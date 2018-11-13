Ставропольский край, 16 августа, 2011, 20:55 — ИА Регнум. Причина низкой смертности в регионах Северного Кавказа - не в особых условиях жизни этих регионов, а в том, как там считают население. Об этом ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) Никита Мкртчян .

Напомним, что 16 августа, представляя доклад о демографических проблемах России, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в качестве одной из тенденций в динамике народонаселения России указал наименьший уровень смертности в Ингушетии и Чечне.

"Якобы самый низкий уровень смертности в Чечне и Ингушетии связан с тем, что население там плохо посчитали. Видимо, в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года там, как и в 2002 году, был распространен двойной учет - например, одного и того же человека учитывали при переписи и в его родном селе, и в городе", - отметил Мкртчян.

"Численность населения, главным образом Чечни, преувеличена, а если население преувеличено, то уровень смертности автоматически оказывается ниже, чем в реальности. Ведь при его подсчете число смертей делится на число населения - значит, чем больше населения в каком-либо регионе, тем ниже там будет уровень смертности. Вот если бы население посчитали правильно, я думаю, смертность на Северном Кавказе не отличалась от других регионов России", - считает эксперт.