На фоне информации о решении руководства Армении закупить российские многоцелевые истребители Су-30СМ, появилась информация о скором приобретении Азербайджаном пакистанских истребителей JF-17 Block2. Об этом азербайджанским СМИ заявил представитель Pakistan Aeronautical Complex. Что это за самолёт и что изменит его приобретение?

Peng Chen Истребитель JF-17

Китайский истребитель с российским двигателем пакистанской сборки

Истребитель JF-17 был создан Китаем специально для Пакистана, которому был необходим простой и лёгкий самолёт, производство которого можно будет частично локализовать на своих предприятиях. Изначально он носил название Chengdu FC-1 Xiaolong. Машина представляет собой лёгкий однодвигательный истребитель, в некоторой мере ведущий свою родословную от китайских версий истребителя МиГ-21 (J-7). При этом двигатели для JF-17 закупаются в России — речь идёт об РД-93, являющемся модификацией двигателя РД-33, который устанавливается на российские истребители МиГ-29. Разрабатывалась и китайская копия РД-93, под названием WS-13, однако неизвестно, насколько надежным получился двигатель и готов ли производитель его реально устанавливать на серийные истребители. Что касается возможностей самолёта, то они достаточно ограниченные — относительно небольшой боевой радиус, небольшое количество и вес боевой нагрузки, ограниченный набор применяемого оружия «воздух-воздух» и, в особенности, «воздух-поверхность», достаточно среднее по возможностям бортовое радиоэлектронное оборудование. Дополнительные вопросы вызывает соответствие заявленных тактико-технических характеристик самолёта и, особенно, ракетного вооружения реальным, что зачастую очень актуально для китайской продукции.

Что касается стоимости JF-17 Block2, то судя по всему, она составляет минимум $25 млн. Также очевидно, что для экспорта машины Пакистану необходимо получить разрешение как от Китая, так и от России. Если Пекин сделке вряд ли помешает (уже есть опыт с поставкой белорусско-китайских реактивных систем залпового огня «Полонез»), то с Россией могут быть вопросы — конечно военно-техническое сотрудничество Москвы и Баку далеко не новость, но здесь есть и фактор конкуренции с Китаем за экспортные рынки. Тем не менее можно представить себе и вариант поставки самолётов с китайскими двигателями (при условии их готовности), если возникнут сложности с получением российских РД-93.

Allocer Турбореактивный двигатель РД-33

Не ровня Су-30СМ

Надо отметить, что находящаяся в полушаге от заключения контракта сделка по поставкам российских многофункциональных истребителей Су-30СМ Армении, должна была сильно подстегнуть Баку, который хотя бы на бумаге не допускает возможности отстать от противника в чём-либо.

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Неудачный опыт в прошлом, связанный с попытками закупить истребительную авиацию в России, вероятно, толкает Азербайджан к дружественному ему Пакистану, который давно хочет продать свои JF-17 этой закавказской стране. При этом вполне очевидно, что JF-17 практически по каждому параметру заметно уступает Су-30СМ, несущему большой запас вооружения очень широкой номенклатуры, обладающему наголову превосходящими маневренными характеристиками и оснащенного более мощным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Отдельно стоит отметить и тот факт, что двухместный Су-30СМ намного лучше приспособлен для нанесения эффективных ударов по наземным целям. Что же касается стоимости, то согласно армяно-российским договорам, Су-30СМ обойдётся стране в сумму около $22,5 млн — дешевле, чем самолёт заметно ему уступающий, да и вообще относящийся к классу более простых лёгких истребителей «эконом-класса». Что же касается попыток Баку также обратить взор на российскую авиацию, то здесь помимо политического фактора негативную роль может сыграть экономика. Азербайджану придётся платить за машины полную экспортную стоимость, а она может достигать $80 млн. В условиях уменьшившегося военного бюджета такая сделка может просто оказаться не по карману.

Robert Sullivan Истребитель Су-30СМ

Очевидно одно — что в день, когда первые армянские Су-30СМ появятся на авиабазе Эребуни, Азербайджан сделает всё, чтобы приобрести в ответ хоть какие-то новые истребители. Какие — покажет время.