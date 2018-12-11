Скандальный инцидент произошел в пятницу, 7 декабря, во время концерта российского ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Быгдощи в спортивно-развлекательном зале «Лучничка», сообщает Express Bydgoski (Быдгощ). Выступление было прервано двумя мужчинами, которые под предлогом протеста против «российской агрессии» кричали: «Лапы прочь от Украины!» О происшествии первым сообщил польский портал Оko.press, журналисты которого присутствовали на концерте. Вся ситуация была зафиксирована ими и ролик размещен в интернете. Во время спектакля на сцену выскочили два активиста — Рафал Р. Сушек и Михал Войчещук с плакатом «Кремлевский рашизм вон за Дон» и также выкрикивали «Лапы прочь от Украины!» У них были с собой флаги Польши и Украины. Служба безопасности вывела людей из зала и задерживала до прибытия полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность активистов и журналистов Оko.press. В субботу, 8 декабря, полиция появилась в доме журналиста и оператора, который принял участие в мероприятии. Полицейские запросили записи со всего концерта, у них также был приказ обыскать квартиру. Оператор передал записи. Журналисты портала утверждают, что действия правоохранительных органов были незаконными, поскольку «нарушили журналистскую тайну».

Иван Шилов ИА REGNUM Польские СМИ

Мировой климатический конгресс прошел в Катовицах, передают Super Nowości (Жешув). На нем эксперты говорили о том, что нужно сделать, чтобы сделать воздух менее загрязненным. Однако польские политики рекламировали «польское золото». И что бы это было? Уголь. На десерт прозвучало выступление президента Польши Анджей Дуда, который подчеркнул, что наша страна не может отказаться от угольной энергии, но и не должна стоять на пути борьбы со смогом. «По мнению экспертов, у нас еще есть запасы угля на 200 лет, нам сложно полностью отказаться от сырья, благодаря которому мы гарантируем энергетический суверенитет. Было бы странно с точки зрения политики, которую проводит наша страна», — сказал Дуда. К сожалению, глава правительства Матеуш Моравецкий тоже не решился похвастаться тем, что Польша больше не зависит от угля, как это было 30 лет назад. Никто не знает, какие данные использовал премьер, но он сказал, что выбросы CO2 уменьшаются. Однако если вы спросите экологов, ситуация совершенно противоположная, плата за выбросы парниковых газов растет в геометрической прогрессии. «Не случайно, что Польша, которая возглавила климатический саммит, стала первой, кто получила антипремию. Слушая в Катовице президента Дуду, премьер-министра Моравецкого и членов правительства, я не могу не задаться вопросом, как можно не понять серьезность климатической ситуации и кризиса и того, насколько плохо ведет себя Польша, — комментирует директор «Гринпис Польша» Богдан Пенкацкий. — Выступать за сжигание угля и против ясного голоса науки, бороться с любыми амбиционными мерами в борьбе с изменением климата, наконец, признать, что инвестиции в угольные электростанции не имеют смысла, но мы все равно это сделаем — все это заставляет волосы вставать дыбом». Наблюдатели иронизируют: конгресс в Катовице похож на встречу вегетарианцев на бойне или встречу «Анонимных алкоголиков» в баре. На мероприятие пришло много гостей, рассказывающих о климатическом кризисе и необходимых изменениях. Павильоны большинства стран — о «зеленой» энергетике, есть миниатюрные ветряные мельницы, напоминающие об экологических технологиях. Стенд хозяев тоже по-своему привлекает внимание. Он «черный», в основном из угля.

Угольная электростанция

Мир очень выиграет от избавления от угля. Об этом в интервью Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) заявила Синди Бакстер, известная новозеландская журналистка, которая годами занимается проблемой изменения климата. Она рассказала, что ведет тему уже около 25 лет и побывала на большинстве климатических саммитов. Комментируя воздух в Катовицах, где проходил конгресс, Бакстер заметила, что он плохой, во время пребывания в городе ее друг заболел. Журналистка считает, что отказ от угля спасет миллионы жизней во всем мире, что касается и Польши, которая не защищена от последствий изменения климата. Конечно, переход от угля на другие источники должен быть адаптированным к реалиям. Нужно позаботиться о шахтерах, хотя в отрасли возобновляемых источников энергии есть много работы. «Президент Польши, вероятно, не думает о здоровье своих граждан, заявляя, что не откажется от угля», — подчеркивает Бакстер.

Марш в защиту климата состоялся в Познани, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). Таким образом горожане хотели выразить солидарность с людьми, которые прошли по улицам Катовице по инициативе Фонда «Зеленая зона». «Мы солидарны в важном деле. Мы делаем это в защиту климата, нашей планеты Земля. Она, к сожалению, умирает, потому что получила много плохого от человеческих цивилизаций», — сказала Моника Виньчик из организации «Черный протест». В шествии приняли участие несколько десятков человек, которые в масках и с транспарантами против смога шагали по улицам Познани. «Мы хотим показать другим, что нам нужно заботиться о природе и климате. Один из аспектов, с которым мы намерены бороться, — это смог», — отметила Виньчик.

Новые правила Европейского союза бьют по польским международным перевозкам, предупреждает Dziennik Łódzki (Лодзь). После переговоров ЕС согласовал общую позицию по ужесточению правил международных перевозок. Новый транспортный закон сильно ударит по польским транспортным компаниям. Девять стран, включая Варшаву, не хотели вносить поправки в существующие правила. Но были в конце концов приняты новые решения по пребыванию водителей в европейских странах. После переговоров министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик объявил, что новые правила неприемлемы. «Мы не можем поддерживать действия, которые вместо реального компромисса, чтобы способствовать хорошему функционированию единого рынка, направлены на введение ограничительных, непропорциональных, протекционистских мер», — заявил Адамчик. Новые правила устанавливают, что водитель, перевозящий товары из одной страны в другую, после нескольких дней в стране пребывания будет подчиняться ее закону. Это подразумевает, что шофер должен получать зарплату по местным расценкам и иметь аналогичную социальную защиту, что в случае с Польшей означает значительное увеличение расходов и снижение конкурентоспособности польских транспортных компаний. Положения, касающиеся каботажа, особенно неблагоприятны для перевозчиков. Речь о ситуации, когда транспортная компания, зарегистрированная в Польше, выполняет заказы на перевозки в других странах ЕС, например, из Берлина в Париж. ЕС сохранил действующее правило, разрешающее не более трех каботажных поездок в течение семи дней. Однако ввел пятидневный мораторий, прежде чем следующий рейс может быть проведен в той же стране и на том же транспортном средстве. Теперь исполнительные органы Евросоюза будут проводить переговоры с Европарламентом об окончательной форме новых правил.

Грузовая фура

Согласно данным Евростата за 2017 год, польские граждане после румын являются второй по величине группой граждан ЕС, проживающих в других странах, пишет Gazeta Krakowska (Краков). По выходу Британии из Европейского союза самым привлекательным рынком труда становится Германия. Минимальные тарифы, предлагаемые там, в несколько раз выше, чем средние в Польше. Выпускники польских технических школ (в том числе из Кракова) подписывают контракты на работу за Одером. Это огромная угроза для инвестиций в инфраструктуру в Польше (автомобильные, железные дороги) и жилищное строительство. Проблема будет углубляться. В Германии дефицит рабочей силы к 2030 году ожидается на уровне 5 миллионов человек. Определенной угрозой для польского рынка труда может быть также отмена виз в США — это способно стать новым импульсом для отъезда поляков. Немцы, чехи и венгры борются с дефицитом работников. Все начинают требовать сотрудников с Востока. В 2019 году Берлин, вероятно, откроет рынок труда для граждан, не входящих в ЕС. Это может вызвать отток около 200−300 тысяч украинцев из Польши. Этот процесс будет постепенным, но приведет к относительно постоянному ухудшению привлекательности Польши по отношению к Германии. И в этой глобальной борьбе за неквалифицированных рабочих зарплаты не являются плюсом для Польши. Варшава нуждается в срочной, динамичной, конкурентоспособной по отношению к соседям иммиграционной политике. При ее создании необходимо учитывать не только соображения безопасности (дело МВД), но и в равной степени экономические интересы, где министерство культуры и министерство инфраструктуры и развития играют основополагающую роль.

«Безопасная эпоха заканчивается на наших глазах. Все разрушается в ускоренном темпе, что вызовет хаос и конец Польши. Об этом, как рассказывает Echo Dnia (Кельце), говорил во время выступления в Кельце бывший министр внутренних дел Польши Бартломей Сенкевич, автор термина «теоретическое государство». Сенкевич придерживался мнения, что этот термин должен относиться не только к предыдущим правительствам, но и ко многим примерам слабости нынешней власти. По его словам, в Польше «мы должны ограничить власть победившей партии. Мы должны создать механизмы, которые не только защищают конституцию, независимость судов, прокуратуры, но и не позволяют правящей партии заменить собой государство». Экс-министр подверг критике деятельность «Права и Справедливости» (PiS), утверждая, что она ведет к внутренней дезинтеграции государства. «PiS все время выступает в качестве жертвы. Они всегда в невыгодном положении. Миф о жертве — один из самых сильных польских мифов», — подчеркнул Сенкевич. Он обвинил польскую школу в том, что она не воспитывает людей, готовых защитить Конституцию. А заодно досталось и Костелу, ведь «польское государство оставило граждан на милость приходских священников. В этом суть церковного шантажа людей», которые говорят верующим, что без пожертвования костел не будет хоронить их близких.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP Бартломей Сенкевич

27 ноября состоялись переговоры представителей немецкого меньшинства в Польше с сотрудниками министерства внутренних дел Германии в штаб-квартире МВД, сообщает Wochenblatt (Ополе). Темой было обсуждение выполнение проектов 2018 года и планирование бюджета на 2019 год. Немецкое меньшинство в Польше, как и в прошлом году, получит в следующем сумму в 2,9 млн евро для финансирования своей деятельности. Эти средства идут на различные программы и поддержание деятельности структур немецкого меньшинства. Но является ли сумма в 2,9 млн евро достаточной и удовлетворительной? «Мы были бы рады увеличить ее хотя бы потому, что стремимся достичь своей стратегической цели на ближайшие годы, а именно: создать исследовательский институт для меньшинств Германии. Сегодня он работает как небольшой проект в Доме польско-германского сотрудничества, что нас не устраивает, — утверждает глава Социально-культурной ассоциации немцев в Ополе Рафал Бартек. — Но в этом случае мы в какой-то степени заложники польско-германских переговоров, они, к сожалению, были заморожены на несколько лет». Вторая цель, над которой сегодня трудится немецкое меньшинство — создание в Польше выставочно-документального центра немцев. Как отмечает Бартек, есть шанс, что некоторые решения удастся провести более эффективно, потому что в отличие от прошлого года сейчас в Германии стабильная политическая ситуация.

Варшавский суд пока не рассмотрел заявку о регистрации партии «Движение Настоящая Европа» (RPE), инициированной люблинским депутатом Европарламента Мирославом Петровским, информирует Dziennik Wschodni (Люблин). Поводом стали «несоответствия в уставе». У заявителей есть 21 день, чтобы их исправить. Между тем остается предположение, что за новой партией стоит глава католического медиа-холдинга, отец Тадеуш Рыдзик. Петровский является членом Европейского парламента с начала вступления Польши в ЕС. В 2004 году он был кандидатом от Лиги польских семей, затем дважды выиграл мандат в качестве кандидата «Права и Справедливости», хотя никогда не был членом партии Ярослава Качиньского. Он мог рассчитывать на решительную поддержку отца Тадеуша, заступничеству которого он обязан высокой позиции в списках избирателей. Он частый гость Radia Maryja и TV Trwam, проводит занятия в основанной духовенством Высшей школе социальной и медиакультуры в Торуни. Однако спикер сената Польши Станислав Карчевский, представляющий «Право и Справедливость», заявил в интервью Radio Zet, что «отец Тадеуш Рыдзик не политик. Я очень хорошо знаю его, часто с ним общаюсь. Это великий человек, но я знаю, что он не является инициатором этой партии». Петровского спикер назвал «нелояльным политиком», который был «когда-то нашим депутатом, он вылетел из нашего списка и быстро вышел из клуба». В неофициальных беседах активисты PiS признают, что «Движение Настоящая Европа» может стать пугалом для их партии и попыткой договориться о хороших позициях в списках на предстоящих выборах для людей, связанных с отцом Рыдзиком. Если ожидания его не оправдаются, может возникнуть угроза независимого старта на выборах в Европейский парламент и сейм Польши. Принимая во внимание поддержку католического медиахолдинга, новая партия может рассчитывать даже на несколько процентов поддержки за счет «Права и Справедливости».