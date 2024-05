Ближний Восток с 14 ноября вошёл в новую стадию катастрофических политических «штормов», и связано это не только с внезапной отставкой «ястреба» израильской политики, министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Подробности не очень известны, комментариев почти нет.

RonAlmog Флаг Израиля

«Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля», — сказал он во время специального выступления для прессы, которое транслировали главные телеканалы Израиля. Вот и всё. О причине он выразился лаконично — объяснил своё прошение об отставке собственным протестом против заключённого с ХАМАС очередного перемирия. Но перед этим были, по сути, военные действия между Израилем и сектором Газа, то есть — с палестинской партией ХАМАС, являющейся правящей в секторе Газа. Палестинцы возобновили ракетные обстрелы Израиля. Израиль проводил ответные спецоперации — всё как всегда. И вопрос, а чего ж Либерман уходит (хотя не исключено, отставка может быть не принята), пока не находит ответа. Тем не менее в регионе пошли реакции, пошли какие-то развития ситуации. Но вначале — всё-таки поговорим о военных действиях между Израилем и Газой. Это оказалось важным, и сейчас станет понятно, почему.

Edward Kaprov photojournalist Авигдор Либерман

Например, исследователь Николай Грищенко писал 15 ноября, со ссылкой на издание Military Watch, что ракетный обстрел Израиля со стороны Палестины в ночь с 12 на 13 ноября заставил военных экспертов задуматься о том, насколько эффективной оказалась израильская противоракетная система «Железный купол». Из 300 выпущенных ракет израильская ПРО перехватила только 60 целей, а остальные поразили населённые пункты. Ранения получили несколько мирных жителей и солдат. В первую очередь специалисты обратили внимание, что запущенные из сектора Газа ракеты «Кассам» правильнее называть неуправляемыми реактивными снарядами. Ведь, по сути, ракета является обычной трубой с боеголовкой и примитивной двигательной установкой. Поэтому дальность полёта таких «ракет» не превышает 30 км. Точность попадания в цель составляет около 75%, и потому ими обстреливают лишь населённые пункты. «Крайне примитивный характер палестинских ракетных средств, которые некоторые аналитики сравнивают с модернизированными фейерверками, серьёзно ограничивает их эффективность, поскольку не хватает полезной нагрузки или точности, чтобы оказать значительное воздействие даже при использовании в больших количествах», — пишет Military Watch. Израильская система ПРО «Железный купол» позиционировалась Тель-Авивом как одна из самых современных систем ПРО для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. В состав «Железного купола» входит многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнём и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина противоракеты — три метра, диаметр — 160 мм, масса — 90 кг. С начала 2011 г. в Израиле развернуто 10 батарей «Железного купола», и 5 ещё планируется. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв. км.

Однако в ночь на 13 ноября «Железный купол» перехватил лишь около 20% самодельных ракет. Стоит отметить, что система стремится перехватывать лишь те ракеты, которые угрожают населённым пунктам, ведь в противном случае противоракеты кончатся в первые минуты атаки, после чего установки придется перезаряжать. «С учётом изощрённости ракетных потенциалов, развернутых, в частности, «Хезболлой», которые значительно расширились после войны с Израилем в 2006 году, тот факт, что возможности «Железного купола» могут быть поставлены под сомнение чрезвычайно примитивными ракетными обстрелами, является плохим предзнаменованием для безопасности Израиля в случае будущей войны», — подчеркнуло Military Watch. Мы же, прекрасно понимая, что мир лицезрел фактический провал широко разрекламированной системы ПРО (а если верить азербайджанским источникам, Израиль начал поставки своего «Железного купола» в Азербайджан), и понимая, сколько бюджетных и иных денег минобороны Израиля могло истратить на создание и развёртывание уже имеющихся батарей «Железного купола», вправе предположить, что у кого-то (и не только в Израиле…) возникло немало вопросов после ракетных обстрелов «обычными трубами с двигателями» территории Израиля. Раз уж эта система ПРО из 300 палестинских ракет смогла перехватить лишь 20%. Каков вывод? Да всё просто — на фоне ударов возмездия того же Ирана по террористам в Ираке и Сирии (9 сентября и 1 октября), при которых демонстрировалась очень даже поразительная точность и результативность (десятки погибших террористов и агентов спецслужб внерегиональных государств), в Тель-Авиве обязаны были понять, что Израиль фактически беззащитен. Для вполне «конвенциональных» ракет — и неважно, эти ракеты в руках воинских формирований ливанской партии «Хезболлах», или у бойцов палестинского ХАМАС, или — у какой-нибудь из военных структур Ирана. Так что вторая из причин неожиданной отставки Либермана, на наш взгляд, на поверхности. Очередное перемирие Тель-Авива с ХАМАС — вынужденная необходимость, после провальных результатов использования ПРО «Железный купол» против палестинских «кассамов»…

Israel Defense Forces Система «Железный купол»

Завершая с Израилем и сектором Газа, хотим сказать, что нынешняя эскалация насилия на границе Газы и Израиля 12−13 ноября стала наиболее крупной с момента окончания в 2014 г. масштабных боевых операций между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля уничтожили на территории Газы более 150 объектов и огневых позиций ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ситуация была настолько тревожной и опасной, что 13 ноября официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми резко осудил нападения израильтян на палестинцев в секторе Газа. Говоря об убийстве израильскими силами нескольких палестинцев, включая командующего сопротивлением в Газе, Кассеми сказал, что такие преступления доказывают, что израильский режим является воплощением государственного терроризма в регионе. «Камень был кинут» и в сторону США. «Террор, преступления и агрессию узурпаторского режима Израиля по-прежнему поддерживает и поощряет правительство США в условиях молчания и поддержки некоторых региональных стран», — добавил Кассеми. Он также призвал к немедленной международной интервенции, чтобы остановить ужасы и боевую машину сионистского режима. По сути, Иран призвал мир к военной операции по принуждению Израиля к миру — не больше и не меньше. А иранский ресурс Mehr News прокомментировал, что «силы израильского режима убили 7 палестинцев в секторе Газа в результате, по-видимому, неудачного тайного рейда и последующей перестрелки, которая угрожает уничтожить неустойчивое, неофициальное прекращение огня». Так что, что именно происходило в течение полутора-двух суток между Израилем и сектором Газа — думаем, что это международному сообществу ещё только предстоит расследовать и устанавливать.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Но и оценка самих палестинцев говорит о многом. ХАМАС, контролирующий сектор Газа, назвал отставку Либермана с поста министра обороны Израиля своей «политической победой» по итогам двухдневной эскалации на границе с еврейским государством, передало 14 ноября агентство Associated Press. Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что уход Либермана ознаменовал «признание (Израилем — прим.) своего поражения и провал попыток подавить палестинское сопротивление». По его словам, проявленная палестинцами Газы твёрдость привела к «политическому шоку» в Израиле. Действительно, в какой-то мере это — ситуативная победа палестинцев, так как Либерман считался сторонником жёсткой линии в отношении Палестины в целом и её анклава на границе с Израилем в частности. Само очередное перемирие, по данным арабских СМИ, стало возможным благодаря посредническим усилиям Египта. Но правда и то, что незадолго до объявления о прекращении огня лидер ХАМАС Исмаил Хания уже заявил о готовности «вернуться к спокойствию». То есть были и иные основания, почему ХАМАС квалифицирует последние события вкупе с отставкой Либермана как свою победу.

Эмблема ХАМАС [ وكالة الرأي

Если вспомнить некоторые подробности сирийской войны в предыдущие годы, то мы поймём, что в реальности отставка Либермана имеет, без преувеличений, общерегиональное значение. Ему приписывались тайные связи с саудовским кронпринцем Мухаммадом бин Салманом, а им двоим — участие в составлении различных антииранских планов и программ, вплоть до сформирования «арабского НАТО» против Ирана в Персидском заливе. Имя Либермана, как и начальника генштаба Израиля (с 16 февраля 2015 г.) генерал-лейтенанта Гади Айзенкота (этот человек с октября 2005 по октябрь 2006 гг. был также начальником оперативного управления генштаба армии), немало упоминалось в связи с тем, что Израиль завуалированно вмешивался в конфликт в Сирии. А также Либерману приписывалось решение (или — он убедил-переубедил премьер-министра Беньямина Нетаньяху, чтобы тот принял такое решение…) о задействовании против сирийской территории сил ВВС Израиля, под предлогом «ударов по иранцам и «Хезболлах» в Сирии». Наконец, имена Либермана и генерал-лейтенанта Айзенкота упоминались также в связи с попытками Израиля способствовать развалу Сирии посредством розыгрыша пресловутой «друзской карты», ради чего Израиль спровоцировал резню сирийских друзов в провинции Идлиб. О причастности Израиля к той резне сирийских друзов свидетельствовали ливанские друзы-политики — широко известные Таляль Арслан и Валид Джумблатт в 2015 г. после резни друзов со стороны сирийского филиала «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сел горы Джебель-аль-Самак в провинции Идлиб однозначно обвинили Израиль в массовых убийствах друзов в этой провинции. А Джумблатт был особенно жёстким в оценке: «Бойню друзов в Идлибе срежиссировал Израиль». Читаем: Либерман, генерал Айзенкот и израильские спецслужбы…

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Гади Айзенкот

Остальное происходившее на Ближнем Востоке можно считать совпадением по времени с отставкой Либермана. Но вполне допустимо, что и у этих событий и заявлений есть какая-то связь с отставкой Авигдора Либермана. Например, как отмечали различные западные СМИ, войска возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с шиитским (хуситским) движением Йемена «Ансар Аллах» остановили наступление на портовый город Ходейда, расположенный на западе этой охваченной гражданской войной арабской страны. В частности, 15 ноября британское агентство Reuters со ссылкой на «три военных источника в странах-участницах саудовской коалиции» прокомментировало создавшееся в Йемене положение как якобы активное вмешательство США. Мол, решение о приостановлении длящегося с лета этого года штурма третьего по величине йеменского города принято под давлением США, которые добиваются от Саудовской Аравии и ОАЭ — двух ведущих сил антихуситской коалиции — прекращения боевых действий на время проведения межйеменских переговоров по политическому урегулированию. При этом Reuters сгущает краски: «В последние дни передовым подразделениям саудовской коалиции удалось выйти на окраины Ходейды и завязать уличные бои с повстанцами-хуситами», но британцы напрочь молчат о том, что перед «решением под давлением США» и именно 13 ноября 2018 г. йеменские хуситы нанесли очередное крупное поражение саудовской коалиции, о чём рассказывали арабские, иранские и российские СМИ.

Хотим процитировать сообщение российского ресурса «Мир новостей»: «Йеменским повстанцам удалось остановить крупное наступление саудовской коалиции на Ходейду. Несмотря на массированную помощь западных стран воюющей в Йемене саудовской коалиции, интервенты потерпели очередное поражение. В битве за важнейший порт на Красном море, через который идет гуманитарная поддержка 14-миллионному населению страны, войскам Саудовской Аравии и Эмиратов не удаётся захватить город с 600-тысячным населением. Эмиратским наёмникам удалось пробиться к окраинам жилых районов, но там они оказались под плотным огнём йеменских снайперов, и продвижение застопорилось. Позиции мятежников круглыми сутками подвергаются атакам с вертолётов «Апач» и бомбардировкам саудовской авиации. Однако даже в таких условиях удаётся проводить мощные наступательные операции и захватывать позиции сил вторжения. На снятых повстанцами видео можно увидеть, как полуголые люди в сандалиях расстреливают саудовскую технику противотанковыми ракетами, заставляя танки «отползать» назад. При показе захваченного саудовского опорного пункта мятежники продемонстрировали, насколько хорошо снабжена и экипирована наступающая против них армия. Однако саудовские войска бросают линию обороны и отступают, когда сталкиваются с серьёзным сопротивлением. Эр-Рияд в очередной раз пытался успеть захватить ключевой порт перед тем, как начнутся новые переговоры о мирном урегулировании конфликта, и боевые действия будут приостановлены». Как видим, «давление США» на Саудовскую Аравию и ОАЭ вовсе не было необходимым — бросали линию обороны (!) в якобы захваченных «окраинах Ходейды», а не плацдармы для продолжения наступления, и отступали именно саудиты и эмиратцы, а не йеменские шииты-хуситы…

Нам трудно утверждать, что на фоне провала израильской системы ПРО 12−13 ноября, на фоне провала военной операции Саудовской Аравии и ОАЭ против Ходейды в те же дни, случайно или не случайно появилась публикация во влиятельной и связанной с серьёзными кругами в политическом истэблишменте (впрочем, и в высших кругах бизнес-сферы) США американской газете The New York Times, в которой утверждалось, что высокопоставленные лица саудовской разведки, близкие к наследному принцу Мухаммаду бин Салману, в 2017 г. попросили небольшую группу бизнесменов об использовании частных компаний для убийства «иранских врагов». The New York Times, согласно данным четырех информированных лиц, сообщила, что принц Мухаммад принял решение об этом, когда, будучи преемником наследного принца и министром обороны Саудовской Аравии, предпринял усилия для укрепления своей личной власти и развития военных и разведывательных операций за рубежом. Данный факт показывает, что высокопоставленные саудовские лица равно год назад перед убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги с момента получения власти Мухаммадом бин Салманом рассматривали планы покушения на врагов. Ещё точней — именно на иранцев. По данным NYT, саудовский генерал разведки Ахмад аль-Ассири, который, по видимости, издал приказ об убийстве Хашогги, в марте прошлого года принял участие в совещании, где бизнесмены составили план на общую сумму 2 млрд долларов для экономического саботажа и терактов в Иране. Но вот самое главное — по данным американской газеты, Ахмад аль-Ассири также выдвинул предложение о покушении на командующего cилами спецназа «Кодс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана легендарного генерал-майора Кассема Солеймани. Того самого, который в течение ряда последних лет доказал и ЦРУ США, и израильскому «Моссаду», что агентура «Кодс» действует даже в кабинете директора ЦРУ и в правительстве Израиля…

Tasnim News Agency Амир Хатами

13 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью арабоязычному информагентству New Arab подтвердил, что официальные лица Саудовской Аравии, близкие к наследному принцу Мохаммаду бин Салману, планируют убить высокопоставленных иранских официальных лиц: «Тегеран имел достоверную информацию об этом». Иранский министр имел в виду именно статью, опубликованную в газете The New York Times, в которой подробно излагается план найма частных наёмников для убийства высокопоставленных официальных лиц Ирана, в том числе генерал-майора Солеймани. Он также продемонстрировал другие злодеяния саудовского правительства, включая поддержку терроризма, нападение на Йемен, а также блокаду Катара и похищение ливанского премьер-министра Саада Харири. «Весь мир открыл глаза на то, что делает Эр-Рияд, например, на блокаду Катара, бомбардировку Йемена, задержание премьер-министра Ливана и убийство журналиста Джамаля Хашогги», — сказал Зариф. Кстати, другая статья из той же The New York Times, арабского автора Вали Р. Насра, в связи с убийством саудовского (оппозиционного) журналиста Хашогги в Турции, подчеркнула, что «администрация президента США Дональда Трампа не готова признать это, но ближневосточная стратегия Вашингтона столкнулась со значительными преградами, обостряемыми теперь убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле». А само убийство Хашогги «стало подарком для Ирана». Вопрос о том, почему мишенью номер 1 саудиты и, я это просто утверждаю — израильтяне избрали генерал-майора Солеймани — излишен. Потому что именно спецназ «Кодс» и лично Солеймани сорвали планы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в июле-августе 2014 г. захватить Басру и Багдад, нанеся им сокрушительные поражения в боях при Тикрите, а затем и при Эль-Фаллуджи и Рамади.

В дальнейшем именно Солеймани и «Кодс» на ряде направлений сорвали наступления банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, отстояв главные подступы к Дамаску и т.д. Отряды спецназа «Кодс» — причём во взаимодействии с российскими военно-космическими силами (ВКС), в дальнейшем были везде, где имели место крупные войсковые операции, в том числе в Восточном Алеппо, Восточной Гуте (Сирия), а в Ираке в тесном (но негласном) взаимодействии с пешмерга Курдской рабочей партии (PПK) освобождали от бандитов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и турецкой армии северо-иракский христианский город Башика. Впрочем, турки бежали ещё до наступления — видимо, их предупредили, что курды идут не одни… Восточный Алеппо и Башика — это ноябрь 2016 г. Именно тогда иранцы, Сирийская армия и ополченцы арестовали на позициях террористов свыше 150 спецназовцев из США, Турции, Израиля, Великобритании, Франции, Германии и ряда арабских стран в Восточном Алеппо. Западных вояк меняли затем, израильтян — просто продавали, как товар, за деньги израильтянам. Судьба вояк из произраильских арабских стран, в том числе Саудовской Аравии, до сих пор неизвестна. Ну, а о том, как генерал-майор Солеймани и спецназ «Кодс» освобождали Мосул и Киркук, писать слишком долго. Куда точней будет напомнить, что именно вступление иранских сил в Северный Ирак и продвижение к Киркуку вынудило формирования, подчиняющиеся Масуду Барзани, бежать из этого города. В дальнейшем именно Солеймани «убедил» иракских курдов в том, что свой референдум о независимости Иракского Курдистана они проводили с грубейшими нарушениями даже конституции своей Курдской автономии (KRG). В ещё более грубой форме тогда курды Масуда Барзани нарушили Конституцию Ирака.

Однако Саудовская Аравия — марионетка не только США, но и Израиля. Почему? Обратимся к заявлению от 14 ноября командующего Аэрокосмическим подразделением КСИР Ирана бригадного генерала Амира Али Гаджизаде. По сообщению иранского агентства Tasnim News, он сказал, что в результате ракетных обстрелов Ирана сверхточными ракетами 9 сентября (!) этого года против террористической группы «Курдистанская демократическая партия — Иран» (KDP-I) в районе Иракского Курдистана, «были уничтожены агенты Саудовской Аравии и сионистского режима», т. е. Израиля. Приветствуя ракетную мощь Ирана в борьбе с террористами, бригадный генерал заявил: «Сегодня, вместо того, чтобы направлять истребители в места проведения операций, мы с точностью нацеливаемся на зал заседания лидеров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с расстояния от 700 километров. Всё это показывает мощь нашей разведки и военную мощь». Генерал Гаджизаде также рассказал, что с начала нынешнего 1397 иранского календарного года (с 21 марта 2018 г.) было нейтрализовано около 80 операций, организованных террористическими группами для дестабилизации Ирана. Как и в случае с Восточным Алеппо и Восточной Гутой (Сирия), так и в случае с ракетными ударами Ирана в сентябре, а потом и в октябре (1 октября), буквально мучают вопросы: ну и что делали на позициях и в «казармах» террористических групп в Сирии, например, военнослужащие спецназов западных стран, Израиля, Турции и т.д. Они ж заявляют, что чуть ли не только они «борются с террористами». А тут — их брали в плен прямо там, где стояли террористы и сопротивлялись сирийской армии и ополченцам. Или — а что делали агенты спецслужб Саудовской Аравии и Израиля в Северном Ираке в штабах, «залах», на позициях и т.д. террористической группировки KDP-I?

Эти подробности должны быть важны и для стран других регионов. Ведь уже многократно, начиная с января 2017 г., разведки Сирии и Ирана сообщали миру, что те же США периодически занимаются тем, что спасают и эвакуируют из освобождённых территорий Сирии террористов и их главарей. Другое доказательство — 14 ноября в Иране были казнены два финансовых преступника, которые накопили две тонны золотых монет, чтобы спекулировать на золотом рынке страны, Вахид Мазлумин и его сообщник Мохаммад Эсмайил Кассеми. Их казнили в тюрьме после того, как Верховный суд страны оставил в силе смертные приговоры и законный процесс был завершён, сообщало Tasnim News. То есть план экономического саботажа внутри Ирана, о котором сообщила газета NYT, — это реальность. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани, как сообщало Tasnim News, в ответ на редкое по глупости заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона (мол, «будем давить» на Иран, «как на лимон, пока косточки не вылетят»), жёстко заявил, что Вашингтон избрал ошибочный курс в отношении Ирана, сделав незаконные санкции своим оружием давления на Исламскую Республику, и на этом пути американская администрация потерпит поражение: «Американцы непременно будут разгромлены на этом пути. Дорога, которую они выбрали, ошибочна. Если бы они были честны в озвучиваемом ими желании обеспечить региональную безопасность, то это не тот путь (давление санкциями на Тегеран — прим.). Если бы они были честны с иранским народом и уважали бы его, то это не тот путь».

15 ноября заявления президента Роухани «сцементировал» командующий армией Ирана (вооружённые силы страны без соединений и частей КСИР — прим.) бригадный генерал Сейед Абдолрахим Мусави, заявив об «окончании военной гегемонии» США в Западной Азии, передало иранское новостное агентство Mehr News. По словам иранского военачальника, враги Исламской Республики «сегодня слабее, чем прежде». При этом генерал Мусави указал на изоляцию США в регионе, которая стала плодом деструктивной политики нынешней администрации Дональда Трампа. Несмотря на «потерю военной мощи» и «политическую изоляцию» на международной арене, США продолжают попытки расширить влияние на Ближнем Востоке с опорой на их союзников в регионе, отметил командующий иранской армией. Однако, по всем признакам, военной гегемонии Америки в Западной Азии пришёл конец, подчеркнул он. Армия и КСИР едины в борьбе с врагами Ирана, и «мы не допустим, чтобы они достигли своих зловещих целей», заверил генерал Мусави. Вторил генералу Мусави и его шеф, министр обороны бригадный генерал Амир Хатами, сообщило Tasnim News. Хатами предупредил, что любая воздушная атака на Иран получит сокрушительный ответ. По его словам, руководство Ирана обладает такими возможностями в этой сфере, что если «враги решатся на шаги против Ирана в небе, то получат такой ответ, который заставит их сожалеть о своих действиях». Хатами отметил, что у Ирана высокий уровень сдерживающей силы в аэрокосмической технике, наземной боевой тактике, морской промышленности, добавив, что страна стала мировой державой в этих областях.

Как мы видим, последовавшая за вспышкой военных действий между сектором Газа и Израилем внезапная отставка израильского министра обороны Либермана как бы спровоцировала череду скандальных «политических гейзеров» на Ближнем Востоке. Конечно, до «извержения вулкана» далеко — это произойдёт, если ещё какая-нибудь американская влиятельная газета (или же агентство, телеканал и т.д.), а может быть — и та же самая The New York Times даст новые «утечки инфо» со скандальными разоблачениями относительно, к примеру, теснейшего участия спецслужб Израиля во всех «планах» той же Саудовской Аравии. Неважно, где и в каком из дел — в подготовке терактов против высокопоставленных должностных лиц и военных Ирана, или — в подготовке террористических агрессий против Ирака, Сирии, Йемена и т.д. Тегеран давно обвиняет Эр-Рияд в том, что Саудовская Аравия несколько десятилетий является «карманной собачкой» спецслужб Израиля. И признания иранского бригадного генерала Гаджизаде о том, что 9 сентября в Северном Ираке иранцы ракетными ударами уничтожили не только курдских террористов из партии KDP-I, но и саудовских и израильских агентов, ещё раз говорят о том, что к месту и правомерны тяжёлые обвинения представителя МИД Ирана Бахрама Кассеми от 13 ноября о том, что «израильский режим является воплощением государственного терроризма в регионе». Но во всех упомянутых «историях» и подробностях присутствует очень щекотливый вопрос — с какой стати весьма близкая к актуальным элитам США газета, отражающая точку зрения очень конкретных кругов, «сдаёт» Ирану и миру и Израиль, и саудовского наследного принца?.. Интересно также, кто и когда ответит на этот вопрос.