Американский историк украинского происхождения Сергей Плохий задался целью описать в своей работе «Утраченное царство: История русского национализма» эпоху от XV века до XXI через призму националистических взглядов русских на своё Отечество. Проблема идеологии и реального образа Отечества у русских не нова в американской русистике, однако дело в методах и концепции исследования.

Lost Kingdom: A History of Russian Nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin. By Serhii Plokhy. London.:Penguin books, 2017