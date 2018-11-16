



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Борьба за власть

Чем ближе дата второго тура выборов президента Грузии, тех самых, которым первоначально лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили особого значения не придавал, а посему кандидата из собственных рядов решил не выставлять, тем сильнее становится противостояние и тем больше делается ошибок. Умышленно или по неосторожности — это уже гадать экспертам и аналитикам. Но ошибки случаются и наносят урон прежде всего поддерживаемому той или иной политической силой кандидату.

Казалось бы, правящая «Грузинская мечта» с совершенно благими намерениями еще больше поддержать одобряемого ею кандидата — Саломе Зурабишвили, которая формально считается «независимым» кандидатом, но которую нынешняя власть отстаивает чуть ли не «зубами», за одну ночь на центральных трассах Тбилиси (а из регионов сообщают, что и у них) развесила новые рекламные баннеры. Новые тем, что на них имя и фамилия, а также избирательный номер поддерживаемого правящей партией кандидата — Саломе Зурабишвили — отпечатаны (нарисованы) не очень крупным шрифтом, где-то сбоку, а вместо фотографии самой Зурабишвили на избирателей смотрят лидер и учредитель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили или (на другом рекламном баннере) председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Melberg Саломе Зурабишвили

Негативное отношение к этим баннерам проявили не только оппоненты, которые не замедлили обратиться к критике правительства и подчеркнуть, что «независимый кандидат» вовсе не «независимый» и что за ним уже явно стоит Бидзина Иванишвили. Неприемлемой оказалась такая реклама и для сторонников правящей партии, по мнению которых, авторы подобных баннеров сослужили своему кандидату очень плохую службу.

Интересно, что ни у депутатов парламентского большинства, ни у других «лидеров» правящей партии такие баннеры никакого протеста или осуждения не вызвали. Во всех своих комментариях они подчеркивали, что Бидзина Иванишвили и Ираклий Кобахидзе — лидеры «Грузинской мечты», и ничего плохого в том, что они подобным образом поддерживают желанного кандидата, нет.

Создается впечатление, что в «Грузинской мечте» после шести лет нахождения у власти и проведенных в рядах партии чисток были отсеяны все, кто каким-либо образом выступал или мог выступить с осуждением того или иного решения, и осталась лишь та категория политиков, которые во всем соглашаются с лидером. Видимо, и в вопросе с рекламными баннерами автору такой инициативы, явно льстящей лидерам партии, никто перечить не посмел. А в итоге получили обратный эффект, потому что сегодня даже явные сторонники нынешней власти поговаривают, что могут вообще не пойти на голосование.

Питер Брейгель Старший. Льстецы. 1592

«Если так хотели поддержать своего кандидата, сфотографировались бы лучше вместе с ней и напечатали на баннерах совместную фотографию», — предложила одна из сторонниц нынешнего правительства, отметив, что подобная реклама сыграла лишь на руку оппонентам «Грузинской мечты».

Вообще проблема пиара, пропаганды собственных идей и программ была у основанной Бидзиной Иванишвили коалиции, а затем и партии, с самого начала, и причиной тому — проводимая партией кадровая политика. Пиарить тоже нужно умело, но соответствующая служба «Грузинской мечты» лишь отбивается от негативного пиара в адрес нынешней власти, достаточно успешно проводимого оппонентами — соратниками экс-президента Михаила Саакашвили, и противопоставляет негативному пиару оппозиции свой не менее негативный пиар, действуя апробированными и инициированными оппозицией методами. Теми самыми, которые многие представители «Грузинской мечты» осуждали в бытность свою в оппозиции. Публикации тайных записей в ответ на такие же тайные записи оппонентов стали обычным и традиционным способом политической борьбы, в том числе в предвыборный период, и до нынешних президентских выборов обе конкурирующие стороны предложили грузинским избирателям новые «сериалы компроматов» друг на друга. Определенное влияние на избирателей такая тактика оказала: более половины имеющего права голоса населения в знак протеста просто не явились на избирательные участки, а главные конкуренты в борьбе за пост президента не сумели набрать достаточного для победы количества голосов.

Цитата из х/ф «Гений». Реж. Виктор Сергеев. 1991. СССР Компромат

«Грузинская мечта» в противостоянии с нынешним президентом Грузии, преследуя цель предотвращения возможности возвращения «авторитарного режима» Саакашвили, сделала все для резкого ограничения прав и полномочий главы государства, неоднократно перекроив и изменив действующую Конституцию. Казалось бы, за пост такого «ущемленного в полномочиях» главы государства на этих выборах правящей партии бороться и не стоило.

И первоначально со стороны Бидзины Иванишвили прозвучали именно такие тезисы. Но активность самого экс-президента Саакашвили, его угрожающие заявления, а также активные действия и пропаганда, предпринимаемые и проводимые его соратниками в Грузии, видимо, заставили лидеров «Грузинской мечты» задуматься: а стоит ли отдавать пост президента оппозиции? И когда результаты первого тура выборов такую возможность проявили достаточно четко, со стороны правящей партии стали раздаваться обеспокоенные предсказания о возможных гражданских беспорядках и нестабильности. По мнению лидеров «Грузинской мечты», такая перспектива ожидает население страны в случае победы на выборах кандидата от партии Михаила Саакашвили — Григола Вашадзе.

Ministério das Relações Exteriores Григол Вашадзе

Поддерживающие нынешнюю власть (или поддерживаемые и контролируемые нынешней властью?) СМИ развернули целую кампанию напоминания населению о тяжелых моментах 9-летнего правления «тоталитарного режима Саакашвили»: со страниц интернет-изданий и экранов телеканалов не сходят статьи и видеоролики событий 7 ноября 2007 года и последующих разгонов митингов оппозиции, истязаний заключенных в тюрьмах, других свидетельств жестокости и непримиримости правительства Саакашвили.

Параллельно население предупреждают, что если победит Вашадзе, то он в ранге президента помилует Саакашвили, и тот вернется в Грузию и возглавит в стране новую революцию. Сам Саакашвили на эти предсказания ответил достаточно иронично, заявив, что ни в чьем помиловании не нуждается, так как «ничего такого не совершал», и пообещав, что обязательно вернется в Грузию, и хотя активной политикой заниматься не будет, но всячески будет поддерживать своих соратников.

А соратники в Грузии уже заявляют, что никакие они не представители старой власти, а новая сила, которая принесет стране изменения.

«Действительность состоит в том, что в нашей команде — новые люди, новые личности, профессионалы, которые комплексно подходят ко всем вопросам. Назад никто не возвращается. Мы новая команда, которая придет к власти!» — уверенно заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. Тот самый, который при правлении Саакашвили занимал пост заместителя министра юстиции и оправдывал все действия тогдашних властей. Тот самый, который после поражения «Единого национального движения» на парламентских выборах 2012 года одним из первых покинул ряды партии, а позднее основал собственную партию. С этой партией он вступил в один избирательный блок с учрежденной известным грузинским оперным певцом и оппонентом нынешней власти Паатой Бурчуладзе политической силой и принял участие в парламентских выборах 2016 года, которые этот блок проиграл.

Hanay Паата Бурчуладзе на сцене в образе Навуходоносора II. Исполнение оперы Джузеппе Верди «Набукко»

После поражения на выборах 2012 года «Единое национальное движение» стало постепенно распадаться. Вышедшие из рядов партии политики создавали новые партии и движения, которые ставили перед собой те же цели и задачи, которые преследовало ЕНД. И хотя порой конфликтовали и спорили друг с другом, но в борьбе с «Грузинской мечтой» были едины и стояли на одной позиции.

События дальнейшего периода подтвердили, что сам распад ЕНД был некоей «вынужденной мерой», предпринятой как с целью «реабилитации» партии в глазах населения, так и создания у стороннего наблюдателя (в основном — западного) впечатления, что с нынешним правительством Грузии борется не одна, а множество различных политических сил.

Проблема Грузии сегодня состоит не в дефиците политических партий — их слишком много для страны с населением до 4 миллионов человек, а в отсутствии новых лиц и новых партий на политической арене. И в «Грузинской мечте», и в «Едином национальном движении» сгруппировались достаточно «закаленные» политики старого и не очень старого поколения, значительная часть которых вышла из рядов «Союза граждан Грузии» Эдуарда Шеварднадзе. Именно в недрах этого политического объединения и зародились фигуры свергших в 2003 году власть Шеварднадзе Михаила Саакашвили, Зураба Жвании, Нино Бурджанадзе, там же начинали свою политическую биографию многие члены как ЕНД, так и нынешней «Грузинской мечты».

Defenselink.mil Эдуард Шеварднадзе на трибуне

Грузинские аналитики давно говорят о необходимости появления на арене новой политической силы, отмечают, что все предпосылки для создания такой силы в стране налицо. Но сама эта новая партия или новое движение, созданное политиками нового, не отягощенного неблаговидным прошлым поколения, никак не появится. Вот и получается, что уже четверть века за власть в Грузии борются «старые лица», каждый раз выступающие в обличье «нового класса».