На Западе давно популярен жанр «сравнительной истории», когда на основе сравнений ряда процессов выводится некий общий знаменатель применительно к истории. Именно в этом жанре и написана книга лектора Карлова университета в Праге, Адриана Бриски о реформах в России и Турции XIX столетия. Судьба двух восточных монархий давно интересовала западных историков, сравнивавших их накануне крушения — в начале ХХ века. Автор же решил увидеть причины, приведшие к политической стагнации и крушению, и затронул попытки реформаторства в России и Турции XIX века.

Авторская концепция — это не столько сравнительная история, сколько история политической репрезентации: языка, символов, понятий. Именно они позволяли от традиционного теократического дискурса перейти к либеральному реформаторству. В первой части к сравнению проектов реформ Сперанского и Решад-Паши, а во второй — к Великим реформам 1860−1870-х годов, сравнивая их с преобразованиями в Турции. Обещанное во введении рассмотрение реформ с точки зрения терминов действительно выполняется — что думали в Петербурге и Константинополе по поводу терминов «граждане», «общество», «законы» и как эти проекты стали переходом для теократии в Турции и самодержавия «милостию Божией» в России к реформаторству в 1860-х годах.

Двучастное деление работы совпадает с хронологией — первая половина века рассмотрена в первой части, Великие реформы — во второй. И там, и там показаны идеалы реформаторов, причины, побудившие русских царей и турецких султанов обратиться к реформам, а именно — тяготы Крымской войны, выявившие слабые стороны держав.

Автор опирается, в основном, на исследования предшественников, но очень мало задействовано у него документов эпохи. Поэтому, несмотря на всю оригинальность и новизну работы, её база узка, что сказывается на ограниченности работы. Само по себе сравнение европеизировавшейся России с только вступившей на этот путь Турцией выглядит натянутым. Прибавляя к этому узость концепции (политический язык и презентация), нетрудно заметить, что многие детали процесса и реформаторских проектов эпохи Александра I и Александра II ускользают от внимания автора, и нет гарантии, что турецкая модернизация рассмотрена в полном объёме и масштабе, чтобы сделать какие-то выводы. Российским исследователям и так известно всё, что сказано о Сперанском и Милютине в книге А. Бриски.

Несмотря на то, что работа ограничена, неполна, рассматривает отдельные явления с позиции некоторых концепций, её новизна заслуживает одобрения. Перед нами оригинальный, но слабый труд, который можно принять к сведению как одну из попыток сравнительной истории реформ и модернизации в России и Турции, но ничего нового российскому исследователю он не скажет.