В течение года по всему миру при поддержке Министерства культуры РФ проходят дни российского кино. В кулуарах многие из них считаются «туризмом за государственный счет»: кинематографистов вывозят в красивые города, где можно отдохнуть, погулять, вкусно поесть, весело выпить и, при желании и возможности, показать аборигенам свое кино. Правда, на сеансах может быть совсем немного публики (или не быть вообще), но это мало кого волнует: согласно отчетности, сдаваемой в Минкульт, мероприятие прошло на высоком уровне и с большим успехом, ведь зарубежные зрители познакомились с великой русской культурой посредством просмотра лучших современных российских фильмов.

Алена Сычева ИА REGNUM Баннеры

Один из самых крупных фестивалей российского кино за рубежом проходит в Польше, и он является полной противоположностью описанных выше мероприятий. «Спутник над Польшей» (8−18 ноября), состоявшийся в этом году уже в двенадцатый раз, стал неотъемлемой частью культурной жизни не только Варшавы, но и других городов страны. В течение пяти месяцев, вплоть до апреля 2019 года, фестивальные показы будут организованы в Кракове, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Белостоке, Быдгощи, Щецине, Катовицах, Эльблонге, Хайнувке, Кентшине, Новом Сонче, Ольштыне и Плоцке, но начинается всё ноябрьским десятидневным киномарафоном в столице.

Алена Сычева ИА REGNUM Афиша

Фестивальные сеансы проходят не в банальных сетевых многозальниках, расположившихся в торговых центрах, а в клубных классических кинотеатрах с богатой историей. Отреставрированные здания «Луны», «Электроника» и «Иллюзиона» помнят поколения кинозрителей, обладают своей уникальной атмосферой и оформлены как культурные центры. В этих заведениях не продается попкорн, а в зале стоят театральные кресла.

Три киноплощадки «Спутника над Польшей» расположены недалеко от центра, но в разных зонах: путь пешком от «Луны» до «Иллюзиона» занимает полчаса, а до «Электроника» — час. Это позволяет жителям разных районов выбрать наиболее удобную по расположению площадку.

По всему городу висят стильные афиши фестиваля, которые, как и всё оформление смотра, выполнены со вкусом. Особенно выигрышно смотрится фестивальный ролик, предваряющий каждый сеанс. Снят он в одном из кинотеатров «Спутника…» — в «Иллюзионе».

Фестивальные показы начинаются в послеобеденное время, что удобно и милостиво по отношению к занятым с утра своими делами людям. Вход платный, но цена билетов весьма невысока. Аншлагов обычно не бывает, однако и пустых залов нет: зрители разных возрастов приходят на показы российского кино, редко убегают до конца сеанса, и, следуя высокой культуре кинопоказа, не спешат покинуть зал в конце фильма, смотрят титры и ждут обсуждения. Если Варшаву посещает член съемочной группы (режиссер, актеры или продюсер), то гость не только представляет свою работу, но и отвечает на вопросы после сеанса. Публика обычно робеет, и обсуждение начинает модератор: он задает несколько дельных вопросов о фильме и затем предлагает зрителям поделиться своим мнением или спросить о чём-то автора.

Варшаву для участия в «Спутнике над Польшей» посещает немного гостей, и каждого представителя фильма приглашают только на три дня. Так что самый большой недостаток фестиваля — чувство одиночества, которое посещает многих гостей. Возникает оно из-за нехватки организованных встреч друг с другом, которые обычно, на других киномероприятиях, проходят в формате вечеринок и позволяют кинематографистам завести новые знакомства, поболтать с коллегами, обменяться впечатлениями и новостями. Правда, в этот раз, впервые за долгое время, после церемонии закрытия состоялся праздничный ужин, который смог немного утолить жажду общения.

Пресс-служба фестиваля «Спутник над Польшей» Обсуждение

Фестивальные вечера гости обычно проводят в кинозалах: в огромной программе каждый находит фильм, который он пропустил на других фестивалях, но до сих пор хочет посмотреть. «Спутник над Польшей» включает новые российские фильмы (снятые в течение трех последних лет), тематические подборки, короткометражное кино, ретроспективы.

Специально для детей организован «Малый Спутник», который в этом году оказался разочаровывающим: публике показали ленты из золотой коллекции «Союзмультфильма», полнометражные мультфильмы для малышей (пять историй про богатырей, сказки про Илью Муромца, Ивана Царевича, Урфина Джуса и Гурвинека) и шесть полнометражных фильмов для подростков: «Елки лохматые» (2014), «Клад» (2015), «Он — дракон» (2016 года), «Последний богатырь» (2017), «Одиссея Петра» (2018) и «Лили» (оба — 2018). Из них по-настоящему детским (то есть ориентированным специально на детскую, даже не на семейную аудиторию) является только приключенческая лента Ирины Волковой «Клад».

Пресс-служба фестиваля «Спутник над Польшей» Публика

Параллельно с кинопоказами в рамках «Спутника над Польшей» прошли концерты, мастер-классы различной направленности (по каллиграфии, музыке, кулинарии), выставки, презентации, спектакли, экскурсии, некоторые из которых мало относились к русской культуре.

Важно, что фестиваль является не только панорамой современного кино, но и включает конкурс, завершающийся вручением призов в течение камерной, но красивой церемонии. Так как везти из России и содержать в течение десятидневного фестиваля достойных экспертов выходит затратно и хлопотно, организаторы нашли изящное решение: российские фильмы смотрят и оценивают лишь поляки. Судьбу призов игрового кино решала известный польский кинорежиссер Иоанна Кос-Краузе с помощью актера Мирослава Ханишевски и сотрудницы издания «Vogue Польша» Ханны Рыдлевски. Конкурс неигрового кино оценивали режиссер-документалист Кристиан Матысек, режиссер монтажа Доминик Ягодзиньски и журналистка Малгожата Стечак. Люди не слишком известные в мирой среде кинокритиков, но, безусловно, достойные.

Алена Сычева ИА REGNUM Перед сеансом

Искренний интерес публики к «Спутнику над Польшей» свидетельствует: русская культура, которую организаторы — вслед за нашим Минкультом — упорно называют российской, не чужда полякам. В современной Варшаве русская речь слышна постоянно: на улицах, в кафе, в магазинах… Русскоговорящий гость будет без проблем понят в ресторане или в музее, ибо еще живо поколение поляков, изучавших великий русский язык в школе, да и мигрантов с постсоветского пространства, для которых русский является языком международного общения, в стране немало.

Даже то, что даты фестиваля традиционно приходятся на Национальный праздник независимости Польши (11 ноября), кажется закономерным и логичным. С точки зрения здравомыслящих людей (то есть молчаливого большинства, а не крикливого меньшинства), мероприятия, посвященные русской культуре, создающие позитивный образ Русского мира, способствуют конструктивному диалогу народов и отнюдь не противоречат притязаниям польского народа на независимость и свободу.