Более чем за 20 лет своего существования киберспорт превратился из нишевого развлечения молодёжи в одно из самых крупных и перспективных направлений современного спорта. Россия не остаётся в стороне, и вот уже два месяца столичные компьютерные клубы охвачены играми первого Кубка Федерации компьютерного спорта Москвы. Чемпионат смог собрать вместе талантливую молодёжь Москвы в области компьютерного спорта и придать необходимой огласке тему развития этого вида состязаний в нашей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Горбаченко

Кубок стал одним из крупнейших мероприятий подобного масштаба для Федерации компьютерного спорта Москвы и положил начало сложному пути покорения более масштабных, мировых киберспортивных арен. Нам удалось пообщаться с президентом организации Александром Горбаченко и выяснить, по каким принципам сегодня развивается столичный киберспорт.

Кубок ФКС Москвы в этом году проходит в экспериментальном формате. Он привлек не так много участников, однако заинтересовал лучших на сегодняшний день спортсменов столицы. В соревнованиях приняли участие игроки, которые регулярно выступают на международной арене, победители чемпионатов Москвы. К примеру, турнир по Starcraft 2 выиграл один из сильнейших спортсменов России. Во многом благодаря высокому уровню участников Кубок ФКС Москвы получил хорошую информационную поддержку в СМИ и привлек новых партнеров.

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Мы хотим дать возможность определить лучших из лучших во всех направлениях, представленных в Москве. Поэтому наш Кубок включает в себя девять дисциплин, по которым будут проведены соревнования. Самая популярная из них, разумеется, Dota 2. Не менее крупную аудиторию собирает Counter-Strike: Global Offensive. Starcraft 2 очень радует в последнее время, причем не только количеством и качеством участников, но и активностью организаторов — только в октябре было проведено три довольно крупных турнира. Мы очень ценим Quake — российские спортсмены в этой дисциплине всегда были сильны. В целом мы отталкиваемся от интересов аудитории. Возможно, в какой-то момент мы придем к выводу, что та или иная программа неинтересна московскому сообществу, и тогда мы либо откажемся от нее, либо поставим в приоритет. Мы заинтересованы в проведении максимального количества турниров, в том числе открытых, по всем видам, во всех округах и на всех площадках.

Я не могу себе позволить болеть за кого-то персонально или за какую-то команду, кроме сборной города Москвы. Поиск талантов — прерогатива спортивных клубов, наша задача — предоставить спортсменам возможность проявить себя и показать максимальный результат на сегодняшний день. Могу сказать, что на Кубке ФКС по Starcraft 2 выступило большое количество молодых игроков, которые показали очень неплохие результаты.

Facebook.com/lrbis Александр Горбаченко

Это не новая команда. Это символическое название общности победителей Кубка ФКС Москвы, которые представляют столицу на соревнованиях различного уровня, начиная от формата кибермостов (онлайн-турниры, в которых принимают участие команды из разных городов, находясь каждая в своём компьютерном клубе — прим. ИА REGNUM ) и до отборочных на чемпионат мира. На сегодняшний день у нас регулярно происходят межрегиональные матчевые встречи в таких дисциплинах, как: Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. До конца года мы проведем общий сбор, договоримся со спортсменами о взаимодействии, выслушаем потребности и организуем тренировочный процесс. Игроки всегда смогут обратиться к нам с просьбой, которую мы будем стараться выполнять. Например, если команде понадобится для тренировки LAN-площадка, мы с удовольствием возьмем на себя договоренности с клубами.

Это значит, что ФКС Москвы сможет снова начать нормально работать. Мы снова сможем организовывать официальные соревнования на территории Москвы и развивать киберспорт, на что мы нацелены в первую очередь. (В мае 2018 года московскому отделению приостановили членство в составе ФКС России по обвинению в нарушении регламента. Александр Горбаченко оспорил это решение в суде, и в ноябре 2018 года московское отделение вновь стало частью ФКС России, а Александр Горбаченко восстановлен в должности первого вице-президента федерации — прим. ИА REGNUM ).

Разумеется, это уже состоявшаяся история. Но, несмотря на 18-летний путь, который проделал российский киберспорт, мы все еще в высоком темпе движемся вперед. У нас есть устоявшиеся институты, правила и развивающаяся индустрия. Все это очень радует.

Facebook.com/lrbis Чемпионат по киберспорту

Популярность дисциплины определяется не количеством участников, а объемом турнирной аудитории. Если в игре зарегистрировано миллион человек, а трансляцию соревнования смотрит три пользователя, ни о каком киберспорте в этом случае речи не идет. От того, что браузерная игра имеет огромные внутренние рейтинги, спортивной дисциплиной она на становится. Киберспорт — это не только спортсмены, это еще и болельщики, система подготовки, организация, турнирные операторы и многое другое.

Самое главное — ничего не бояться. Регулярно участвовать в соревнованиях, адекватно оценивать свой уровень и вовремя определить свой статус: оставаться любителем или идти в профессионалы. На спортсмене лежит довольно большая ответственность. Играть онлайн-турниры из дома, конечно, комфортно, но все крупные гранд финалы проходят в LAN-формате, поэтому надо готовить себя к выездным мероприятиям. Более того, надо быть готовым к организационным взносам — это нормальная практика для LAN-турниров. При этом не стоит забывать, что очень важно держать себя в хорошей психологической и физической форме, слабый человек не сможет оставаться сконцентрированным на протяжении длительного периода и выдерживать нагрузку сильных турниров. Ни в коем случае нельзя забывать об учебе — практика показывает, что плохо образованные игроки успехов не достигают. А достичь успеха можно, играя только с тем, кто сильнее. Играть с равными — это стагнация, со слабыми — деградация. Стремитесь ко встрече с мастерами и однажды вы сами встанете с ними в один ряд.