Есть известный исторический анекдот о кочерге Витгинштейна, смысл которого заключается в вопросе: угрожал ли философ кочергой, и, если да, то кому? Кидал ли ее на пол или все-таки в Карла Поппера? В принципе этот рассказ может быть отнесен к любым воспоминаниям, повествующим об одном и том же событии или происшествии — ответы мемуаристов точно так же будут различными, а зачастую вообще противоположными.

И выяснение в них истины зачастую напоминает занимательные логические задачи, которые оставили Витгенштейн и Поппер и присутствовавший при их споре Рассел.

Именно так, с противоположных позиций воссоздает заключительный период Гражданской войны в России настоящий сборник воспоминаний. Он посвящен походу сибирской добровольческой дружины генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева на Якутск, с целью помочь местным повстанцам под руководством корнета Михаила Коробейникова. Сюжет, знакомый читателю по роману Михаила Юзефовича «Зимняя дорога».

К августу 1922 года, когда примерно 750 добровольцев начали свой путь, отряд Коробейникова уже выбили из Якутска, частично разбив и рассеяв, так что путь пепеляевцев был отчасти в никуда (правда, оставалась надежда на возможную поддержку местного населения). Объединившись с остатками коробейниковцев, белые заняли Нелькан, что в принципе не имело смысла, так как пал Владивосток и контрреволюция лишилась последней сколько-нибудь значимой базы на российской территории. Тем не менее генерал продолжил сопротивление, но к весне следующего года потерпел окончательное поражение. Части белых удалось эвакуироваться, другие, в том числе и Пепеляев, попали в плен.

В книгу вошли воспоминания соратника Пепеляева генерал-майора Евгения Вишневского, основанные на его собственных дневниковых записях и материалах полковника Александра Андерса «Аргонавты белой мечты», а также мемуары их противника, остановившего продвижение дружины, красного командира Ивана Строда «В Якутской тайге», «Унгерновщина и семеновщина».

Мемуары отличаются не только оценками: «рыцари белой мечты» у Вишневского превращаются в «белогвардейщину, усиленно культивировавшую проституцию» у Строда. Интересно отношение к местному населению, якутам. Вишневский пишет в целом об их поддержке, стремясь объяснить все-таки имевшие место отказы в помощи гибкой политикой большевиков: «командующий советскими войсками Байкалов стремился, насколько возможно, смягчить советский режим и этим достиг того, что часть якутской интеллигенции… перешла на сторону Байкалова». Строд напротив, обвинял в первую очередь национальную элиту в сотрудничестве с контрреволюцией, жертвой которой стали «бесхитростные большие дети тайги, обманутые своей знатью».

Так что читателю же предстоит найти взвешенную срединную позицию между крайностями Гражданской войны, завершившейся физически, но продолжающейся на страницах мемуаров.