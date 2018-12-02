На прошлой неделе поставлена окончательная точка в судебном расследовании кровавой бойни, которую развязал 12 июня 2016 года исламский террорист Омар Матин в ночном клубе Pulse в Орландо (штат Флорида, США). Ставший одним из самых массовых террористических актов с применением огнестрельного оружия в истории США, кошмар по имени Омар Матин убил в ночном клубе Pulse 49 человек и ранил еще 53 жертвы.

Саудовская Аравия

Оставшиеся в живых после нападения и члены семей некоторых из тех, кто трагически погиб, подали иск, обвинив город Орландо и полицейских в том, что они не отреагировали должным образом на нападение. И вот судья окружного суда США Полин Байрон отклонил федеральный иск, заявив, что обвинение не сформулировало «правдоподобного требования», и для продвижения дела не было достаточных юридических претензий.

Решение судьи Байрона вызвало новую волну интереса к террористическому акту в Орландо — а заодно позволило американским аналитикам, специализирующимся на вопросах внутренней безопасности в США, сформулировать основные причины, которые привели к трагедии. Теперь, через два года, когда собраны сотни тысяч документов о личности Омара Матина, реконструирована его биография буквально по дням с самых ранних лет, дотошно проанализирован весь круг общения — теперь это стало возможным.

За эти годы были изучены десятки версий о причинах радикализации Матина — от подростковых проблем в школе и предполагаемых проблем сексуальной идентичности до социального давления «исламофобии» и «ужасного влияния нерегулируемого интернета». Каждый исследователь, как это заведено в политической аналитике в Америке, старался повернуть факты громкого дела на пользу доказательству собственной идеологической и теоретической установке.

Но ни одна из этих теорий не оказалась состоятельной, кроме одного бесспорного факта, не отрицавшегося всеми: существует связь между исламистской идеологией и исламистским террором, и эта связь лежит в основе террористической атаки в Орландо.

Уже в самом начале расследования ФБР связывает усиление радикализма Матина с его поездками в 2011 году и в 2012 году в Саудовскую Аравию.

Заявленной причиной поездок была умра, — мусульманское паломничество в ваххабитское королевство, которое не так значимо, как хадж (поездка, которую все мусульмане должны совершить в Мекку хотя бы раз в жизни), но также играет значительную роль в биографии мусульманина. Однако следователи ФБР предположили, что Омар Матин значительно расширил познавательную программу поездок посещениями идеологических центров радикального ислама — и не только в Саудовской Аравии, но и в соседнем Йемене.

(сс) ziedkammoun Кааба

Мусульманские эксперты обратили внимание, что для человека с биографией Матина необычно два раза приезжать в Саудовскую Аравию для умры в течение двух лет — когда ему было всего 24 года, и у него не было «профильного» исламского образования, он не был частью клира или просто плейбоем-мусульманином, для которого сумма в $4000 на каждую поездку сопоставима с оплатой рядового ужина.

«Одна поездка в Саудовскую Аравию еще может быть отнесена к обязательному хаджу или рекомендуемой умре, но вторая поездка на следующий год и посещение ОАЭ помимо мест паломничества предполагают, что его причина для путешествий была ширмой… Даже если поездка включала легальные религиозные путешествия, это не означает, что ее реальное наполнение ограничивалось этим», — заявлял в том же 2016-м Аднан Хан, известный эксперт в области американского исламского сообщества, бывший лидер Совета пакистано-американских отношений.

Тем не менее Омар Матин не смог бы организовать такую поездку сам — без сценария, без заранее спланированного графика «тренингов», без выверенного по минутам маршрута и окон на границе с Йеменом.

А ему и не потребовалось.

Паломничеством Матина организовывало нью-йоркское Дар Эль Салам Ворлд Трэвел (ДЭСВТ), респектабельное глобальное туристическое агентство, специализирующееся на организации поездок из-за границы в священные места ислама.

На первый взгляд, ДЭСВТ выглядит как просто успешное туристическое агентство. Но исламистские проповедники, работающие как штатные сотрудники ДЭСВТ и выступающие в качестве «религиозных советников при организации поездок», — все до единого выходцы из одного-единственного, ортодоксального исламского учебного заведения, известного как Институт Альмагриба, исламистского «некоммерческого колледжа» из Хьюстона.

Американские мусульмане, в подавляющем большинстве далекие от радикализма, и просто желающие исполнить свои религиозные обязанности с помощью услуг ДЭСВТ, с порога сталкиваются с экстремистской, радикализирующей обработкой от этих ультраконсервативных проповедников. Подавляющее большинство нормальных, трезвых и патриотически настроенных к своей стране мусульманских паломников из США либо научилось фильтровать эту риторику, либо, не желая связываться, находят себе другие, «менее специализированные» агентства для поездки. Меньшинство же становится омарами мартинами.

Lion Multimedia Production U.S.A Ислам в США

В офисе Дар Эль Салам Ворлд Трэвел, удобно расположенном на престижнейшей Мэдисон-авеню на Манхеттене, вам расскажут, что ДЭСВТ — «компания номер один» в деле организации индивидуального хаджа и умры в США и Канаде, работающее в области планирования религиозных поездок в течение более 25 лет.

При этом, не скрываясь, сообщат, что «работают в партнерстве с Институтом Альмагриба».

Основал Институт Альмагриб в 2002 году Мухаммад Альшариф, канадский исламский богослов. Официальная цель Института Альмагриба — готовить специалистов в области исламских исследований к степени бакалавра — впрочем, диплом этого учебного заведения является «самоаккредитованным», то есть нигде и никем в научном мире как таковой не признается.

Характерная деталь. Альшариф носит звание «гомофоб» как знак чести, рассказывая ученикам во время серии лекций «Пострадавшие нации»: «Гомофобия означает страх перед гомосексуализмом. Мы страшимся гомосексуализма. И тогда они скажут о нас так, как будто это уничижительный термин, то на самом деле это достойный похвалы термин». Клуб Pulse в Орландо, который выбрал для своего террористического акта Омар Матин, которого отправляли в джихадистский лекторий сотрудники Мухаммада Альшарифа — это именно гей-клуб, один из известнейших во Флориде.

И это не гипотеза или метафора. Например, Абдулла Хаким Бек, консультант Дар Эль Салам Ворлд Трэвел из Института Альмагриба, заявлял в своих публичных «трудах», что «СПИД обусловлен грязной практикой» гомосексуалистов и что исламская позиция по гомосексуализму — «смерть».

Ясир Кадхи, декан академических дел Института Альмагриба, в последние годы ставший лицом партнерства ДЭСВТ-Альмагриб, в распространяемых проповедях и статьях открыто заявляет, что христиане и евреи «грязны, нечисты, грязны» и что «во время состояния джихада их жизнь не имеет значения». В одной лекции Кадхи даже сказал своей аудитории, что убийство гомосексуалистов «все это часть нашей религии… если бы у нас было исламское государство, мы бы это сделали».

Сразу же после бойни в Орландо декан-экстремист Ясир Кадхи отреагировал на массовое убийство, осудив Матина… как гомосексуалиста в июньском тексте на Facebook в октябре 2016 года.

Orlando Police Машины SWAT рядом с клубом Pulse

Кадхи в том тексте не скрывал знакомства с Матином, настаивая на том, что Матин был просто «психически расстроенным психопатическим американским гомосексуалистом, который боролся с его сексуальной идентичностью». Вот только после проведения более 500 интервью и допросов, и многодневных исследований веб-поисков, выполненных террористом, его электронных писем и других документальных свидетельств, следователи ФБР не обнаружили никаких подтверждений того, что Матин был геем…

Матин не единственный террорист, связанный с экстремистскими проповедниками Альмагриба. Сразу несколько террористов назвали Альмагриб своей альма-матер.

Помимо Матина, это Умар Фарук Абдул муталлаб — неудавшийся «белье-бомбер», который пытался взорвать взрывное устройство на борту рейса Нордвест Эрлайнз в 2009 году.

Даниэль Мальдонадо, еще один выпускник Альмагриба, был арестован и осужден в Кении за связь «с иностранной террористической организацией».

Тарек Механна, выпускник Института Альмагриба, был приговорен в 2012 году к 17 годам запринадлежность к подразделениям Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, оказании материальной поддержки террористической группе и заговоре с целью убийство. В другом эпизоде на другом краю земли, в 2009 году в Пакистане, были задержаны два выпускника Альмагриба, пытавшихся присоединиться к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сражаться с американскими войсками в Афганистане.

ДЭСВТ контролирует почти одну пятую доли ежегодного рынка исламского религиозного туризма в Северной Америка. Это означает, что каждый год до двух тысяч мусульманских американцев, участвующих в самом духовно важном путешествии своей жизни, сталкиваются с риторикой ненависти и экстремистской интерпретацией ислама.

Примеры Омара Матина, Тарека Механны, Даниэля Мальдонадо, Умара Фарука Абдул муталлаба показывают, что одного-двух из каждой тысячи, поддавшихся этому четко выверенному конвейеру идеологической обработки, вполне достаточно, чтобы возвести в честь радикального ислама в благополучной Флориде кровавую баню.

«Все включено».