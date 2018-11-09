Окончание войны 1877−1878 гг. с Османской империей резко увеличило опасность столкновения между Россией и Великобританией. Как и во время Крымской войны, конфликт в районе Проливов мог опять перебросить искры пожара на Дальний Восток. Присутствие русского флота в Мировом океане было слабым, а между тем это было единственное пространство, в котором Петербург мог рассчитывать, хотя бы умозрительно, на инициативные действия, а не на отражение угроз Лондона. Кроме того, при отсутствии железнодорожного сообщения с Владивостоком только флот был гарантией поддержания связи и в конечном итоге владения Россией своей отдаленной позиции на берегах Японского моря. Накал противостояния между «слоном и кашалотом» был снят на Берлинском конгрессе, но проблемы флота остались. Как и проблемы политики на Востоке. Впервые за долгие годы возникла угроза столкновения уже между Россией и Китаем.

Карта Российской империи. Фрагмент

Именно в это время для решения задачи организации связи с Дальним Востоком вновь создается частная пароходная кампания со значительным финансовым участием государства. Это было Общество Добровольного флота или, сокращенно, Доброфлот. Устав общества был утвержден 9 (21) мая 1879 г. Общество находилось под покровительством наследника престола. Цели его были изложены в следующих параграфах Главы 1 Устава:

«Пар. 2. Цель общества: заведовать в мирное время снаряженными на пожертвования судами добровольного флота; постоянно поддерживать эти суда и, по возможности, команды их в таком состоянии, при котором они были бы способны нести в военное время крейсерскую службу; заботиться о постепенном увеличении числа судов на средства общества; изыскивать занятия и перевозочные для судов операции и вообще способствовать упрочению и развитию всего дела добровольного флота. Пар.3. В случае войны общество обязано, по первому требованию правительства, предоставить в его распоряжение, с возможной скоростью все свои суда. Правительство пользуется ими по своему усмотрению для военных целей, пока в них может быть надобность, а за тем сдает их обратно обществу».

Комитет по устройству Добровольного флота

Председателем правления общества был назначен тайный советник К.П. Победоносцев, лицо, облеченное доверием императора. С самого начала планировалось использовать пароходы общества в качестве резерва военного флота, и поэтому при их покупке придерживались того правила, чтобы пароход имел скорость в 14−15 узлов, а его корпус мог бы выдержать установку двух 7-дюймовых орудий, одной 9-дюймовой мортиры и четырех 9-фунтовых орудий. Но вместо крейсерской службы пароходы Доброфлота начали использовать для перевозки на Дальний Восток грузов — ранее они перевозились зафрахтованными парусниками, что было долго и дорого, пуд груза обходился в 2 рубля, а общество предоставляло услуги по 90 коп. за пуд. Кроме того, на Дальний Восток перевозили и ссыльных.

25 апреля (7 мая) 1875 г. был заключен Петербургский договор, по которому Россия уступила Японии гряду из 18 Курильских островов, получив взамен в полное владение остров Сахалин. Здесь еще в 1869 году была организована каторга — на остров было сослано 800 человек, которые были задействованы на работах в каменноугольных копях. В 1875 году здесь было создано первое тюремное поселение. В начале 70-х гг. XIX в. на острове проживало только 13 тыс. чел., из которых русских — 3 тыс., японцев — 3,5 тыс., 100 китайцев, остальное — местное население. Заметную часть русского населения составляли войска — батальон пехоты при двух горных орудиях. Ссыльных к 1879 г. было около 2 тыс. чел. Их труд в основном использовался при добыче каменного угля, который шел на нужды судов Тихоокеанской флотилии. Казенные суда платили по 15 копеек за пуд, коммерческие — по 20 копеек. Качество угля со временем ухудшалось, но им продолжали пользоваться.

7(19) июня 1879 г. пароход «Нижний Новгород» отправился в первое плавание из Одессы во Владивосток. На борту было 600 каторжников, 38,5 тыс. пудов ржи, 5 тыс. пудов продовольствия для питания арестантов в походе. Через 54 дня пароход доставил груз на Сахалин. Поскольку этот опыт был сочтен удачным, было принято решение отправлять ссыльных на Сахалин морем, а не этапами через Сибирь. Количество вольных пассажиров, перевезенных за тот же год, было значительно более скромным — всего 26 человек. Невелик был и объем грузов, перевезенных из Одессы во Владивосток — всего 49 600 пудов. С 1879 по 1881 гг. на остров было перевезено около 1 тыс. ссыльных. Их численность на Сахалине в 1881 г. составила 2,5 тыс. чел., в 1889 г. — 9 тыс. чел. Большая их часть работала на лесозаготовках и добыче угля. По пути назад пароходы заходили в китайские порты с грузом угля с Сахалина, который пытались продать и взять для России чай. Вскоре возникла необходимость перевозки войск. Доброфлот создавался во время кризиса в отношениях с Китаем и, прежде всего, для переброски в Приморье войск, ссыльных и переселенцев.

Пароход «Нижний Новгород»

В конце 1879 года обострились русско-китайские отношения. 2 октября 1879 г. был подписан Ливадийский договор, определявший условия возвращения Кульджи Пекину. Русские войска покидали край, за исключением западной части долины реки Или для поселения беженцев и Музартского перевала через Тянь-Шань. Китай обещал провести амнистию и уплачивал России 5 млн рублей компенсации за расходы по управлению территорией. Однако правительство императрицы Цы Си отказалось ратифицировать договор и начало подготовку к войне, надеясь на поддержку из Лондона, который в это время активизировал свои действия в регионе. В марте 1880 г. командование Туркестанского, Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского военных округов получило приказание подготовиться к возможному разрыву отношений с Китаем.

Положение России было очень сложным. Даже после усиления Приамурского военного округа в 1880 г. в нём насчитывалось всего 11 550 чел. при 32 орудиях, что было совершенно недостаточно для защиты края в случае столкновения с Китаем. Не лучшей была ситуация и в Туркестане — в Кульджинском крае имелось несколько рот и сотен, между тем, по имевшейся информации, китайцы сосредотачивали на подступах к нему значительные силы. Назывались самые различные цифры — 15, 40 и даже 100 тыс. чел. Морские силы России на Тихом океане были ничтожны. Клипер «Абрек» стоял в доке в Японии, две канонерки зимовали в Ханькоу (совр. Ухань) и Тяньцзине. На всякий случай их перевели в Шанхай.

В феврале 1880 года для укрепления войск на Дальнем Востоке броненосный фрегат «Минин» был отправлен из Средиземного моря в Японию, куда он пришел 10(22) июня. Это был мощный по тем временам корабль, который мог двигаться под парусом и на паровом двигателе, что увеличивало возможности его автономного плавания. Вскоре на Дальний Восток пришел однотипный «Князь Пожарский». Здесь были развернуты две Тихоокеанские эскадры — 1-я («Минин», крейсеры «Европа», «Африка» и 4 клипера) под командованием вице-адмирала С.С. Лесовского и 2-я («Князь Пожарский», крейсеры «Азия», «Европа» и 4 клипера) под командованием контр-адмирала А.Б. Асланбегова. Общее командование осуществлял Лесовский. К походу на Тихий океан готовились броненосные фрегаты «Герцог Эдинбургский» и «Генерал-Адмирал».

Справа — броненосные фрегаты «Минин» и «Князь Пожарский» в бухте Владивостока. 1880

К осени 1880 года активизировались и работы по укреплению Владивостока — здесь было построено несколько новых береговых батарей. Значительно вырос в 1880 г. и объем грузов, перевезенных по морю из Одессы в этот город — 239 025 пудов. В 1880 г. город насчитывал 493 дома, в нем проживало 8,8 тыс. чел., из них около 3,9 тыс. — китайцы и корейцы. Если корейцы массами принимали русское подданство, то китайцы делали это редко, постоянно уезжая домой после нескольких лет работы. Город зависел от импорта. В 1878 г. через него было ввезено товаров на 1,756 млн руб., в то время как вывезено — только на 104 521 руб. Значительная часть сезонных рабочих и промысловиков, приходивших из Китая, фактически не находилась под контролем русской администрации. Китайцы составляли самый многочисленный и сплоченный элемент во Владивостоке и продолжали выполнять распоряжения цинских властей.

Быстро изменить ситуацию на Дальнем Востоке было невозможно. Пароход Добровольного флота «Россия» под военным флагом привез осенью 1880 года во Владивосток 1000 солдат и офицеров и 1200 тонн военных грузов, включая морские мины и миноноски. Всего в этом году Доброфлот смог перевезти на Дальний Восток 1393 чел. Общество организовало рейсы из Одессы на Дальний Восток в среднем 7 раз в году, что было совершенно недостаточно. Требовалось минимум 10 рейсов в году. В период кризиса для перевозок на Дальний Восток были зафрахтованы 3 немецких и 2 датских парохода. Война в 1880 году так и не началась.

Пароход «Россия»

Для России гораздо более важным было сохранение торговых отношений с Поднебесной империей. В декабре 1880 г. в Петербурге было принято решение пойти на территориальные уступки Пекину, однако так, чтобы они не должны были поставить под угрозу престиж России в регионе. В результате время и взаимные уступки позволили найти приемлемое для всех решение. 12(24) февраля 1881 г. в Петербурге был подписан русско-китайский договор, урегулировавший кульджинский вопрос. Пекин выплачивал России 9 млн рублей серебром в вознаграждение за издержки в период оккупации и за те убытки, которые понесли подданные России в период, ей предшествовавший. В тот же день был подписан и Протокол о порядке выплаты данной суммы. Китай обязался погасить ее через 2 года после ратификации договора через Лондон по курсу на момент подписания договора, что составило 1 431 664 фунта 2 шиллинга.

После окончания кризиса внимание Морского министерства к Дальнему Востоку резко снизилось. Тем не менее кризис показал значение кораблей, способных действовать в отдаленных морях.