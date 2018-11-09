Помните, с какой помпой наши официозные СМИ демонстрировали нам блеск российско-австрийского «партнёрства»: «газовое» взаимопонимание, свадебные эмоции, общность культур, высокое качество общения президента Путина с канцлером Курцем? И где это всё сегодня?

Австрия

Это — реалии современного мира. Мира, в котором всё под контролем не у нас, да и не может быть у нас после того, что произошло с нашей страной в конце 1980-х.

Стоит ли в этих обстоятельствах делать вид, что «всё в порядке»? Хороший вопрос. Сохранять достоинство и спокойствие — надо. Но вот перебарщивать с «объятиями» точно не следует.

Тем более что «всё» далеко не в порядке. И вынужденная ставка на таких «партнёров», как Себастьян Курц, — тому ещё одно свидетельство.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Нет, точно главами правительств не должны становиться люди моложе сорока лет. То, что Курц натворил за последние сутки, просто ни в какие ворота не лезет.

Зачем именно ему надо было собирать пресс-брифинг и вытаскивать историю с арестованным австрийским полковником на публику? Тем более, что говорил он о «подозрениях», о том, что «информация о шпионаже пока не точная и требует подтверждения». Можете себе представить, что Владимир Путин говорит перед прессой о своих подозрениях вообще и тем более — в контексте уже предпринимаемых в связи с подозрениями шагов? Но Курц не постеснялся и сказал те глупости, которые он сказал, — явно должен был перед кем-то отчитаться.

Перед кем? Думаю, перед «старшими» из Евросоюза. Об этом говорит и ссылка на то, что информация о работе «полковника» на Россию поступила «от дружественных стран», и привязка к «недавним событиям в Нидерландах», которые каким-то странным образом побуждают австрийского канцлера «исходить из того, что подозрение подтвердится».

Курц заявляет, что российскому руководству будут обращены требования (?!) «предоставить информацию по шпионскому скандалу». И опять ссылка на «партнёров»: «все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами». С какими? Наверное, с теми, от имени которых (но, видимо, не посоветовавшись с ними) он лил елей недавно в Санкт-Петербурге: «Мы будем держать контакты для диалога открытыми, нам нужны хорошие отношения с Россией…»

Наш министр иностранных дел совершенно справедливо напомнил австрийскому канцлеру, как принято действовать в подобных случаях, если ты действительно заинтересован в диалоге и хороших отношениях.

Но, может быть, Себастьян Курц действительно настолько наивен, что верит, что «любой шпионаж неприемлем»? При такой быстрой, как у него, и завязанной преимущественно «на публику» политической карьере, вполне возможно, что это так. Вернее, почти так: ведь не поддержит же он тезис о неприемлемости шпионажа стран ЕС против России? Ни в общении со своими избирателями не поддержит, ни тем более — в разговоре с союзниками по ЕС.

Мы же, в России, не настолько наивны, чтобы считать сегодняшнюю Австрию действительно нейтральной страной. Да, Австрия не входит в блок НАТО, но она, однако, член ЕС. Военно-политическое сотрудничество внутри ЕС развивается. Много говорится о необходимости единой «оборонной» политики Евросоюза, о планах создания единых вооружённых сил. Причём, как недавно подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, — сил, направленных против России… Да и в целом, развитие событий в последние годы убеждает нас, что Европейский союз — это враждебно настроенное против России объединение. Так что же удивляться возможному нашему желанию понимать, что там на самом деле происходит?

Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал!»

Это я не в связи с данным конкретным «полковником» говорю, а просто чтобы напомнить всем, кто об этом забыл, что разведка — это неотъемлемая составляющая международных отношений; так было и так будет всегда. Но одно дело — вести разведку для того, чтобы предотвращать внешние угрозы, а другое — заниматься тайными операциями в целях дестабилизации других государств, как это делают многие из австрийских союзников.

Итак, то, что на фоне благоприятно развивающихся российско-австрийских отношений и в преддверии визита в Москву австрийского министра иностранных дел в Вене «раскрыли» некоего «российского шпиона», вполне предсказуемо. То, что «шпион» этот какой-то странный, 70-летний, в отставке, тоже укладывается в парадигму западной ущербности в создании антироссийских информационных поводов.

Но я сейчас не об ущербности западной пропаганды хочу сказать, а об ущербности их политиков и — о недальновидности тех в России, кому по долгу службы положено отличать стоящих партнёров от тех, кого заранее надо отнести к «пустой породе». А ведь Курц, напомню, даже замахивался на то, чтобы «стать посредником в диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа». Хорош посредник! Вот так бы он и вываливал всё прессе, не разобравшись и не задумываясь о последствиях.

Одним словом, государственными делами должны заниматься люди постарше и покрепче, чем Курц. Доказывать свою зрелость следует не демонстрацией приверженности какому-то «общему курсу», а способностью осуществлять собственные планы, предвидя все сложности на этом пути. В том числе — и козни своих союзников.

Когда глава правительства берет на себя функцию пресс-секретаря МИДа и говорит банальности типа «этот случай не улучшит отношения ЕС и Австрии с Россией» — это смешно. Но когда мы вспоминаем, что всё это делает человек, в отношении которого наш президент совсем недавно демонстрировал искреннее уважение и готовность вести с ним серьёзные дела, становится грустно.

Kremlin.ru C Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем

Понятно, что эта история будет иметь соответствующее внешнее продолжение. Понятно, что, если австрийцы будут нагнетать, то дело кончится, условно говоря, «разоблачением австрийского шпиона» в России. Понятно, однако, также, что австрийцы тут — крайние, что ноги у этого сюжета растут совсем из других стран и, если следовать принципу «кому выгодно», выдворять стоило бы кого-то из американцев, немцев или французов… Всё это понятно.

Но должны быть сделаны и внутренние выводы. Интересно, кто-нибудь у нас посетует в данной связи, как городничий в «Ревизоре»: «Эх, ты… Сосульку, тряпку принял за важного человека!»