1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

В ноябре 2018 года снова был подтвержден курс Кремля на поддержку инфраструктурных проектов. Стоит отметить выступление Владимира Путина на организованном ВТБ Инвестиционном форуме «Россия зовет!», в ходе которого президент подтвердил планы властей «кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями». Вероятно дополнительное внимание Центра к реализации подобных проектов в приграничных регионах в перспективе 2019−2024 годов. Такое внимание вполне может стать одним из оснований для укрепления руководства таких субъектов РФ кадрами, зарекомендовавшими себя в ходе работы в других частях страны или федеральных органах власти. В то же время весьма вероятен рост внимания правоохранительных органов к выявлению нарушений при реализации различных проектов с госучастием. В 2019 году в центре подобного внимания могут оказаться как регионы Дальнего Востока, так и территории Северо-Запада, а также Кубань и Крым.

Расширенное заседание президиума Госсовета в Ялте, посвященное национальным целям и стратегическим задачам развития страны до 2024 года, демонстрирует внимание президента к задачам формирования социальной инфраструктуры. Специальный акцент Владимир Путин сделал на ситуации в малых населенных пунктах (президент прямо сказал не только о городах, но и о «поселках и деревнях»). Такая постановка вопроса накладывает дополнительную ответственность на губернаторов, делая более рискованными для них жалобы на недоработки в развитии социальной инфраструктуры именно жителей таких населенных пунктов. Не исключено, что эта тема может получить свое развитие в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018 года, а также «Прямой линии» с президентом в 2019 году.

Kremlin.ru Расширенное заседание президиума Госсовета. Ялта

Появление новых фигур в руководстве Общероссийского народного фронта создает дополнительные возможности для укрепления влияния этой структуры, в том числе на уровне регионов. Характерно, что в Центральный штаб ОНФ вошел Михаил Развожаев, который, работая на посту врио главы Хакасии, продемонстрировал способность к прямой коммуникации с жителями наиболее проблемных населенных пунктов региона. Вполне возможен дополнительный рост внимания фронта к деятельности органов власти муниципального уровня. Это вполне сочетается с усилением интереса «Единой России» как к партпроектам в сфере общественного контроля за работой чиновников, так и к «дифференциации разворота в регионы»: эта задача, поставленная Андреем Турчаком еще в 2017 году, предполагает более напряженную работу федеральных структур партии с проблемами не только регионального, но и местного уровня. Назначенный на декабрь 2018 года съезд партии может зафиксировать усиление представительства управленцев с опытом работы на муниципальном уровне в федеральных структурах «Единой России».

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В целом ряде регионов и муниципальных образований, где осенью 2018 года победили представители оппозиции, усиливается аппаратное влияние «Единой России» и связанных с ней фигур. Так, одним из первых решений вступившего в должность председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова стало назначение своим первым заместителем, курирующим финансово-экономический блок, депутата фракции «Единая Россия» в Верховном Совете республики Андрея Асочакова, а мэр Якутска Сардана Авксентьева вошла в число сторонников партии. Включение победившими оппозиционными политиками в свои команды управленцев, связанных с «Единой Россией», объясняется ограниченностью как собственных кадровых резервов, так и лоббистских возможностей недавних оппонентов власти. Конечно, подобная тактика ранее не связанных с «Единой Россией» губернаторов и мэров не является панацеей от втягивания их во внутриэлитные конфликты в будущем, но она позволяет снять многие противоречия на том этапе, когда позиции для переговоров у таких политиков, недавно получивших поддержку избирателей, еще достаточно сильны. Как правило, это более выигрышная тактика, чем вхождение в затяжной конфликт с правящей партией вскоре после избрания.

Осенью и зимой, как правило, начинает выстраиваться конфигурация региональных предвыборных кампаний следующего года. На этом фоне чаще происходит активизация внутриэлитных конфликтов в тех регионах, которыми руководят губернаторы, уже прошедшие через выборы, так как врио примерно в первые два месяца после назначения — благодаря авторитету Центра — получают определенный запас устойчивости, и информационные кампании против них, как правило, вступают в активную фазу в более поздний период. В конце года могут как обостряться затяжные региональные конфликты, так и выходить на публичный уровень усилия влиятельных игроков по изменению внутриэлитного баланса в регионах, где в следующем году пройдут избирательные кампании. Первый сценарий реализуется в Севастополе, где депутат заксобрания Алексей Чалый прямо призвал к скорейшей отставке губернатора Дмитрия Овсянникова. Второй — в Марий Эл, где глава республики Александр Евстифеев подверг критике депутатов Госсобрания от КПРФ, хотя в 2017 году выходил на выборы, сделав депутата Госдумы РФ от этой партии Сергея Казанкова одним из кандидатов в Совет Федерации по квоте исполнительной власти.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

Второй сценарий нередко может завершаться компромиссом, достигнутым после переговоров самих региональных игроков — такой вариант развития событий обычно реализуется к началу лета предвыборного года. Первый сценарий, напротив, грозит затягиванием конфликта, если не происходит вмешательства Центра.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Серьезное влияние на конфигурацию политических сил в регионах оказывают выборы мэров, а также конфликты в связи с подготовкой к избирательным кампаниям 2019 года. По-прежнему значимым фактором остаются вопросы распределения федеральных трансфертов на формирование транспортной и социальной инфраструктуры на местах, а также собственные инициативы губернаторов в этой сфере. Укрепляются позиции большинства врио губернаторов. Теряют влияние оппозиционные губернаторы, избранные осенью 2018 года.

Входит в число фигурантов рейтинга избранный главой правительства Хакасии Валентин Коновалов (79-е место). При этом теряют позиции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (перемещается с 81-го на 85-е место) и его коллега из Хабаровского края Сергей Фургал (с 63-го на 72-е место).

После избрания мэром Великого Новгорода Сергея Бусурина усиливается влияние губернатора региона Андрея Никитина (с 24-го на 22-е место). После утверждения главой администрации Уфы Ульфата Мустафина укрепляются позиции врио главы республики Радия Хабирова (с 30-го на 24-е место). После избрания на пост мэра Астрахани Радика Харисова получает дополнительные политические очки врио главы региона Сергей Морозов (с 56-го на 52-е место). На фоне заявления Владимира Жириновского о том, что на депутатов думы города Циолковский, где доминирует ЛДПР, оказывали давление в вопросе о выборах мэра, теряет позиции губернатор Амурской области Василий Орлов (с 58-го на 64-е место).

После отставки глав Минфина, Минэкономразвития и министра ЖКХ Республики Крым и главы администрации Симферополя возобновляется нисходящий тренд для главы региона Сергея Аксенова (с 26-го на 31-е место). На фоне отставки гендиректора регионального Фонда капремонта многоквартирных домов теряет позиции губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (с 33-го на 37-е место). На фоне продолжающейся эскалации конфликта с депутатом заксобрания города Алексеем Чалым, а также критики в адрес властей региона по поводу реализации ФЦП развивается нисходящий тренд для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 36-го на 42-е место). После обращения депутатов гордумы Димитровграда к Владимиру Путину с призывом принять меры «для прекращения дезорганизации работы органов местного самоуправления со стороны губернатора Ульяновской области» теряет позиции глава региона Сергей Морозов (с 55-го на 59-е место). На фоне обращения к президенту депутатов Сахалинской облдумы с призывом назначить врио губернатора теряет влияние и.о. главы региона Вера Щербина (с 60-го на 76-е место).

После публичной критики главы Марий Эл Александра Евстифеева в адрес депутатов Госсобрания от КПРФ укрепляются позиции руководителя республики (с 51-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После личной встречи Артура Парфенчикова и принесения извинений жительнице, с которой у него произошел конфликт в соцсетях, глава Карелии отыгрывает позиции (с 59-го на 55-е место). После отмены Романом Старовойтом постановления, предполагавшего предоставление ряда существенных льгот предшественнику, укрепляются позиции врио главы Курской области (с 65-го на 56-е место). Вследствие перестановок в областном правительстве и начала масштабных проверок в системе здравоохранения региона усиливается влияние врио главы Курганской области Вадима Шумкова (с 74-го на 65-е место). После заявления о готовности баллотироваться на новый срок набирает политические очки губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (с 52-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После заявления главы ХМАО Натальи Комаровой о мерах по поддержке участников программы «Доступное жилье молодым», реализация которой ранее вызывала критику в адрес властей, ее позиции укрепляются (с 21-го на 19-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием).

Kremlin.ru Наталья Комарова

После включения Тюменской области в число лучших регионов по качеству финансового управления в рейтинге Минфина РФ и темпам внедрения цифровых технологий в рейтинге Центра финансовых инноваций и безналичной экономики «Сколково» укрепляются позиции губернатора Александра Моора (перемещается с 17-го на 12-е место). После заявления Сергея Носова о том, что Магаданская область может получить около 38 млрд рублей на ремонт дорог в перспективе ближайших 5−6 лет, усиливается влияние губернатора (с 44-го на 41-е место). После проведения в Новосибирской области III Агропродовольственного форума, а также заявлений о планах выделить региону около 26,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов усиливается влияние губернатора Андрея Травникова (с 20-го на 14-е место).

На фоне увеличения почти вдвое (до 21,5 млрд рублей) бюджета на строительство в Ямало-Ненецком округе укрепляются позиции главы региона Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место). После сообщений о том, что Саратовская область получит на реализацию нацпроектов около 210 млрд рублей в течение шести лет, из них более 22 миллиардов — в 2019 году, отыгрывает позиции губернатор Валерий Радаев (с 34-го на 28-е место). Заключение соглашения с Москвой, предполагающее выделение около 6 млрд рублей на социально-экономическое развитие Архангельской области, усиливает влияние губернатора региона Игоря Орлова (с 71-го на 62-е место). Впрочем, исследование проводилось до активной фазы «мусорных» протестов, которые с высокой вероятностью приведут к значительному падению рейтинга Орлова в ближайшем будущем.

После решения о выделении Кабардино-Балкарии около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство образовательных учреждений заметно укрепляются позиции врио главы республики Казбека Кокова (с 61-го на 51-е место). Усиливается влияние врио главы Липецкой области Игоря Артамонова — после решения выделить региону из федерального бюджета около 1 млрд рублей на строительство спортивной инфраструктуры (с 64-го на 57-е место). После решения о выделении Рязанской области федерального гранта на сумму 589,4 млн рублей укрепляются позиции губернатора Николая Любимова (с 42-го на 38-е место).

На фоне проведения сотрудниками ФСБ обысков в региональном комитете дорожного хозяйства и здании ГКУ «Ленавтодор», а также состоявшегося ранее ареста главы администрации Токсово Андрея Кожевникова теряет позиции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (с 13-го на 18-е место). После заявления сотрудницы Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Елены Семёновой о ведении областными чиновниками «черной бухгалтерии», а также активизации информационных волн об отставке губернатора возобновляется нисходящий тренд для главы региона Марины Ковтун (с 76-го на 81-е место).

Kremlin.ru Марина Ковтун

Хотя основной оппозиционный кандидат на предыдущих выборах главы Приморского края Андрей Ищенко не смог преодолеть «муниципальный фильтр», незначительно ослабевают позиции врио губернатора Олега Кожемяко (с 14-го на 16-е место). После заявления главы Кемеровской области Сергея Цивилева о необходимости повышения цен на проезд в общественном транспорте влияние этого губернатора падает (с 18-го на 20-е место). На фоне жалоб жителей региональной столицы на запах нечистот, который ощущался в разных концах города в течение примерно двух месяцев, теряет позиции губернатор Воронежской области Александр Гусев (с 16-го на 21-е место, покидает группу с очень сильным влиянием). На фоне акций протеста обманутых дольщиков и активизации слухов о досрочной отставке теряет позиции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 66-го на 70-е место). Также теряет позиции губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 57-го на 63-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).