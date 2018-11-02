Либеральные реформы Александра II были необходимы для страны, которая не могла бы продолжить свое существование в качестве Великой державы при условии сохранения крепостного права. Хозяйство, основанное на этой системе, могло еще существовать, но оно не могло обеспечить развитие в эпоху технологической революции второй половины XIX века. С другой стороны, реформы поглощали значительное количество средств, и финансы Империи не могли обеспечить своевременного перевооружения армии. Современный флот, весьма затратный и технологически сложный, долгое время был попросту не по карману Петербургу — даже на Балтике (на Черном море с 1856 года Россия не имела права держать флота).Что касается Тихого океана, то в конце 1860-х годов он опять остался вне внимания правительства.

Император Александр Второй

Между тем именно флот и только он обеспечивал существование русских владений на Дальнем Востоке. Контроль над значительной частью Приморья был шатким. В 1867 г. на острове Аскольд, лежащем в 50 милях от Владивостока, были обнаружены месторождения золота, преувеличенные слухи о богатстве которых дошли даже до Манчжурии. На остров потянулись золотодобытчики. Русским властям уже в 1868 г. пришлось выпроваживать вооруженных китайцев, которые не хотели признавать остров русским владением. В декабре 1867 г. было совершено нападение на пост Находка, которое с трудом удалось отразить. Весной 1868 г. столкновения на острове Аскольд переросли в «горячую» фазу — высадившийся русский отряд был обстрелян китайцами. Началась маленькая война, столкновение сразу же приобрело характер противостояния русских с китайцами в Южно-Уссурийском крае. Только решительные действия — разоружение китайцев, разгром и вытеснение хунхузских отрядов, аресты руководителей общин — произвели должное впечатление и восстановили порядок.

В феврале 1871 года было принято решение перенести во Владивосток резиденцию губернатора и военный порт из Николаева. Это решение было выполнено в 1872 году, после чего Владивосток стал бурно развиваться. В 1871 году здесь было только 50 домов и 200 жителей. В 1870 году с открытием Суэцкого канала РОПиТ открыл рейсы из Одессы на Дальний Восток. Пароходы уходили в Индию и в Китай, первоначально за грузом чая или хлопка. В 1878 году эти рейсы были приостановлены. В 1870 году были утверждены оклады жалованья адмиралам, офицерам и классным чинам флота. Для служащих на Тихом океане был установлен самый высокий, третий разряд. Годовое жалованье адмирала или полного генерала составлял 4932 руб. (для Балтики и Черного моря — 3528 руб.), капитана 1 ранга, полковника и коллежского советника — 1800 руб., лейтенанта (для Балтики и Черного моря) — 1080 руб., капитана по Адмиралтейству и титулярного советника — 900 руб. (для Балтики и Черного моря — 576 руб.).

Общий вид Владивостока, 1880 год

Жалованье должно было компенсировать неудобства службы на далекой окраине, где повседневная жизнь часто состояла из лишений и буквально все пришлось создавать на голом месте и преимущественно силами флота и армии. Во Владивостоке не было пресной воды, медленно возраставшее крестьянское население края едва обеспечивало собственное пропитание, отчего казенные учреждения приходилось снабжать морем из европейских губерний России. В связи с этим в 1875 г. опорным пунктом русской эскадры на Тихом океане стал Нагасаки. Крейсера проводили в этом городе большую часть года, с конца осени до начала лета, а Владивосток долго оставался лишь местом их летней стоянки. В городе не было удобных помещений, не хватало даже источников пресной воды для заправки кораблей. Единственным преимуществом была относительная близость разведанных запасов неплохого по качеству угля.

Во второй половине 1870-х русско-английские отношения резко испортились из-за разногласий по Восточному вопросу. Разумеется, возросла и опасность конфликта на море. Позиции на Тихом океане были практически полностью открытыми. Усиливать Дальний Восток было нечем. На Черном море флота практически не было, в качестве его единственного возможного резерва рассматривался РОПиТ. Впрочем, к 60-м годам стало ясно, что ставка на использование гражданских судов в случае войны не оправдает себя, но РОПиТ по-прежнему финансировался государством. Главным достижением Общества был рост числа русских паломников в Палестину, он начался сразу же после окончания Крымской войны. В 1876 году Общество продало правительству 12 пароходов, и у него еще оставалось 79 кораблей. Предполагалось, что в случае войны эти корабли могли бы получить вооружение и начать действовать под Андреевским флагом.

Накануне войны с Турцией в 1877 году было принято решение о покупке 19 быстроходных коммерческих пароходов, вооружив которые, Россия получила возможность усилить свой Черноморский флот импровизированными крейсерами. РОПиТ сразу же предложил флоту 10 пароходов, но сначала воспользовались лишь 4 для моря, потом для действий на Дунае было взято еще 5 и 2 паровых катера — «Шутка» и «Дума». Всего к началу войны из состава РОПиТа было взято 12 мелких и 5 быстроходных пароходов — «Владимир», «Великий Князь Константин», «Веста», «Аргонавт», и «Россия». Вместе с имевшимися яхтой «Ливадией», пароходами «Эриклик» и «Эльборус» они составили основу активного на море состава Черноморского флота.

Эдуард Даммюллер. Пароход «Великий князь Константин» и его минные катера в море

Что касается Балтийского флота, то его возможности давали возможность вести только оборонительную войну. Единственным современным броненосцем русского флота на тот момент был «Петр Великий», заложенный в 1869 и введенный в строй в 1876 году. Это был мореходный монитор, но вскоре выяснилось, что его машины ненадежны и неэкономичны, и вместо запланированных 14 узлов они с трудом обеспечивали 12,5. Только в 1881 году, когда наметилось улучшение русско-английских отношений, их заменили в Глазго. Вплоть до 1883 гг. «Петр Великий» оставался самым мощным броненосным кораблем русского флота.

Финансовое положение России особенно усложнилось в связи с Русско-турецкой войной 1877−1878 гг. Обыкновенные доходы на 1877 год составили 548 830 831 рубль, в то время как расходы на военные нужды, начиная с мер по подготовке к войне, принятых в конце 1876 года, составили на 1(13) января 1878 года 898 935 000 руб. Расходы на Военное министерство, и без того доходившие до 1/3 бюджета перед войной, почти утроились. В 1877 году они составили 571 и в 1878 году — 560 млн руб., при том, что обыкновенные доходы империи в 1878 году составили 625 972 735 руб. Русская Тихоокеанская эскадра была слаба, и укрепить ее опять было нечем. В 1877 г. 4 небольших и медленных русских легких крейсера в Нагасаки находились под постоянным и бдительным наблюдением 12 британских кораблей, среди которых был и броненосец.

После ввода кораблей вице-адмирала Дж. Хорнби в Мраморное море 11 февраля 1878 г. русское представительство в Токио находилось в постоянном ожидании телеграммы о начале боевых действий, после чего крейсерская эскадра должна была немедленно покинуть японские воды и начать действия против английской морской торговли. Весной 1878 г. внешнеполитическая обстановка складывалась для России далеко не благополучно. И вновь, как и в начале 60-х гг., было принято решение имитировать угрозу британской морской торговле и дальним подступам к британской Индии. Еще в начале апреля великий князь Константин Николаевич предложил идею «морского ополчения», т. е. подготовки к крейсерской войне, в том числе и посредством вооруженных коммерческих пароходов.

В марте 1878 года был начат сбор средств для создания добровольного, народного флота. Инициатором выступила Москва. В каждой губернии создавался комитет по сбору средств, главным комитетом был московский с генерал-губернатором кн. В. А. Долгоруковым во главе. Почетным председателем общества стал наследник цесаревич. У Гамбургско-американского пароходного общества было куплено 3 парохода, которые были приведены в Кронштадт и переоборудованы в крейсеры («Москва», «Петербург» и «Россия»). Для решения этой же задачи на Балтике были подготовлены к выходу в дальнее плавание фрегат «Князь Пожарский», корвет «Аскольд» и клипер «Джигит», а в США куплены четыре быстроходных парохода, которые начали переделывать в крейсера («Европа», «Азия», «Африка» и «Забияка»). Для их экипажей в штат Мэн под видом переселенцев на специально зафрахтованном пароходе Гамбургской линии было перевезено 60 офицеров и 600 русских матросов для экипажей.

Корвет «Аскольд»

В результате формально в строю в 1878 г. насчитывалось 8 боевых клиперов (скорость этих кораблей была не слишком высокой — от 12 до 13 узлов, основу вооружения составляли 3−4 шестидюймовых орудия) и 4 приобретенных в США крейсера. На самом деле быстро переделать коммерческие суда в рейдеры не удалось. Первые три были готовы к плаванию в сентябре, ноябре и декабре 1878 г., четвертый — в июне 1879 г. кроме того, возникли сложности с их вооружением, т. к. американские власти не хотели нарушать нейтралитета. Для вооружения им пришлось идти в Кронштадт, что практически исключало возможность их внезапного появления на океанских коммуникациях Англии. В результате подготовить боеспособную крейсерскую эскадру к лету 1878 г. не удалось, хотя русская активность и вызвала значительную обеспокоенность британских властей. Адмиралтейство опасалось атак минных катеров на торговые порты и военные объекты и, кроме того, считало, что у него не хватает кораблей для прикрытия от рейдерских атак коммуникаций в океане протяженностью 92 000 миль.

2 (14) августа 1878 г. было принято решение вывезти около 200 тыс. чел., госпитали, тыловые службы, артиллерию из Балканского полуострова в Россию по морю, через Бургас и порты Мраморного моря. Для этого было зафрахтовано 14 русских и 24 иностранных парохода и 3 русских шхуны. Среди них были и купленные в Германии пароходы, которые были выведены из состава военно-морского флота и под коммерческим флагом стали перевозить русские войска домой. Несостоявшиеся крейсера стали извозчиками.

Русско-турецкая война и последовавший за ее окончанием кризис показали недостаточность сил России на море, но развивать флот опять было нечем.

Его Величество Император Александр II со своей гвардией во время осады Плевны

Финансовый 1880 год был закрыт со значительным дефицитом. При общем доходе в 615 016 653 руб. расходы составили 694 505 313 руб. Дефицит достиг огромной суммы в 43 488 630 руб. Недостача покрывалась эмиссией, что привело к масштабной инфляции. Постоянно рос государственный долг. Самым тяжелым бременем государственного бюджета были военные расходы. С 1876 по 1882 гг. они составили гигантскую сумму в 1 075,4 млн рублей, в 1876—1879 гг. было заключено пять внешних займов на сумму в 917,1 млн руб., государственный долг страны увеличился с 4452 до 6036 млн руб. (включая займы, гарантированные акции и облигации железных дорог, а также беспроцентную задолженность Казначейства по выпуску кредитных билетов). Новый министр финансов Н. Х. Бунге постоянно повторял, что русские финансы не выдержат новой войны. Он последовательно проводил политику государственной экономии. С 1881 по 1884 гг. втрое были сокращены сверхсметные ассигнования. Расходы на флот также пришлось сократить. Итак, новое правление опять началось с того же, что и предыдущее.