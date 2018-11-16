В 1879 году расходы на флот составили 31 049 602 руб., в 1880 году — 29 385 160 руб. Несмотря на это, в 1880 году было принято решение начать строительство на Балтике крейсеров, способных на дальние переходы через океан. Усиление русского флота на Тихом океане привело к тому, что сюда было переброшено несколько британских броненосцев. В сентябре 1881 года фрегат «Минин» был возвращен в Кронштадт. Военное министерство в 1881 году перевезло во Владивосток морем только 133 чел. Тем временем на Дальнем Востоке стали возникать и новые морские державы.

Владивосток в XIX веке

Свой флот стала развивать Япония. В 1860 г. в его составе был один колесный пароход и два 10-пушечных винтовых корвета голландской постройки, один винтовой клипер английской постройки и несколько парусных судов европейского типа. Все машины и корабли управлялись японцами. В 1867 г. японский паровой флот и армия получили возможность проверить полученные знания при подавлении восстания самураев на острове Хоккайдо. В 1869 г. по заказу одного из князей в Абердине был построен небольшой броненосец, он и стал первым судном такого класса в японском флоте. К этому времени в составе императорского флота числилось 11 боевых кораблей и восемь транспортов, а у князей имелось 35 боевых кораблей, включая пароходы и броненосец. К середине 70-х гг. XIX века в составе единого флота было два маленьких броненосца и пять паровых военных судов — корветы, канонерка, бриг и императорская яхта.

На усиление военно-морского присутствия у своих берегов отреагировал и Пекин. В 1881 г. Китай заказал два броненосца в Германии. В декабре 1881 г. первый корабль этой серии (каждый имел по четыре 12-дюймовых и по два 150-мм орудия) был спущен на воду. В апреле 1883 он был переведен в Киль для вооружения, после чего германская команда должна была привести его в Кантон. Отправка задержалась в связи ухудшение китайско-французских отношений. В 1883 г. Пекин заказал в Германии еще четыре миноноски. В 1884 г. здесь был спущен на воду броненосный корвет (тяжелый крейсер), имевший на вооружении две 8,27-дюймовых и одно 5,97-дюймовое орудие. Русскому Адмиралтейству приходилось считаться с перспективой появления всех этих кораблей на Тихом океане.

В 1881 году была принята судостроительная программа, по которой для Тихоокеанской флотилии должно было быть построено восемь канонерских лодок, шесть миноносцев и два транспорта. Постоянный рост морского бюджета России начался с 1884 года. Если в 1883 году траты на Морское министерство составили 30 963 278 руб., то в 1884 — уже 34 239 908 руб., в 1885 — 38 469 133 руб., в 1886 — 44 637 873 руб., в 1887 — 39 959 114 руб. и т. п. В правление императора Александра III ежегодные расходы на флот выросли с 30 659 029 руб. в 1881 году до 51 226 928 руб. в 1894 г.

Пароход «Царь»

Флот сыграл огромную роль и в организации переселенческого движения на Дальний Восток. Правительство в 1870-е годы могло обеспечить переселение только в Тобольскую, Томскую губернии, а также в Семиреченскую и Семипалатинскую области. С санкции властей за Урал к 1892 году перевалило 17 289 крестьянских семей, а всего — 28 911 семей. По закону 1882 года в три года на Дальний Восток морем должно было быть перевезено 750 семей, переезд каждой обходился государству примерно в 1300 рублей.

С 1883 года Доброфлот заключил договор с Министерством внутренних дел о перевозке на Дальний Восток переселенцев. Билет взрослого пассажира стоил 60 руб. за место, ребенка от 4 до 10 лет — 40 руб., от 2 до 4 лет — 30 руб., и от 2 лет и моложе — 10 руб. В 1886 году было установлено уже восемь рейсов Одесса — Владивосток в год. В 1890 году билет взрослого пассажира стоил уже 90 руб., от 2 до 10 лет — 45 руб., до 2 лет — 22,5 руб., в 1900 году билет взрослого стоил уже 80 руб., от 2 до 12 лет — 40 руб., перевозка детей до двух лет стала бесплатной. В 1884 году к перевозкам переселенцев присоединился РОПиТ. Сначала по линии Одесса — Владивосток был пущен пароход «Царица», в 1885 году к нему присоединился пароход «Царь». В 1889 году количество полных рейсов Одесса — Владивосток — Одесса достигло 24 в год. Переезд семьи, даже по льготе, стоил немалых денег и был доступен не всем. Кроме перевозки людей, при помощи Доброфлота казна снабжала переселенцев предметами первой необходимости по льготным ценам, что способствовало понижению цен на них у местных купцов от 50 до 100%.

В 1885—1887 годах, на пике ухудшения отношений с Англией к перевозке войск на Дальний Восток привлекались и французские суда. Это ложилось тяжелым бременем на казну. Например, перевозка 1582 солдат на французском пароходе «Париж» в 1886 году обошлась в 267 тыс. франков. Деятельность Доброфлота в первые шесть лет его существования была убыточной. В среднем каждая миля, пройденная его пароходами, давала убыток в 2,21 руб.(пароходы РОПиТ, в основном действовавшие по линии Одесса — Яффа — Александрия — Порт-Саид и Севастополь — Константинополь, давали доход в 0,45 руб. на милю). Длительные рейсы требовали частых ремонтов. 14 (26) марта 1883 г. Доброфлот был передан в ведение Морского министерства. Первоначально весь судовой состав формировался из чинов Морского министерства, на использование вольнонаемных матросов переходили в 1880—1889 годы. Но командирами и офицерами судов Доброфлота и после 1889 года назначались действующие офицеры флота, наемными были только матросы и техники. Пароходы общества стали рассматриваться в качестве резерва флота и потенциальным противником.

Полуброненосный фрегат «Владимир Мономах»

В марте 1885 г. англичане насчитывали 29 русских крейсеров: один броненосный, пять бронепалубных, 23 легких, не считая шести коммерческих пароходов Добровольного флота, которые, по их мнению, могли использоваться в качестве рейдеров. Особо перспективным направлением для борьбы с британской морской торговлей был Тихий океан. В сентябре 1885 г. во Владивосток прибыл полуброненосный фрегат «Владимир Мономах», в 1886 г. к нему присоединился однотипный «Дмитрий Донской». Это были мощные по тем временам корабли. Что касается пароходов Доброфлота, то, в общем, оценка британцев была завышенной. Эти суда в коммерческом отношении были убыточны, а в военном бесполезны (их скорость колебалась от 8,04 до 10,96 узла — она была явно очень мала для крейсерских операций).

В целом общество с трудом сводило концы с концами. С 1878 по 1887 год его расходы составили 10 893 390,37 руб., а доходы — 10 828 898,75 руб., что давало небольшой доход — около 64,5 тыс. рублей, не слишком много для такого дела. Статистику улучшила помильная субсидия. Она была установлена правительством в 1886 году и равнялась 4 руб. 25 коп. за милю, что составило в год 600 тыс. рублей. Позже к этой сумме добавилась субсидия на рейсы в порты Охотского моря, более скромная — 15 тыс., а затем 17 600 руб. Это была весомая доля для общества, доход которого колебался от 3028 995 руб. в 1892 г. до 7 003 735 руб. в 1898 году.

В 1882 г. из-за пограничного спора вновь испортились русско-китайские отношения. Китайские власти потребовали не только их исправления, но и предоставления выхода к заливу Посьет. Для оптимизации военного управления Восточный военный округ в июле 1884 г. был разделен на Иркутский и Приамурский военные округа, одновременно было учреждено Приамурское генерал-губернаторство. В 1885 г. численность регулярных русских войск в новом округе составила 14 489 чел., в 1886 г. — уже 21 687 чел., в 1888 г. — 24 760 чел. Численность китайских войск (регулярной армии, маньчжурской конницы и запаса) в Маньчжурии к концу 80-х гг. XIX века доходила до 175 тыс. чел. Учитывая низкую плотность населения и рассредоточенность войск практически на всем русском Дальнем Востоке, это был чрезвычайно неблагополучный расклад сил.

Цинские конники в почетном карауле

Именно военная слабость на Дальнем Востоке и опасение столкновения с Китаем были причиной того, что русская Тихоокеанская эскадра продолжала постоянно базироваться в Японии. Естественно, что использовать японские порты было возможно лишь при условии добрососедских отношений с Токио. Русская эскадра в 1885 г. состояла из одного фрегата, двух корветов, двух клиперов и трех канонерских лодок. Естественно, что о защите русских дальневосточных берегов силами флота не было и речи. В 1885 г. ситуация практически не изменилась. Гарнизон Владивостока весной 1885 г. состоял только из двух бригад 4-батальонного состава — 1-й и 2-й восточносибирских.

В это время англичане готовились, в случае войны с Россией, атаковать ее форпост на Дальнем Востоке — 26 апреля 1885 г. они высадили десант на архипелаге Гомундо (острова Сундо и Садо) в Южной Корее, чтобы получить базу для возможных действий против России в будущем. Имея в Тихом океане два броненосца, три корвета и четыре винтовых шлюпа, британский флот обладал безусловным превосходством над русским, не имевшим в Тихом океане ни одного броненосного судна. Опорным пунктом английской Тихоокеанской эскадры должен был стать порт Гамильтон (современный остров Гомундо, Республика Корея), лучшая, с точки зрения Адмиралтейства, точка для наблюдения за русским Дальним Востоком, и в случае необходимости, для ударов по нашим портам. На острове немедленно начались активные фортификационные работы, завезенные британцами японские и корейские рабочие устанавливали береговые батареи с 11-дюймовыми орудиями.

Интересно, что эта акция почти совпала по времени с ратификацией (2 апреля 1885 г.) русско-корейского торгового договора, подписанного в Сеуле 25 июня (7 июля) 1884 г. Пункт 2 статьи 1 договора гласил:

«В случае какого-нибудь несогласия между одною из договаривающихся сторон и третьею Державою, другая договаривающаяся сторона, по просьбе первой, окажет свое содействие к мирному окончанию возникшего недоразумения».

Договор предусматривал обмен дипломатическими представительствами и консульствами (Ст. 2.), открытие для русских подданных Чемульпо, Генсана, Фузана и Сеула (Ст. 4), и расстояния 50 км от них (Ст. 6), неподсудность русских подданных корейским судам (Ст. 3), разрешение выгружать и создавать охраняемые склады для флота в открытых портах (Ст.8). Характер соглашения явно выходил за пределы декларированного торгового. В конечном итоге дело было решено взаимными уступками. Британский десант покинул Гомундо только 27 февраля 1887 г. по требованию России, обещавшей взамен не занимать корейскую территорию.