделяет приоритетное внимание противодействию посягательствам на целостность Украины. Но сейчас в Румынии отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Украине, что «закреплено в статье 2 Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Украиной и Румынией. Ни одна из влиятельных политических сил страны не ставит целью пересмотр существующих границ с нашим государством. Румыния безусловно поддерживает независимость, государственный суверенитет и целостность Украины, категорически осуждает военную агрессию России и временную оккупацию украинских территорий». Вместе с тем в МИД отметили, что «среди румынских политиков и общественных деятелей существует некоторое количество лиц, которые выдвигают ревизионистские и экстремистские лозунги, а также пытаются распространить их среди румынского национального меньшинства на Украине. Компетентные органы Украины принимают необходимые меры с целью предотвращения и противодействия такой деятельности». МИД Украины считает, что «появление на монетах изображение бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, где 29 октября 1918 года было объявлено об объединении Буковины с Румынией, не должно однозначно рассматриваться как проявление территориальных претензий к нашему государству ввиду того, что это историческое событие является глубоким прошлым».

Марка Украины, посвящённая Черновицкому национальному университету имени Юрия Федьковича. 2015

«Думаю, что статья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об угрозе «традиционной семьи» со стороны «гендера» и ЛГБТ — это вполне логичное развитие стиля ведения президентской избирательной кампании, — размышляет на портале Zaxid.net (Львов) украинский дипломат Богдан Яременко. — Ищем врага, навешиваем ярлыки, разделяем, сегментируем общество, мобилизуем своих на основе традиционного и консервативного. Вне Киева и Facebook вести дискуссию с Турчиновым на тему, которую он выбрал для публичного выступления (очевидно, после осознания того, что все свои профессиональные проблемы он уже успешно решил), будет почти невозможно. Такие настроения в обществе. Турчинов это знает. Поэтому и сгущает краски, манипулирует, увязывает неувязки, ища поддержки сторонников. Христианская любовь к каждому подменяется акцентом на отношении христиан к институту брака. Мораль превращается в догматы. Христианская мораль секретаря СНБОУ не позволяет воспринимать другой, чем консервативный взгляд на семью, а в то же время позволяет мириться с ложью, воровством и коррупцией (хоть раз за время пребывания на посту Турчинов высказывался публично на эти темы с позиции христианской этики и нравственности?)».

Большинство украинцев — за ограничение прав цыган, наркозависимых и сексменьшинств, информирует «Курс» (Ивано-Франковск), ссылаясь на итоги опроса, проведенные Фондом «Демократические инициативы». 12% опрошенных убеждены, что права цыган безусловно должны быть ограничены, 35% считают, что при определенных обстоятельствах, 37% верят, что ограничивать права цыган нельзя. 27% респондентов уверены, что безусловно должны быть ограничены и права наркозависимых, 38% — при определенных обстоятельствах. Только 23% верят, что ограничивать права наркозависимых нельзя. Кроме того, 21% респондентов считают, что права геев, лесбиянок, транссексуалов безусловно должны быть ограничены, 26% — при определенных обстоятельствах. 38% заявляют, что ограничивать права этих граждан нельзя.

«Спрашивают, а есть ли у нас причины быть благодарными Александру Солженицыну за «Архипелаг ГУЛАГ»? — пишет автор портал «Сіверщина» (Чернигов). — Сначала спросите, а вы его прочитали? Я, например, не осилил — такое тяжелое, неаккуратное, абсолютно нехудожественное письмо, примерно на 10 странице и бросил. И мне наплевать на его политическую славу, подсыпанную нобелевским продажным (политически) комитетом — это не читается. Зато Иван Багряный в «Тигроловах» и художественно, и убедительно показал сталинщину. Но Багряного не знают, потому что украинцы не имели своего государства. А мир слышал империю только».

Владимир Васильев ИА Красная Весна Принцип Солженицына

В сети появилось видео задержания одесских болельщиков, которые устроили погром на стадионе «Черноморец», рассказывает «Думская» (Одесса). Видео опубликовал киевский блогер и волонтер Роман Синицын, который выразил мнение, что ультрас задержали за патриотические лозунги и антироссийские высказывания. «Ультрас «Черноморца» у себя в секторе вывесили баннер «Кремль, покайся!» и названия украинских судов, захваченных страной-«террористом»: «Бердянск, Никополь, Яны Капу». Подсветили это дымами и фаерами. Сразу после матча под сектором жесткий прием «Беркутом». Подогнали под сотню «космонавтов» и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами, особенно тех, кто пытался спрашивать, «за что», — написал волонтер. В свою очередь советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк заявил, что лозунги и патриотизм тут ни при чём: фанов задержали за хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к порче сидений стадиона и остановке матча. Причем задерживали ультрас уже после матча. «О каком бывшем «Беркуте» идет речь — это вообще фантазия Синицына. Ему в Киеве, может, виднее, а у нас мы знаем, что спецподразделения вроде батальона особого назначения вообще не участвовали в охране общественной безопасности во время матча, на месте были только тактические группы оперативного реагирования патрульной полиции. А по Синицыну — возьми плакат против Путина и делай что хочешь? Это, вероятно, как икона?» — комментирует Форостяк.