



Orthodoxia.info Порошенко и Варфоломей

Президент Украины Петр Порошенко провел минувшие выходные, 3−4 ноября, в Турции, где заехал в две столицы и встретился с двумя лидерами, фактически побывав сразу в двух Турциях — нынешней Турецкой Республике и былой Османской империи.

Формальным поводом для визита Порошенко стало участие в Седьмом заседании украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, которое прошло под председательством президентов Украины и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммит состоялся 4 ноября в Анкаре. А до того, 3 ноября, Порошенко встретил в стамбульском квартале Фанар Константинопольский патриарх Варфоломей. По итогам общения они в присутствии украинских вице-премьеров Степана Кубива и Геннадия Зубко, главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, генерального прокурора Юрия Луценко и посла Украины в Турции Андрея Сибиги подписали соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом», касающееся «сотрудничества в создании независимой православной Церкви на Украине», по которому «Вселенский патриарх предоставляет томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю». Как заявил Порошенко, «соглашение, которое мы сегодня подписали, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к Собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной Церкви. Хочу подчеркнуть, что 3 ноября — это исторический день для создания украинской автокефальной православной Церкви».

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В принципе, практика знает примеры заключения официальных договоренностей между государством и Церковью, однако это больше характерно для Святого престола, который подписывает конкордаты с тем или иным правительством, где подробно расписываются условия существования местной Католической церкви в этой стране и взаимодействие по государственной линии между светскими властями и Ватиканом. Православные Церкви, как правило, ограничиваются оформлением договоров по конкретным направлениям. Однако текст соглашения между Киевом и Фанаром не обнародован, непонятно и то, каков его статус, что вызывает различные спекуляции. Так, ряд изданий высказали предположение, что в нем содержится условие отказа от выдвижения в главы будущей Единой поместной православной церкви (ЕППЦ) на Украине возглавляющего непризнанную Украинскую православную церковь Киевского патриархата патриарха Филарета, которого Константинопольский патриарх воспринимает не выше митрополита. При этом представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), опровергая эти «московские слухи», призвал верить только «официальным заявлениям» от Фанара, Киевского патриархата и президента Украины. Но ведь их-то как раз и нет.

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Поэтому вопрос приходится рассматривать в широком церковно-политическом контексте, сделав следующие предварительные выводы. Используя религиозный фактор, Порошенко надеется создать еще одну временную геополитическую конструкцию в надежде, что это поможет ему переизбраться на президентский пост в 2019 году. Сегодня Киев находится в неблагоприятном окружении своих соседей. На Востоке — «российский агрессор», с которым Украина как бы «воюет». На Западе — напирающая Венгрия, создающая узел напряженности для Киева в Закарпатье. Менее активны политически Румыния и Польша, но и на них нельзя полностью положиться. Бухарест держит в загашнике «буковинский вопрос», который может сработать в случае реализации проекта «Великой Румынии». Что касается Варшавы, то она не может пока найти предлог для отказа от курса, который на украинском направлении был выработан прежней правящей партией, и потому ограничивается тем, что высасывает с Украины рабочую силу. На севере подпирает Белоруссия, где президент Александр Лукашенко ограничен в своих возможностях. И лишь только на юге партнером Киева выступает Анкара, которая формально имеет свободу рук. На этом фоне церковная смута на Украине является для Порошенко тем же, чем для Ирана и КНДР выступала «ядерная проблема», — возможностью привлечь к себе внимание мировых и региональных лидеров, чтобы под предлогом урегулирования ее добиться каких-то личных преференций для себя и своего режима.

До сих пор партнером Киева здесь выступали американцы. Как на уровне послов США на Украине и в других странах, так и непосредственно Вашингтона, куда в последнее время зачастили не только представители УПЦ КП, но и сторонники автокефалии в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, а также постоянные «клиенты» американцев, иерархи Украинской греко-католической церкви. Пытаясь втянуть Анкару в церковные дела, Порошенко выстраивает новую «дугу», способную, кстати, трансформироваться в «треугольник». За день до визита президента в Турцию, 2 ноября, по просьбе немецкой стороны возглавляющий униатов архиепископ Святослав Шевчук встретился с руководителем отдела культуры посольства Германии на Украине Себастианом Громигом, «который интересовался мнением и позицией УГКЦ относительно объединительных процессов в среде украинского православия». И это в перспективе может привести к созданию тактического альянса между Анкарой — Киевом — Берлином. Знаковая деталь: в Стамбульском университете Порошенко принял участие в открытии выставки архивных документов «Украина и Турция в 1918—1921 годах», где одна из экспозиций называется «Мирные переговоры в Брест-Литовске: процесс и результат».

Но есть и нюансы. Во-первых, как сто лет назад во время Брестского мира, на котором Османская и Германская империи выступали союзниками (Четверной союз), так и сегодня Константинопольский патриархат предпочитает ориентироваться на Лондон. Во-вторых, не все так просто с Анкарой. Турция серьезно работает с Россией на Ближнем Востоке, причем не только в альянсе Анкара — Москва — Тегеран. После стамбульского саммита с участием лидеров Германии, России, Турции и Франции появились контуры новой «четверки». Москва проводит операцию по поставке в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400, обеспечивая ее безопасность, помимо того, решает энергетические проблемы турецкой экономики (газопроводы и строительство АЭС «Аккую»). Наконец, в МИД Турции хватает тех, кто считает ненужным вмешательство в церковную смуту на Украине. В-третьих, Порошенко, заключив соглашение с Константинопольским патриархатом, отдал ему исключительное право вершить судьбы украинского православия, унизив тем самым местные Церкви. Это может обернуться расколами и в среде самих автокефалистов. А потому ответ на вопрос, что сделал в итоге президент Украины, попал в историю или вляпался, остается пока открытым.