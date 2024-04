Война за екатеринбургский цирк, которая в открытую идет уже несколько месяцев, сегодня ознаменовалась еще одной открытой вехой — публичным обращением экс-директора цирка Анатолия Марчевского.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбургский цирк на реконструкции

Нынешнее здание екатеринбургского цирка построили к 1980 году. Оно приспособлено для самых сложных постановок, а внутренние убранства отделаны уральским камнем. Цирк носит имя дрессировщика и народного артиста СССР Валентина Филатова. Воспитанники цирка регулярно становились призерами различных мировых конкурсов.

Одно из наиболее популярных шоу в учреждении — Всемирный «Фестиваль клоунов», проходящий с 2008 года. Однако нынешнее руководство Росгосцирка перевело фестиваль — 2018 в более «стабильный» Санкт-Петербург.

Анатолий Марчевский — личность в Екатеринбурге далеко не безызвестная. Начав работу простым артистом, он дорос до полноценного руководства объектов культуры. Местный цирк Марчевский возглавлял бессменно с 1994 года, и успех многих цирковых шоу уже прочно ассоциируется с фамилией легендарного директора. Награжден званием «Народный артист РСФСР» (еще в 1984 году), почётный гражданин Екатеринбурга.

С нулевых годов Марчевский еще и пошел в политику, став депутатом свердловского заксобрания. Сейчас он состоит во фракции «Единая Россия».

Цитата из к/ф «Клоун». Реж. Наталья Збандут. 1980. СССР Анатолий Марчевский

Нынешние «бодания» Марчевского с Росгосцирком — далеко не первые. Еще в 2017 году он судился с госструктурой, дабы отменить назначенное ему дисциплинарное взыскание. К слову, взыскание дали за назначение на должность замруководителя сына Марчевского Руслана. Суд тогда принял сторону директора и отменил приказ Росгосцирка.

Но уже в 2018 году судебные решения пошли не в пользу Марчевсского. 26 сентября 2018 года Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора района о приостановке работы цирка.

Закрыть цирк могли уже с 1 ноября. Но нынешнее руководство учреждения обжаловало решение Ленинского районного суда. А сегодня, 2 ноября, Анатолий Марчевский обратился к журналистам. Выступление было обставлено не совсем традиционно для уральских пресс-конференций. Еще при аккредитации на встречу организаторы предупредили журналистов: «Вопросы задавать нельзя». Это удивило некоторых коллег, ведь информационная братия охоча до обратной связи — зачем же ставить себя в заведомо проигрышную позицию?

Впрочем, уже зайдя в уютный пресс-центр, многие поняли, для чего понадобился такой трюк: обращение решила посетить и другая сторона конфликта в лице временного управляющего цирка Александра Авраменко и советника генерального директора Василия Браташа. Очевидно, организаторы или сам Марчевский решили предотвратить возможную стычку, которая могла мгновенно вспыхнуть.

Заметим, что бывший директор и его соратники по борьбе (оба — «эксы»: ранее возглавлявший сам Росгосцирк, непередаваемо артистичный Александр Калмыков и аккуратно выглядящий экс-директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко) смогли выжать из формата монолога если не максимум, то близко к нему.

Дмитрий Красноухов Пресс-конференция

Высокую планку сразу задал Калмыков: его выступление, в котором он беспощадно громил Росгосцирк и превозносил Марчевского как «великого человека», звучало как мастер-класс по владению театральной речью: деятель то понижал голос до трагических нот, то звучал раскатисто, громогласно. «Руки прочь от Марчевского, ничтожества!» — именно так закончил свое выступление Калмыков.

Своей финальной репликой он невольно заставил вспомнить о двух сидящих в зале представителях Росгосцирка, которые в тот момент, очевидно, приняли оскорбление на свой счет.

Далее слово взял Дмитрий Резниченко. Совпадение: именно сегодня его бывший Ростовский государственный цирк вновь открывает свои двери после «устранения нарушений пожарной безопасности». Резниченко уверил собравшихся, что технология, с помощью которого хотят выгнать Марчевского, не авторская, а вполне себе типовая. «Сценарий, который я сейчас наблюдаю в Екатеринбурге, как две капли воды похож на сценарий в Ростове», — с уверенностью сказал цирковой деятель.

Подходило время человека, ради которого все и собрались. И если Александр Калмыков попытался убедить собравшихся силой чувства, а Дмитрий Резниченко — обаянием «товарища по несчастью», то Анатолий Марчевский решил говорить с опорой на факты, которые были выписаны на отдельной бумажке и зачитывались.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбургский цирк на реконструкции

Во-первых, экс-директор подробно описал ситуацию с пожарной безопасностью. Из-за «пожарки» цирк чуть не закрыли по требованию прокуратуры. Марчевский отметил, что обращал внимание Росгосцирка на данную проблему, но денег на её предотвращение так и не получил. Однако сейчас у него есть средства на «пожарку». Далее экс-директор рассказал про обустройство цирка. «Обвинения относительно затянувшегося ремонта также беспочвенны», — заверил собравшихся Марчевский. И далее говорил процентами: «Несущие конструкции купола готовы на 100%. Барельефы отреставрированы на 100%. Ремонт фасада закончен на 80%… Все работы ведутся в нормальном режиме», — уточнил Марчевский. И добавил, что при поддержке свердловского губернатора и депутатов законодательного собрания цирк преобразится через месяц-полтора.

Оставались вопросы с собственностью. Марчевскому ставили в упрек, что обогревающая уральский цирк котельная принадлежит его сыну Руслану, а через ООО «Центр развития циркового искусства» якобы выводились сверхдоходы. Экс-директор прокомментировал, что котельная позволяет не зависеть от городского графика подачи тепла и в два раза уменьшает теплорасходы, и все работает по закону. «Доходы, якобы полученные мной, — это ложь, это неправда», — заявил Марчевский и добавил, что докажет все документально.

Остался вопрос о земле. Артист упомянул, что при нем цирковая и близлежащая территория остались такими же, какими и были в 1980 году, разве что отдельный кусок был отдан под федеральный музей «Россия — моя история».

Дмитрий Красноухов Александр Авраменко

Выступление закончилось, спикеры стали расходиться. И тут представители Росгосцирка воспользовались моментом и организовали стихийный пресс-подход, где выступающими стали уже они. Стилистически они проигрывали предыдущему трио (как внешне — недоставало лоска, да и речь была поставлена хуже), хотя и более уверенно ссылались на документы, а также отвечали на вопросы. Претензии госструктуры к Марчевскому уже были ранее озвучены, поэтому чего-то нового почти не прозвучало. Уже на излёте, после заявления о том, что с «пожаркой» временный директор Авраменко справится за месяц работы, новый управляющий упомянул о сотрудниках цирка, которые приходят слишком поздно на работу. «Многие работники у нас, как выяснилось, только в половину одиннадцатого приходят на работу», — неожиданно для всех выпалил Авраменко. И это после того, как было сказано, что никто не уволен. Управляющий добавил: «Ну тогда, наверное, сотрудники вообще могут не приходить на работу, правильно? Зачем приходить в половину одиннадцатого, если в час — обед?» Журналисты восприняли заявления Авраменко как знак возможных увольнений или сокращений, хотя управленец еще раз заверил: «На данный момент ни один из сотрудников не уволен».

Происходящее объяснило новые контуры противостояния популярного циркового директора и Росгосцирка. Ни одна из сторон не планирует сдавать своих позиций, конфликт переведен в публичную плоскость. Публичность апеллирует к понятию представления, чьи законы, безусловно, Марчевский понимает как никто другой. Окажутся ли другие законы на стороне бывшего директора, и каково будет зрителю, который, возможно, будет вынужден перейти от цирковых шоу к шоу политическому, покажет ближайшее время.

А прокуратура тем временем ждет, пока временное руководство исправит все проблемы с пожарной безопасностью. Пресс-секретарь надзорного органа Марина Канатова пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что решение Ленинского районного суда о закрытии цирка так и не вступило в силу, — у Росгосцирка есть еще время на исправление «пожарки», госструктура подала апелляцию на решение суда.

Так что пока show must go on, как в цирке, так и за его пределами.