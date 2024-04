Профессор Канзасского университета, Дэвид Стоун, ранее написавший труд об истории русских войн от Ивана Грозного до чеченских войн, в 2015 году, издал свою книгу, посвящённую Восточному фронту Первой мировой войны. Он подошёл к теме с ясным пониманием — Восточный фронт 1914−1917 гг. сильно отличается от Западного фронта 1914−1918 гг. Это отличие выражалось не столько в тактике боя, сколько в политическом устройстве воевавших держав, что отразилось на воюющих армиях, их тылах и следовательно — судьбах войны.

The Russian Army in the Great War: The Eastern Front, 1914-1917. By David R. Stone. University Press of Kansas, 2015