



Иван Шилов ИА REGNUM «Хроники хищных городов»

Сценарист Питер Джексон славится тем, что каждый его фильм превращается в мировой шедевр. Однако многообещающая фантастическая новинка «Хроники хищных городов» почему-то получает весьма посредственные оценки, несмотря на новизну идеи, приятный мир стимпанка и качественный кастинг. Что не так с картиной известного мастера фэнтези? Почему «Хроники» оказались фантиком, не оправдывающим содержимое?

Разработка фильма началась еще восемь лет назад, когда Джексон согласился выступить продюсером проекта. Трейлер, вышедший задолго до премьеры, уверял нас в оригинальной идее. Мир, где каждый город — огромный механизм, передвигающийся и пожирающий маленькие поселки. Мир, где люди научились жить на колесах и создавать удивительные небесные флоты. Мир, который должна спасти одна маленькая девочка с огромным шрамом на лице.

Картина начинается с быстрой демонстрации мощи этих самых «хищников»: чудовищных размеров Лондон стремительно надвигается на маленький шахтерский городок. Тот, гордый и упрямый, пытается сопротивляться — получается, конечно, вяло и слабо. Тем временем богатые жители громадной державы стоят у перил и с голодным азартом наблюдают за приближающимся порабощением других людей…

Цитата из х/ф «Хроники хищных городов». Реж. Кристиан Риверс. 1929. Новая Зеландия, США Лондон надвигается

Первое, что бросается в глаза, — агрессия горожан. Словно из европейцев сделали варваров, подобие Капитолия из «Голодных игр», где сытые и довольные высшие чины любят позабавиться, наблюдая за страданиями тех, кто ниже по сословию. Это отворачивает нас от героев, заставляя думать, что урбанизация — вовсе не такой уж полезный процесс.

За этим варварством скрывается истинная история сотворения мира. Он вовсе не представляется альтернативной историей человечества; он оказывается ее логическим последствием. Чуть больше тысячи лет назад свершилась Шестидесятиминутная война (уже этот факт заставляет нас испугаться масштаба и оперативности разрушений), в результате которой с планеты смело большинство человеческих поселений, да что там — сама цивилизация угасла. С тех пор люди вынуждены были выживать, как умели, цепко вытаскивая из мусора «артефакты» и помещая их в исторический музей — так, смартфон становится символом эпохи, а миньоны (маленькие желтые персонажи мультфильма «Гадкий Я») — божествами XXI века. Здесь создатели фильма с изрядной долей сарказма тыкают нам, зрителям, в наше невежество, обнажая всю несерьезность современной масскультуры

Где-то там, за аналогом Великой китайской стены, притаились восточные мудрецы, смахивающие то ли на тибетских монахов, то ли на героев марвеловского «Доктора Стрэнджа». Это консервативные и миролюбивые земляне — они противятся движению Городов и воспринимают жизнь как высшую ценность. И, конечно, именно они ужасно раздражают своим существованием агрессивно настроенных лондонцев. Чем они так не угодили антагонисту — непонятно. Наверное, мешали безграничной власти.

Цитата из х/ф «Хроники хищных городов». Реж. Кристиан Риверс. 1929. Новая Зеландия, США Земляне

Вот здесь начинается сплошное расстройство для сознательного зрителя. Когда мы — подростки или дети, мы принимаем поступки героев как должное; однако, будучи взрослыми, постоянно стремимся понять мотивацию персонажей. Даже если она не предполагает наличия двойного дна, мы все равно хотим разобраться в происходящем. Но сценаристы не дают нам этой возможности: антагонист, популярный историк и инженер, действует попросту из жажды власти, часто пытаясь забить гвоздь микроскопом. У Валентайна (так его зовут) нет ни печального детства за спиной, ни предательства близких. Он просто идет по головам, убивает любимую женщину и безрассудно подрывает официальную власть. Типичный детский злодей «ради злодейства», и это печалит — мы-то надеемся увидеть серьезную, драматическую или даже трагическую историю его жизни.

Сюжет переполнен персонажами, которые появлялся ради пары фраз или нескольких кадров, и дальше об их судьбе нам ничего неизвестно. Это сбивает с толку: будто перед тобой простирается коридор с десятком дверей, но, начиная их открывать, ты видишь за проемом гладкую кирпичную кладку: никаких ответов, никаких историй. Может быть, в книге, по которой был снят фильм (Филип Рив, «Смертные машины»), им отводится более важная роль, но в картине они смотрятся, как лишние кусочки мозаики. Если бы фильм предполагал вторую часть, то появление различных персонажей было бы оправдано, но, увы (или к счастью?), на продолжение зрителям не намекают.

Главная героиня — типична для подростковой фантастики. Вот у нее мы видим и жизненные трудности, и суровое воспитание, и разбитое сердце. Она, как маленький загнанный зверь, живет местью и не доверяет миру. Впрочем, это ее настроение спустя два часа экранного времени улетучивается: оказывается, за колючей шерстью скрывается израненная душа. Банально и предсказуемо, но на этом столпе покоятся все догмы переходного возраста.

Цитата из х/ф «Хроники хищных городов». Реж. Кристиан Риверс. 1929. Новая Зеландия, США Гера Хилмарсдоттир в роли Эстер Шоу, главной героини

Интересно наблюдать за ее отношениями с «воскресшим» зомби-киборгом. Тот нашел ее в лесу и вырастил, и, хотя подобные механизмы не обладают ни смертной памятью, ни любящим сердцем, мы наблюдаем трогательную картину робота, привязавшегося к живой душе.

В процессе вы также узнаете историю наемницы (спойлер: нет, почему за ней ведется такая охота — не узнаете, это очередная не подошедшая часть пазла) с бандой философски настроенных дружков, которая стремится помочь главной героине. Где-то на периферии мира ведутся войны между бандами южан-мусорщиков, передвигающихся то на огромных танках, то в подземных бункерах. Об их историях нам также не повезет узнать.

Создатели касаются сюжетов то тут, то там, не останавливаясь подробно ни на одном, выставляя на месте идейных дыр тонкие, просвечивающиеся заплатки штампов. Здесь тебе и банальная тайна отцовства, и нравоучительная мысль о вреде технического прогресса, и пацифистские (безусловно, правильные) убеждения об опасности войны. Про сам мир — тот самый, который и завлекает в трейлере, — упоминается вскользь, и совсем непонятно, как он развивается и существует. Например, в кадре не замечено ни одно животное или птица. Не объясняются принципы власти. Религия присутствует как факт (герои кому-то молятся), но тоже не описывается подробно. Только условная рамка стимпанк-эпохи как-то обосновывает происходящее.

Кстати, про нравоучения. Основная проблема, с которой сталкиваются герои, — существование сверхмощного оружия, квантовой пушки, уничтожающей все живое. Конечно, присутствует оппозиция, пытающаяся убедить антагониста не использовать такую мощь. Даже техник, настроивший модель, на секунду колеблется нажимать на красную кнопку, но перечить не смеет ивсе равно нажимает. Антагонист в конце, по законам жанра, поплатится за свою жажду власти.

Цитата из х/ф «Хроники хищных городов». Реж. Кристиан Риверс. 1929. Новая Зеландия, США Смертельное оружие

Картинка при этом действительно на уровне «Властелина колец», и это единственное, за что фильм можно от души похвалить. Фантастические пейзажи, небесные военные базы, да даже костюмы героев проработаны столь детально, что искренне надеешься, что сюжету уделят столько же внимания. И разочарованно вздыхаешь во время титров. За потрясающе ярким фантиком скрывается обычная карамелька. История о постапокалипсисе? Приключения нового «Безумного Макса»? Стимпанк-сказка? Призыв к пацифизму и урок миролюбия? Полноценно выдержать хоть одну идею у режиссера картины Кристиана Риверса (между прочим, протеже Джексона), не получилось.

Для детей «Хроники хищных городов» достаточно жесткая история. Для взрослых — излишне предсказуемая. Для подростков, возможно, выбрана не та обстановка— стимпанк хоть и был популярным какое-то время назад, но здесь он является исключительно декорацией, а не функцией. Фильм опоздал с выходом на экраны, за что и поплатился низкими оценками кинокритиков.