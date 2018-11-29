В настоящий момент большая часть Афганистана сталкивается с 60-процентным снижением количества осадков, за счет которых пополняются водные запасы, необходимые для производства продовольствия. Быстрый рост численности Кабула, экстремальная засуха и изменение климата свидетельствуют о растущей необходимости создания новой водной инфраструктуры. Однако создание подобной инфраструктуры может столкнуться с серьезными политическими проблемами, поскольку приграничный афгано-пакистанский регион представляет из себя запутанный лабиринт трансграничных рек. На данный момент не существует никаких правовых ограничений, которые позволили бы избежать крупного водного конфликта между двумя народами, пишет Элизабет Хессами в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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В районе Чар Азиаб, расположенном примерно в 11 км к югу от города Кабул, скоро начнется строительство плотины Shahtoot. Плотина будет сдерживать 146 миллионов кубических метров питьевой воды, запасов которой должно хватить для 2 миллионов жителей Кабула и орошения 4 тыс. гектаров земли. Плотина также позволит обеспечить необходимым количеством воды новый район Дех Сабз, расположенный на окраине Кабула. После десятилетий разрушительных войн Афганистан, наконец, в состоянии начать развитие своей экономики и гидроэнергетики.

Однако эти амбициозные планы вызывают опасения вниз по течению, в соседнем Пакистане. В Исламабаде обеспокоены тем, что новая плотина может серьезно ограничить доступ Пакистана к водным ресурсам. Пакистанское информационное агентство Dawn сообщило, что после завершения строительства плотины Shahtoot и других планируемых дамб снижение потока воды может составить 16−17%.

Помимо сокращения потока воды в Пакистан, плотина Shahtoot может привести к эскалации напряженности в регионе, поскольку ее строительство финансируется Индией. В последние несколько лет Индия направила крупные инвестиции на развитие инфраструктуры в Афганистане, включая строительство автомагистралей и восстановление правительственных зданий и плотин, поврежденных в ходе конфликта.

Вода

С 2001 года Индия обязалась выделить около $2 млрд на реализацию проектов в Афганистане. Афганские аналитики указывают на то, что новая плотина будет иметь решающее значение в борьбе с будущим дефицитом воды в Афганистане, однако пакистанские официальные лица уверены в том, что строительство плотины в Кабуле — это очередной шаг Индии, направленный на то, чтобы существенно ограничить водоснабжение Пакистана. Учитывая тот факт, что Пакистан не смог создать развитую гидроэнергетическую инфраструктуру, многие граждане страны опасаются, что в будущем Исламабаду, возможно, придется покупать электроэнергию у Афганистана.

В докладе комитета Сената США по внешним отношениям за 2011 год, в котором рассматривается вопрос о безопасности водных ресурсов в Центральной Азии, указано, что напряженность из-за нехватки водных ресурсов представляет угрозу для региональной безопасности. «Обеспечение правильной поддержки может оказать огромное стабилизирующее воздействие, но предоставление неправильной поддержки может привести к катастрофе», — говорится в докладе. Также было высказано предположение, что если конкуренция за ограниченные водные ресурсы испортит отношения между Пакистаном и соседними странами, то последствия скажутся на всём мире.

Дефицит питьевой воды нередко играет роль катализатора региональных конфликтов. Недостаток воды приводит к нехватке продовольствия, росту цен и голоду. Всё это может вызвать нестабильность и конфликт. Возникновению недавних конфликтов в Сирии и Йемене также способствовал дефицит питьевой воды, который наряду с другими факторами привел к масштабной войне. Аналогичный спор возник между Египтом и Эфиопией. Египет опасается, что строительство плотины в Эфиопии приведет к падению уровня воды в Ниле.

Президент Афганистана Ашраф Гани дал понять, что улучшение водоснабжения в стране является одним из главных национальных приоритетов. Нетрудно понять, почему. Колодцы Афганистана высыхают. Изначально было рассчитано, что в Кабуле будет проживать около 1 миллиона людей, однако в 2018 году численность городского населения достигла 5 миллионов человек. В настоящий момент большинство жителей Кабула использует источники подземных вод, однако водные запасы быстро сокращаются из-за неконтролируемого роста новых скважин. Строительство плотины позволит обеспечить население чистой питьевой водой и орошение тысячи акров земли. В Афганистане до сих пор 85% населения полагаются на сельское хозяйство, которое служит источником средств к существованию.

U.S. Department of State Ашраф Гани

С другой стороны, Пакистан обеспокоен не только тем фактом, что Индия финансирует строительство плотины Shahtoot, которая может привести к снижению потока воды. Индия может помочь Афганистану в создании в общей сложности 12 плотин, которые позволили бы Кабулу генерировать 1 тыс. 177 мегаватт энергии. Реализация этих проектов может еще сильнее ограничить водные ресурсы Пакистана. Это серьезная угроза для Пакистана, который сильно зависит от сельского хозяйства. Согласно докладу Института мировых природных ресурсов, к 2040 году Пакистан может столкнуться с серьезным дефицитом водных ресурсов, и это без учета потенциального ограничения водных ресурсов, к которому может привести строительство плотин в Афганистане.

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Договор о совместном использовании воды с Пакистаном мог бы потенциально ограничить запланированные гидроэлектрические проекты в Афганистане. Ученые предупреждают о том, что строительство плотин в Афганистане может привести к серьезным проблемам, включая «дефицит воды, проблемы с ирригацией, наводнения, засухи, сбои в сельском хозяйстве, социально-экономические осложнения, массовую миграцию населения». Если строительство плотин в Афганистане нанесет серьезный удар по сельскому хозяйству Пакистана и приведет к возникновению нехватки продуктов питания, это может спровоцировать как внутригосударственные, так и межгосударственные конфликты.

Для того, чтобы избежать крупного регионального конфликта, Афганистан и Пакистан должны срочно приступить к региональной гидродипломатии. В первую очередь обе страны должны обеспечить сбор научных данных для получения прогнозов потенциального воздействия строительства плотин на водоснабжение региональных стран. За счет эффективной дипломатии страны могли бы уладить мирным путем противоречия относительно планов Афганистана по строительству плотины Shahtoot.