Владение иностранными языками стало уже не просто полезным дополнением к багажу знаний, но и требованием времени. Изучение нового языка — процесс долгий и не всегда легкий. Однако не стоит забывать, что его можно сделать увлекательным. ИА REGNUM составило подборку блогов, которые в игровой форме помогут разобраться в трудных аспектах различных языков, пополнить словарный запас и улучшить произношение.

Иван Шилов ИА REGNUM Десять лучших блогов об изучении иностранных языков

Английский

Мария Батхан

Профессиональная преподавательница Мария публикует в своём Instagram короткие видеоуроки о частых ошибках, устойчивых выражениях и конструкциях, которые не имеют аналогов в русском языке. Например, употребление конструкции «Aren't I?» или предлога to. Главная особенность блога — юмор и харизма, которые подогревают интерес не только к просмотру роликов, но и к изучению языка.

https://www.instagram.com/p/Bn_jvB-F0 8 /

Английский для ленивых

Каждый день в аккаунте публикуют по три слова с транскрипцией и переводом: существительное, прилагательное и глагол. В конце дня авторы блога публикуют пост с тестами, чтобы проверить, насколько хорошо подписчики запомнили новый материал. Такой игровой подход позволяет легко пополнить словарный запас.

https://www.instagram.com/p/BrK1923Fq1t/

English with music

Еще один способ изучения английского — с помощью музыки. В блоге публикуют клипы иностранных музыкантов с наложенным на них английским текстом, а в описании постов дают перевод отдельных ключевых фраз и песни целиком. Таким образом можно не только выучить новые слова, но и подтянуть произношение и научиться воспринимать английский на слух.

https://www.instagram.com/p/BV9−4XJlHdF/

Французский

Автор блога Гаяне Хачатурян записала уже более 160 уроков, которые подойдут даже для тех, кто только собирается взяться за изучение языка. Она разбирает правила чтения, нюансы грамматики, сленговые выражения и другие особенности французского. Помимо этого, Гаяне дает полезные советы: как найти компетентного репетитора, на каких сайтах можно выполнять упражнения, что делать, если с трудом дается устная речь, и другие. Например, блогер объясняет, почему нельзя доверять учебникам или языковым курсам, которые обещают быстрое изучение языка или ставят четкие сроки.

Немецкий

В Instagram-аккаунте Deutschonline публикуют карточки, посвященные лексике и грамматике немецкого языка. Подборки новых слов, правила употребления предлогов, разговорная и сленговая лексика — далеко не все аспекты языка, о которых упоминают авторы блога. Помимо этого, аккаунт пополняют фотографиями и заметками о различных городах и достопримечательностях Германии: рождественской ярмарке Кёльна, бальнеологических курортах Аахена, замке Нойшванштайн и других.

https://www.instagram.com/p/BrF_Rialqk0/

Итальянский

Анна Лурье — филолог-итальянист и по совместительству Instagram-блогер. В своём аккаунте она учит языку, параллельно рассказывая о различных аспектах культуры и жизни в Италии. Например, о том, какие существуют десерты в этой стране или как образуются итальянские двойные имена.

https://www.instagram.com/p/BrNmdCtnR7J/

Испанский

Автор Instagram-аккаунта Espanol.ru Нона учит испанскому языку в необычном ключе. В рассказы о литературе, музыке, кинематографе и других аспектах культуры страны она вплетает устойчивые выражения, различные названия и имена на испанском языке, что позволяет лучше запоминать новые слова.

https://www.instagram.com/p/BpqwtYHgdjN/

Турецкий

Похожего метода изучения языка придерживаются и авторы Instagram-аккаунта Turkishdialog. Параллельно с информацией о жизни в Турции подписчики изучают новые слова и грамматику. В блоге есть посты о том, как пишется адрес, какой звук издают турецкие кошки при лакании или как приготовить традиционные турецкие сласти.

https://www.instagram.com/p/BqrSbfPnpAX/

Китайский

В блоге Татьяны можно найти не только уроки китайского языка, но и советы о том, как освоить его самостоятельно. Например, как учить китайский по фильмам, запоминать разговорные фразы и улучшать произношение. Помимо этого, блогер делится интересными фактами о жизни в Китае. Например, о том, как китайцы признаются в любви с помощью цифр.

https://www.instagram.com/p/BqABspenusp/

Японский

Не только о языке, но и о жизни в стране рассказывает Дмитрий Шамов. Отдельный плейлист на его YouTube-канале посвящен изучению японского языка: блогер учит подписчиков написанию и произношению иероглифов, рассказывает об особенностях языка и приводит интересные примеры сленга или самых популярных фраз из аниме. Оказывается, герои японских мультфильмов часто произносят фразу «Нападай!» перед началом боя или «Получи!» во время самого поединка.

В процессе изучения иностранного языка дополнительные источники информации точно не будут лишними. Занятия на языковых курсах или с репетитором, просмотр фильмов и сериалов, чтение книг в оригинале… С недавних пор к этому списку добавились еще и блоги об иностранных языках, которые помогают легко запоминать новые слова, «на пальцах» объясняют трудные правила грамматики и учат правильному произношению. Игровая форма и ненавязчивость подобных ресурсов привлекают многих пользователей, желающих освоить новый язык. Однако стоит помнить, что только от нажатия кнопки «Подписаться» уровень знаний не повысится.