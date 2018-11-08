31 октября — 1 ноября текущего года в Минске прошла встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча была посвящена обсуждению некоторых аспектов европейкой системы безопасности, но, несмотря на все усилия белорусской стороны, так и не смогла стать знаковым явлением европейской политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Во-первых, европейские СМИ, в том числе, электронные, оставили минский Мюнхен далеко за пределами основной информационной повестки дня, где-то во втором-третьем десятке тем, наряду с возможным покушением на президента Франции Макрона или премьер-министра Испании, то есть в ряду некоторых происшествий на европейском континенте.

Во-вторых, минский Мюнхен не посетила ни одна из более-менее знаковых фигур европейской политики. Таковыми ведь нельзя считать ничего не решающего президента Армении, мало что решающего премьера Молдавии Павла Филипа, представляющего действующего агента ЦРУ Плахотнюка, или премьер-министра Сербии Ану Брнабич. То, что даже не приехали Додон и Вучич — говорит о многом. Послали тех, кого не жалко. О президенте Косово — известном торговце человеческими органами — в приличном обществе вообще стараются не упоминать, не то что приглашать.

От России вообще приехали люди второго-третьего политического эшелона — заместитель главы МИД Александр Грушко, эксперты Алексей Громыко, Сергей Караганов, Андрей Кортунов, заместитель председателя комитета по международным делам в Совете Федерации Сергей Кисляк. Ни министров, ни вице-премьеров. Реакция показательная.

В-третьих, конференция не была отмечена ни одним серьезным заявлением или предложением, что и естественно, исходя из списка участников.

Соответственно, возникает логичный вопрос — если официальный Минск так и не смог, несмотря на все ухищрения главы белорусского МИД Владимира Макея, собрать более-менее уважаемый и знаковый пул приглашенных участников, то зачем вообще белорусскому руководству понадобилось проводить подобного рода фатально проигрышное мероприятие, даже на уровне его задумки, не говоря уже о его реализации?

Во-первых, начнем с самого элементарного, личные амбиции главы белорусского МИД Владимира Макея, подпитываемые плохо скрываемыми им антироссийскими настроениями, должны были показать президенту страны, что он еще чего-то стоит и может разыгрывать те карты, которые ему дали в руки. Хотя список участников от ведущих европейских держав, приехавших на минский форум, говорит об обратном.

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

Во-вторых, попытка официального Минска ввести в геополитический оборот концепт «Хельсинки-2» (подброшенная опять-таки со стороны Запада) нуждалась в апробации, так сказать, уже на практике. И что мы видим? Что Москва второй раз уже не клюнет на эту приманку. Что, впрочем, и не удивительно, так как то, что Хельсинки-1 были признаком геополитического и, главное, концептуального проигрыша советской элиты Западу, уже начавшей сдавать страну, сегодня в России никем из серьезных экспертов не оспаривается. Этот опыт признан недопустимым.

Впрочем, мы об этом в августе текущего года уже подробно писали и предложили официальному Минску вместо предательского в своей основе формата Хельсинки-2 использовать формат Ялты-2. Но «що маемо — то маемо». Если концептуально осилить формат «Хельсинки-2» в его нынешней интерпретации в Минске еще в состоянии, то формат Ялты-2 явно концептуально и стратегически недостижим.

Соответственно, в третьих, чем же на самом деле был минский Мюнхен? На самом деле, в конце октября в Минске мы наблюдали такое явление, которое в бизнесе известно под названием небольшое и красивое маркетинговое мероприятие по предпродажной подготовке актива.

Официальный Минск расписывается в своей неготовности дальше осуществлять управление страной самостоятельно. Для этого ему нужны советчики с Запада, которые будут его окормлять, как сказали бы раньше, идейно-политически. Поэтому неудивительно, что после форума мы и увидели в Минске этих американских советчиков, которые должны будут помогать официальному Минску концептуально оформлять свой новый геополитический вектор.

Лукашенко считает, что он держит ситуацию под контролем. Он думает, что это отличная идея ввести в игру британцев и американцев, и чтобы они начали уравновешивать российский вектор влияния в республике, а он сможет стоять над схваткой, в разы более выгодно продавая свои уступки то одной, то другой стороне.

President.gov.by Александр Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, 31 октября 2018 года

Если кто знаком с теорией игр и в ее рамках с концепцией игрового взаимодействия, то там данная игровая концепция хорошо описана — когда у одного из игроков закачиваются переговорные ресурсы, он пытается качать свои ресурсы из организации диалога между другими игроками. Если они новички, то они с упоением начинают отдавать свои бонусы переговорщику, который начинает восполнять за счет этого свои реальные ресурсы.

Но англосаксов и русских, с их морскими и континентальными имперскими столетними стратегиями, нельзя считать новичками в этом деле. Блеф официального Минска (как на пять лет ранее со стороны Януковича) виден как на ладони. Соответственно, это говорит об отсутствии у него ресурсов для дальнейшего удержания территории под контролем со всеми вытекающими отсюда выводами.

И приход американцев в Минск для Москвы означает только одно — необходимость выстраивания еще одного канала коммуникации с американцами по новой территории аналогично тому, как это осуществляется по линии Сурков-Волкер на Украине. Где находится в этом случае «геополитическая субъектность» и региональное «донорство безопасности» Белоруссии, как и бывшей Украины, думаю, никому пояснять не надо.

Стать еще одной, при том — самостоятельно (!), без принуждения, исключительно по причине тотального непонимания происходящих в глобальном масштабе процессов, территорией (без какой-либо эмоциональной привязки) для геополитического размена России и США — это надо сильно постараться.

Если в Совбезе и других силовых структурах республики данную тенденцию превращения Белоруссии из хоть какого-то субъекта региональной игры в ее чистый объект (с ресурсной базой в 8−10 раз меньше украинской) на глобальном уровне никто не понимает, в отличие от главы МИД РБ Владимира Макея, то доктор здесь точно не поможет.