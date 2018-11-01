Сложно, со скандалами, доходящими до социального напряжения и зловещих слухов, началась в Чувашии реализация крупнейшего аграрного проекта с иностранными инвестициями — агропарка «Чувашия — Сычуань». Речь идёт о 10 млрд рублей инвестиций при 44-миллиардном годовом республиканском бюджете региона. «Негативную ауру» вызвал даже не сам инвестор (а им выступает китайская компания), а тот информационный шлейф, оставшийся после неудачного опыта в ряде других регионов, где после китайских «инвесторов» на землях оставался «превращенный пестицидами в труху гумусный слой». А в Чувашии, как известно, самые ценные природные ресурсы — это земля и лес, поэтому внимание к любому инвестору из Китая, проявляющему интерес к «экологически чистым землям республики», будет повышенное, особо критичное и напряжённое.

Cap.ru Земля будет готова к весеннему севу

В этих условиях масло в огонь неожиданно подлили инвесторы, тихо выкупив земли в Моргаушском районе, что стало неожиданностью даже для чувашских властей. Пока разбирались, что происходит, в народе начали кочевать слухи и мрачные домыслы, а особо отчаянные головы стали заявлять о межнациональной розни и китайской экспансии.

Провалив информационно-разъяснительную работу, власти сейчас пытаются реабилитироваться. И надо отдать должное комитету Госсовета Чувашии по экономической политике в лице председателя, экс-министра сельского хозяйства Сергея Павлова, который вынес этот вопрос в качестве дополнительного на рядовое заседание, сделав его расширенным за счёт приглашения прессы. Пожалуй, впервые публично о ситуации вокруг агропарка говорилось столь открыто. И власти признали, что и «им сложно, так как пока нет проекта». Пикантности ситуации добавляло то, что ряд депутатов Госсовета — руководители молочных заводов и мясных производств.

Агропарк по-китайски. Попытка №2?

С докладом выступил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Он отметил, что проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между участниками совместного предприятия ООО «АгроПарк «Чувашия — Сычуань», которое было заключено 13 октября 2014 года между ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» и ООО «Сычуаньская экспортно-импортная компания Силин» (SICHUAN XILIN IM/EX CO., LTD, КИТАЙ).

«По его результатам» в феврале 2018 года создано общество «Сычуань — Чувашия Агропромышленная торговая компания», его учредителем выступило ООО «Сычуань Рэйлвей инвестмент групп ко., ЛТД», зарегистрированное в Китае в 2008 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставной фонд вновь созданной компании — 800 млн рублей, генеральный директор — Хунтао Чжэн, основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство.

Cap.ru Встреча с китайскими партнёрами в Порецком районе

Планируется поэтапная реализация проекта общей стоимостью 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. По данным министерства, с участием башкирской компании здесь идут культуртехнические работы, очищено около 1,7 тыс. га земель, заросших лесом, в том числе на площади 720 га проведена культивация. До конца года эту работу планируется завершить и подготовить земельный участок для весеннего сева.

На следующих этапах планируется построить убойный цех (мощность 50 тыс. голов в год), завод по производству молочных изделий (мощность переработки 100 тонн в день), завод по переработке овощей (мощность 22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.

Сергей Артамонов, подчёркивая значимость проекта для населения республики, напомнил, как в прошлом году жители «возмущались рухнувшими ценами на сырое молоко». На долю подворий, напомним, приходится 64% производимого в Чувашии молока-сырья.

«У нас 200 тыс. тонн только своего лишнего молока на территории Чувашской Республики, которое мы продаём в соседние регионы. В прошлом году было очень много сухого молока, цены рухнули, и наше молоко отказывались покупать заводы. Было выгодно работать на сухом молоке, здесь секретов нет. Цены были минимальные — 11−12 рублей. И если с населением трейдеры рассчитывались в течение недели, то заводы им перечисляли через 1−1,5 года. Не раз мы отмечали, что один завод в Ульяновской области трейдерам Чувашской Республики не рассчитался и подал на банкротство на сумму около 300 млн рублей», — сказал вице-премьер.

Поэтому, по его словам, «переработку в Чувашии молока надо увеличить». Сроки реализации проекта названы не были.

Напомним, что в 2014 году было создано, а в декабре 2017 года прекратило деятельность ООО «Агропарк «Чувашия — Сычуань» с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Учредителями выступили корпорация развития Чувашии и «Сычуаньская экспортно-импортная торговая компания Силин». Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство.

Ранее в качестве площадки для строительства рассматривался Канашский район, но затем этот вариант сошёл на нет. В 2016 году в прессе приводили комментарий вице-премьера — министра экономики Владимира Аврелькина о том, что «нет нормальной концепции развития агропарка, нет понятных финансовых ресурсов у компании, которая пытается сюда зайти».

Как отдали земли

Особый вопрос — предоставление земель китайским инвесторам. Что касается Порецкого района, то около 5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения переданы в аренду через аукцион, срок аренды — 25 лет.

«Кто-то говорит, что продали. Сельхозземли продать иностранным компаниям невозможно, только отдать в аренду. В течение трёх лет на каждом совещании нас спрашивали: «Почему не своим (аграриям)?» В Чувашской Республике три года назад необрабатываемых земель было 140 тыс. га, многие возмущались, почему земли не обрабатываются. На начало этого года было 58 тыс. необработанных земель, а чтобы их обработать, нужны инвестиции около 6 млрд рублей. Прибыль всех сельхозорганизаций Чувашии в год колеблется от 1,5−1,7 млрд рублей. Если не вкладывать деньги больше никуда, то нужно около 4−6 лет. И неоднократно нашим (аграриям) предлагали, но 28 лет эти участки никому не были нужны», — говорит министр Сергей Артамонов.

Cap.ru Участок в Порецком районе

По его словам, земли здесь заросли лесом и корчевание «не затрагивает земель лесного фонда». Он опроверг слухи о том, что «китайцы разрубят лес, продадут, заработают деньги». Глава чувашских аграриев заявил, что «проблема сегодня — убрать эту растительность с полей», и «каждый может туда приехать», «забрать этот лес, продать, если у кого желание есть».

Непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе. Артамонов сообщил, что инвесторы просили участки в Чебоксарском районе для переработки продукции, но затем выяснилось, что выкуплены участки в Моргаушском районе. Это стало полной неожиданностью для чувашских властей. Ещё и выяснилось, что проданные участки затрагивают площади, планируемые для выделения многодетным семьям.

«Инвестор самостоятельно — подчеркну, так оно и было — без согласования с Чувашской Республикой вступил в гражданско-правовые отношения с частным собственником — ООО «Руском», заключив договора купли-продажи четырёх земельных участков, расположенных на территории Моргаушского района. Купленные участки отнесены к землям населённых пунктов с разрешённым использованием для объектов жилой застройки», — сказал вице-премьер, напомнив, что это не противоречит законодательству.

По его словам, «как вариант», участки общество планирует использовать для «строительства, в том числе молочного завода». Сергей Артамонов подчеркнул, что решение об использовании участка строительстве «будет приниматься с учётом мнения граждан, проживающих на территории района».

Страх перед «тремя китайцами»

После новости о проданных землях начали бузить сельчане в Порецком и Моргаушском районе, подпитываемые слухами и негативным опытом в ряде регионов с китайскими арендаторами. Ситуация получила федеральный резонанс.

Главное опасение сводилось к использованию земель, приводился ряд примеров. В частности, в 2014 году в прессе сообщалось, что «самый крупный в истории России ущерб сельскохозяйственным землям — 158 миллионов рублей — нанесли китайские рабочие» в Приморье, «по решению суда ущерб выплачивается, но превращенный пестицидами в труху гумусный слой на землях будет восстанавливаться годами», писала тогда «Российская газета». В том же году «Вести. Иркутск» сообщили, что «экологическое бедствие грозит 30 гектарам Иркутского района, всему виной — китайские пестициды, которыми пропитана почва»: в 2010 предприимчивая жительница Иркутска, скупившая паи местных жителей, сдала участок китайским аграриям.

«Ходят слухи, что «загадят» (земли) в Порецком районе. Это невозможно. Попробуйте, возьмите свой сельхозучасток и загадьте сегодня — сразу контролирующее органы возьмутся», — уверен Сергей Артамонов.

Cap.ru Владимир Аврелькин

Он заявил, что в Порецком районе «видел только одного человека, который высказывал недовольство, и то — за плохие дороги». По словам министра, «все остальные говорили, что в первый раз за 25 лет они услышали, что мужики ходят на работу, так как нет в Чувашии рабочих мест, все уезжают на заработки».

"Кто-то начинает говорить, что сейчас китайцы приедут, нам работу не дадут. Для реализации 10-миллиардного проекта они попросили квоту, чтобы дали запустить на территорию страны (для работы) трёх китайцев», — сказал Сергей Артамонов.

«Какие-то общежития придумали, что якобы китайцы будут строить на 500 человек. Ну какие общежития? — удивляется министр. — У нас даже если приедут, то есть где жить».

Cap.ru Сергей Павлов

Глава парламентского комитета по экономической политике Сергей Палов, говоря об использовании земель, признаёт, что «риски всегда остаются, никто не застрахован». Но сейчас «у нас настолько жёсткие законы», что «просто так применить химикаты не получится». На это заточены и контрольно-надзорные органы — Россельхознадзор, природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор. Эту же мысль ранее высказал вице-премьер Владимир Аврелькин, констатировав, что «компания еще не заступила, а мы уже создаем негативную ауру»:

"Все-таки нам нужно развивать республику, нужно идти дальше, а не опираться на негативный опыт других субъектов. Значит там не была выстроена работа с инвесторами, не был налажен достаточный контроль за реализацией проекта».

«Да, наверное, тут наша вина есть, минсельхоза. Мы должны были первыми встретиться с населением, разъяснить, будем эту работу проводить. И нам сложно, пока нет проекта. Разъяснять на пальцах сложно», — сказал Сергей Артамонов, признавшись, что пока «некоторые цифры нам тоже непонятны».

«Очень сложно реализовывать проекты, по-человечески скажу. И представьте, что кто-то из вас попал в Китай и столкнулся с тем, с чем они столкнулись у нас. Может, кто-то межнациональную рознь хочет создать? У меня такое мнение складывается», — полагает глава минсельхоза.

От коров — к «игре по-крупному»?

Владимир Аврелькин открыто признаёт, что до запуска агропарка «будет масса трудностей».

Игорь Моляков

"Задача, как я полагал, не состоит в битье министров и задавании вопросов, задача — в помощи. Потому что сегодня нужна помощь в реализации проекта. Мы ещё не приступили к реализации, а негативный фон нам обеспечен определёнными депутатами, к сожалению. Мы ещё не приступили к реализации — а уже сейчас столкнулись с проблемой с населением, которую нам бы хотелось, чтобы мы вместе решали. Мы столкнемся с проблемами инженерной инфраструктуры, а это — серьёзная проблема», — сказал Владимир Аврелькин на комитете.

Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков заверил, что он «конечно, за то, чтобы в республику поступили инвестиции», но «прежде всего, хотел бы, чтобы эти инвестиции поступали от наших сельхозтоваропроизводителей». И среди них — немало депутатов Госсовета, которые заняты в молочно-мясном бизнесе — к примеру, Юрий Попов (Вурнарский район), Олег Дельман (Моргаушский район), Валерий Иванов (Янтиковский район). С депутатом Госдумы Николаем Маловым ассоциируется молочный завод в Ядринском районе.

Cap.ru Технические работы в Порецком районе

«Это, прежде всего, конкуренция для наших сельхозтоваропроизводителей. Я не думаю, что они страшно рады этому. По моему мнению, ситуация в другом состоит: они сейчас зайдут под видом коров, с кормовой базы, а уже потом пойдёт игра по-крупному. На встречах мне люди говорят, что будет экспансия», — полагает Игорь Моляков, обещая в скором времени встречаться с жителями Моргаушского района «для отчёта» о проделанной работе и полученной информации.

Чиновники, в свою очередь, заявляют о готовности ездить по сёлам с депутатом.