Газ

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 3 декабря (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,887 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 20 ноября сократились на 860 млн кубометров — конец прошлого месяца на Украине выдался морозным. Пока расход накопленного Украиной на зиму топлива идет более-менее по плану, без форс-мажоров.

На 26 ноября (день голосования за введение военного положения в Верховной раде) пришлась очередная «годовщина»: Украина 3 года «не покупает» газ у Газпрома. О чём не забыли напомнить в «Нафтогазе» при помощи максимально пафосного заявления.

Объявление Украиной военного положения привело к неприятным последствиям и в энергетике. Ситуацию комментирует член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук:

«Только появление информации о военном положении привело к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении ГТС Украины после 2019 года… Это значит, по предварительной информации, восстановление активной фазы отбора партнера передвинется на лето-осень 2019 года. Это означает провал подготовки к новому транзитного договору [возможно, именно поэтому в «Нафтогазе» уже заговорили об отказе от практики длительных договоров на транзит — ред.]. И Украину «подвесят» как европейские партнёры, так и Россия. И если раньше вероятность транзитного кризиса составила 1/3 (30%), то сейчас она выросла до почти 80% (¾). При этом следует помнить, что переговоры с ЕС о ГТС шли очень медленно после того, как «Нафтогаз» сорвал процесс разделения (анбандлинга) компании. Поэтому в сентябре-октябре 2019 Украину начнут прессовать с обеих сторон с призывами — не дай замерзнуть европейцам!» — анализирует ситуацию специалист.

Спасти ситуацию в «Нафтогазе» пробуют скидками.

«Сегодня одобрили проект постановления, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги по транспортировке газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций. С учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины», — сообщила глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Предполагается, что с начала 2019 года тариф снизится очень ощутимо — с 12 до 3,02−3,04 долл./тыс. кубометров. Однако на самом деле дело отнюдь не в мифических газодобытчиках. Украине необходимо, чтобы Европа активизировала давление на РФ и заняла позицию Украины: бойкот строительства «Северного потока-2». Поэтому украинские власти и пошли на снижение тарифа.

Необходимо понимать, что принимать такие важные решения — это не единоличная компетенция Нацкомиссии. О возможности такого шага говорил во время апрельского визита в Берлин президент Украины Пётр Порошенко.

Впрочем, по словам экспертов, данная ситуация — точь-в-точь из известного анекдота «заведи козу, выведи козу». Руководитель специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев напоминает, что текущие тарифы действуют с начала 2016 года и уже тогда критиковались участниками рынка: Газпром по ним платить отказывается, ссылаясь на действующий контракт. А для всех остальных они стали обузой.

«Транспортная нагрузка на каждую тысячу кубометров газа выросла на 300 грн. Это в несколько раз больше, чем в Европе. Скажем, в Словакии аналогичный тариф едва превышает 2 евро за тысячу кубометров. Понятно, что наши компании возмутились. Ведь на то время стоимость газа составляла порядка 200 долларов, а 12 долларов на транспортировку — это 6% и неприлично много», — рассказал он в комментарии «Страна.ua».

Запуск суточной балансировки газа, который должен был состояться 1 декабря, не состоялся.

«К сожалению, вопреки решению… в ходе тестирования 13 облгазов даже ни разу не вошли в систему. Некоторые облгазы внесли данные потребителей в полном объеме или некорректно. Так, на сегодня мы не видим в системе около 100 потребителей Нафтогаза, из которых 70 — тепловики. Это создает неприемлемые риски отключения от газа в разгар отопительного сезона для ряда теплоснабжающих организаций, добросовестных потребителей», — пояснил случившееся глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев.

Также он уточнил, что теперь принято решение отложить введение суточной балансировки до 1 марта. Эта отсрочка даже больше, чем просил «Укртрансгаз», где еще в ноябре предвидели срыв планов введения новой модели управления рынком газа.

Также Коболев прокомментировал планы правительства Украины перейти в 2025 году на газ собственной добычи. По его словам, препятствует этому позиция местных властей, которые не очень охотно выдают, согласовывают с компаниями разрешения на разработку месторождений:

«Полтавская область — не очень активно пускает. Главная область, которая сейчас находится под вопросом у всех».

Учитывая же, что именно в Полтавской области сегодня сосредоточена немалая доля добычи углеводородов, сомнения главы «Нафтогаза» становятся понятны.

Кризис ЖКХ

Работники агентств по продаже недвижимости констатируют: всё меньше и меньше новостроек как в столице, так и в регионах Украины подключают дома к централизованному отоплению. В т. ч. и потому, что этого не хотят сами жильцы.

«Можно констатировать, что несколько снизилась доля жилых комплексов, которые используют городские сети для подачи отопления в квартиры. Такая тенденция вполне логична, поскольку часто городские сети не рассчитаны на подключение новых домов, а еще чаще требуют основательной модернизации. При этом прослеживается тенденция увеличения доли новостроек с установкой индивидуальных котлов для каждой квартиры. Доля таких решений на рынке первичной недвижимости с 2016-го по 2018 год увеличилась с 59% до 66%», — говорится в комментарии.

Josh Wedin Батарея

«Не рассчитаны» — это, скорее, оправдание, а не объяснение. Установить на ТЭЦ новые котлы и провести магистраль к новым микрорайонам — не такая уж невыполнимая задача. Однако давать на это деньги не хотят и сами застройщики, и жильцы новых домов, предпочитающие индивидуальное или подомовое отопление.

Жильцы уже построенных домов тоже могут отказаться от централизованного отопления, однако это будет сложнее:

«На сегодня законодательство запрещает переходить на альтернативные виды отопления отдельными квартирами. Если переходить на индивидуальное отопление целым домом, жильцы могут выбрать из нескольких видов отопления: например, индивидуальный пункт отопления (ИПО), тепловой насос, ветровые электростанции, солнечные электростанции, солнечные батареи. Например, в Киеве есть ОСББ [украинская аббревиатура; ОСМД — организация совладельцев многоквартирного дома — ред.], которые уже начали ставить себе такое оборудование. Но таких случаев у нас очень мало, потому что в целом по стране ОСББ около 25%, а в Киеве в целом около 10%, даже меньше, то есть только около 1000 домов на обслуживании ОСББ. Подробно это описано в законе, есть закон «О теплообеспечении», там это записано», — рассказал в комментарии директор Института города Александр Сергиенко.

4 декабря из-за аварии 775 жилых домов Святошинского и Соломенского районов Киева остались без отопления. Как сообщают городские власти, причиной аварии стал прорыв трубы в тепловом коллекторе. Среди пострадавших — 15 школ, 35 детских садов и 13 лечебных учреждений, более 200 различных организаций. Коммунальные службы обещают восстановить теплоснабжение в течение суток.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Это уже не первая серьезная авария на Украине с начала отопительного сезона, но масштаб заставляет обратить на неё внимание: в этот раз без тепла остались 7% жилого фонда города.

Электроэнергия

По словам Оксаны Кривенко, энергогенерирующие компании обратились к НКРЭКУ с рядом предложений, которые могут стать причиной роста цены электроэнергии на 15% уже с 1 января 2019 года. Об этом чиновница рассказала в эфире «Громадське.TV»:

»…Будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения — оптовая рыночная цена электрической энергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%», — отметила она.

Так, один только «Энергоатом» требует увеличить свой тариф на 65%, что позволит компании получить за год дополнительные 27 млрд грн. Аппетиты остальных участников поскромнее: «Укрэнерго» просит поднять тариф для ГЭС на 46%, а операторы ТЭС просят прибавить 21%. Управляющие солнечными и ветроэлектростанциями не просят ничего: их тариф и так наивысший в Европе.

Однако несмотря на то, что о такой постановке вопроса стало известно ещё 23 ноября, до сих пор неизвестно, какое же решение приняла Нацкомиссия и приняла ли какое-то вообще. Кроме того, 15% — это предварительная оценка НКРЭКУ. Сегодня никто не знает, как и насколько вырастут тарифы в 2019 году. Скажем, в Центре Разумкова, говоря о внедрении стимулирующего ценообразования рынка электроэнергии на основе RAB-регулирования, уверены, что оно растянется как минимум на 2019−2020 годы.

Впрочем, в правительстве напомнили, что даже несмотря на запуск рынка электроэнергии, около 75% генерации продолжает находиться в руках государства. А значит, государство может применить к рынку электроэнергии те же методы, что и к газовому рынку — силовым путем наложить на поставщиков спецобязательства поставлять электроэнергию по льготной цене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Зато Кривенко сообщила, что с начала года потребителям придётся заключать с поставщиками электроэнергии новые договоры — отдельно на поставку и распределение электроэнергии. В свою очередь, старые договоры прекращают действие с 1 января. Причина такой рокировки — нормы закона «О рынке электрической энергии». Он предусматривает, что два эти вида деятельности должны выполняться разными компаниями (это общий принцип для энергорынков, внедряемый Украиной в угоду ЕС).

По состоянию на 30 ноября запасы угля на Украине составляли 1,751 млн (+214,8 тыс тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщает минэнерго. При этом в сравнении с началом ноября запасы снизились на 181 тыс. тонн.

Сокращение запасов имеет свою причину. Как поясняет Юрий Корольчук, прогнозный тариф ТЭС на IV квартал 2018-го составляет 1,66 грн/кВт•час. Это означает, что верхний предел стоимости угля при таком тарифе находится на уровне 2100 грн/тонна. Тогда как таких цен на рынке просто нет: в начале IV квартала стоимость импортного угля колебалась в пределах 90−100 долл./тонна (т. е. не ниже 2500 грн).

«Как следствие проблем с низким тарифом, Славянская ТЭС не хотела включаться в работу. По состоянию на ноябрь пять из шести ТЭС, работающих на антраците, не способны включиться в полноценную работу на энергорынке, поскольку либо имеют низкие запасы угля, либо не имеют возможности поставлять антрацит», — пишет эксперт в колонке для «НВ Бизнес».

На «Донбассэнерго» эту информацию подтверждают. Коммерческий директор компании Олег Ларионов сообщил, что только за октябрь убытки из-за заниженной оценки угля в тарифе составили 100 млн грн.

В своей оценке рисков военного положения для энергетики Украины Корольчук напомнил также о зависимости Украины от российского угля — дальнейшая эскалация конфликта чревата их перебоями:

«Запасов на складах ТЭС сегодня — терпимый минимум. Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершился кризис вокруг Луганской ТЭС, которая переходила на время с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал в поставках из угля приведет к веерным отключениям. В энергосистеме и так сейчас стабильный дефицит на уровне 1,5 ГВт — столько потребляют три хорошие области Украины».

(сс) Pavlofox Уголь

При этом полное прекращение поставок — это, конечно, кризисный сценарий. А вот информация о дефиците мощности в энергосистеме весьма ценна. Напомним, что в первой половине 2017 года энергосистема Украины работала в режиме чрезвычайного положения (из-за транспортной блокады республик Донбасса и отказа покупать у них уголь; продолжалось с февраля по июль 2017 года). Тогда министерство энергетики разработало целый комплекс мер по снижению потребления электроэнергии потребителей. В частности, просило промышленность, по возможности, перенести производство на ночные часы. Тогда министерство энергетики даже публиковало информацию о дефиците энергосистемы. Но это во время ЧП. А тут выясняется, что никакого ЧП нет, а дефицит — на уровне и даже больше, чем в 2017 году. Получается, что в правительстве решили несколько размыть пределы допустимого. И то, что прежде считалось чрезвычайной ситуацией, теперь считается чуть ли не нормой.

Правда, в Луганской области военное положение пока играет потребителям электроэнергии в плюс. Так, в «Луганском энергетическом объединении» заявили, что на время его действия не станут принудительно отключать должников.

Военное положение отразится также и на строительстве конфайнмента над 4-м блоком Чернобыльской АЭС. Согласно непроверенной пока информации, иностранных граждан, принимающих участие в его строительстве, на время военного положения эвакуируют из Украины, поскольку это указано в их контрактах.

Украинская «дочка» норвежской NBT получила от ЕБРР 150 млн евро на строительство ВЭС в Херсонской области (мы уже писали об этом проекте в августе). Судя по сумме, деньги получены пока только на первую очередь проекта, поскольку ранее заявлялось, что стоимость проекта — 370 млн евро. На эти деньги в компании намерены построить ветропарк установленной мощностью 250−330 МВт.

Tony Foster Ветрогенератор

Пока производство электроэнергии растёт (128,94 млрд кВт•ч, +1,8% к аппг), её передача падает. В «Укрэнерго» заявили, что за 10 месяцев текущего года передача электроэнергии по магистральным сетям сократилась до 91,73 млрд кВт•ч (-2,3%). Т. е. пока что объём передачи вернулся на уровень 2016 года. Наиболее вероятной причиной такой ситуации могут быть возросшие потери в сетях.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС, эксплуатирующей сборки ядерного топлива производства компании Westinghouse, готовятся разогнать до 107% от проектной мощности. Об этом говорится в сообщении управления информации и общественных связей АЭС. Прежде мы уже сообщали о таких планах — они связаны со стремлением «Энергоатома» поставлять электроэнергию в Европу в рамках проекта «Энергетический мост Украина — ЕС». Для этого один из действующих энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также 2 энергоблока, достройка которых запланирована в течение ближайших 10 лет, начнут работать в режиме экспорта. И чтобы избежать перекосов в работе энергосистемы самой Украины, другим атомным станциям придётся работать более интенсивно. О рисках для безопасности АЭС от таких экспериментов ничего не сообщается.

Впрочем, полностью заместить один ВВЭР-1000 не удастся. Даже если Westinghouse удастся разогнать каждый из 6 блоков (топливо Westinghouse сегодня используется в 6 блоках-тысячниках украинских АЭС) на 10%, это даст прирост мощности в размере 500−600 МВт.

Уголь

На Украине продолжает падать добыча угля. В ноябре горнодобывающим предприятиям удалось добыть 2,68 млн тонн (-9,8% к ноябрю прошлого года). При этом добыча на шахтах минэнерго сократилась до 319 тыс. тонн (-105,8 тыс. тонн).

Соответственно, растёт и импорт. В январе-октябре Украина потратила на закупку угля за рубежом 2,151 млрд долл. (+15,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

На Украине есть планы заменять уголь мискантусом (известна также как слоновья трава) — с новыми ценами на уголь и падением темпов его добычи это становится актуальным. По словам экспертов, при сжигании 25 тонн травы (средний урожай с 1 га) выделяется энергия, эквивалентная сгоранию 15 тонн угля. При этом растение нетребовательно к почве и уходу и способно расти 25 лет подряд на одном поле.

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует ввести в действие приоритетное сжигание украинского угля газовой марки на теплоэлектростанциях, что «даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны». В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что принятие этого решения необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины — «закупка импортного угля приводит к оттоку валюты, что приводит к ухудшению торгового баланса страны».