Американский историк украинского происхождения Сергей Плохий задался целью описать в своей работе «Утраченное царство: История русского национализма» эпоху от XV века до XXI через призму националистических взглядов русских на своё Отечество. Проблема идеологии и реального образа Отечества у русских не нова в американской русистике, однако дело в методах и концепции исследования.

Lost Kingdom: A History of Russian Nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin. By Serhii Plokhy. London.:Penguin books, 2017

Книга начинается со злободневной современности. Почему нынешний действующий президент России установил памятник своему тёзке у Кремля? Тот Владимир правил в Киеве, а памятник — в Москве? На каком основании Москва считает своими земли Украины, Белоруссии? Сразу хочется указать пальцем на происхождение автора, и понимающее покачать головой над боязнью части украинцев везде видеть «руку Кремля», который-де не спит, не ест, строит гадости «свободному миру». Вот и решил автор — раз исторически центром России стала Москва, от Московских государей и поведём повествование. Мол, с московского великодержавия повелось видеть в украинцах и белорусах «меньших братьев» великороссов.

Читая книгу, нельзя не заскучать — будто перечитываешь строки школьного учебника. Варяжский конунг Рюрик, Владимир крестил Русь, Батый разорил её, Иван III женился на Софье Палеолог, Иван Грозный — первый царь, Пётр I учредил Империю… Ведётся последовательный рассказ о знакомых всем терминах. «Москва — Третий Рим», «Теория официальной народности», «Советский народ», «Русский мир», наследие Орды и Византии, попытки выдать Ленина за великодержавника… Попытки скрестить Третий Рим с Третьим интернационалом под соусом русского имперского комплекса — как это всё знакомо, ибо автор всерьёз пишет о русско-украинской войне 2014−2015 годов! (книга вышла в 2017). Снова историю России видят как непрерывный шовинизм и имперские замашки, которые грозят окружающим народам. Не надоело им это писать?

С книгой можно ознакомиться ради ощущения классического карикатурного взгляда на Россию, узнав, что в Америке и Британии читают о России то же, что и ученики школ, готовя параграфы к уроку, и понять, что этот скучный, компилятивный и глупый в своей русофобии труд не заслуживает особого внимания. Но он — часть того безумия, что царит в головах на Западе и на Украине, когда они начинают говорить что-то умное о России.