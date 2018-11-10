Профессор Канзасского университета, Дэвид Стоун, ранее написавший труд об истории русских войн от Ивана Грозного до чеченских войн, в 2015 году, издал свою книгу, посвящённую Восточному фронту Первой мировой войны. Он подошёл к теме с ясным пониманием — Восточный фронт 1914−1917 гг. сильно отличается от Западного фронта 1914−1918 гг. Это отличие выражалось не столько в тактике боя, сколько в политическом устройстве воевавших держав, что отразилось на воюющих армиях, их тылах и следовательно — судьбах войны.

The Russian Army in the Great War: The Eastern Front, 1914-1917. By David R. Stone. University Press of Kansas, 2015

План книги — классика жанра всех западных работ о Первой мировой, когда описание войны идёт по убыванию. Подробные и большие рассказы о сражениях 1914 года (Восточная Пруссия, Галиция, Варшава — Ивангород), 1915 год сводится к Великому отступлению, а 1916 — к Брусиловскому прорыву. Автор, однако, уделяет внимание Кавказскому и Румынскому фронтам, и зимним кампаниям 1914−1915 гг., что мало встречается в трудах его коллег о мировой войне или не встречается совсем. Повествование о битвах ведётся ровно и плавно, читатель вполне спокойно улавливает суть события и понимает цели сторон, те факторы, что влияли на ход событий. Автор не зациклился на перечислении дивизий и корпусов, уделив внимание взглядам и мнениям генералов, и мемуарной литературе, превратив рассказ о войне из сухой оперативной сводки в живое повествование.

При этом автор излагает ход событий, надеясь на то, что предварительный рассказ о состоянии русской армии в начале ХХ века, даст нужные объяснения логике событий. Армия в труде Дэвида Стоуна — слепок с Российской Империи последнего царствования. Аграрная страна с полуграмотным населением не была столь технически оснащённой в отличие от её противника — Германии. Правда, противостояли русским похожие армии Австрийской и Османской империй. Поэтому ведение войны сильно сказалось на состоянии тыла, приведя к затруднениям в экономике. Общество впервые столкнулось с тотальной войной и переживало это с большим трудом. Такое положение дел не могло не сказаться на качестве воюющей армии, и ухудшение дел на фронте усугубляли настроения в тылу, что привело к революции. А революция уничтожила фронт и вывела Россию из войны. Нельзя не отдать должное этому подходу автора, который понял одну из основных коллизий участия России в мировой войне.

В целом книга не делает открытий, являясь добротным пересказом известных русским историкам фактов о взаимовлиянии фронта и тыла и роли этого влияния на рождение революции, о ходе боевых действий, состоянии армии от начала века до 1917 года и так далее. Перед нами одна из многих, добротных, но не самых выдающихся книг, которая рекомендуется к прочтению всем интересующимся историей Российской империи в последние её годы.