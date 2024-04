Несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между КНР и США, большинство граждан Соединенных Штатов не считают, что Китай представляет угрозу для Вашингтона, по крайней мере, на данный момент. Данные социологического опроса, который провел Чикагский совет по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs), показывают, что только четверо из десяти граждан США считают, что «становление Китая как мировой державы представляет критическую угрозу для жизненно важных интересов США». Более ранний опрос Chicago Council on Global Affairs показал, что американцы больше склонны видеть в Пекине партнера, а не соперника, пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

К сожалению, руководство Китая, похоже, придерживается противоположной точки зрения. Во время инспекции вооруженных сил председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай должен «активизировать военные учения и совместные учения… для повышения возможностей военнослужащих и подготовки к войне». Цзиньпин обратился к вооруженным силам, ответственным за ведение боевых действий вблизи Тайваня и в Южно-Китайском море. Столкновения в данных районах могут спровоцировать кризис в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Подобные заявления, подкрепленные действиями, могут угрожать миру и стабильности в регионе.

Ученый из Гарварда Грэм Эллисон предупреждает, что каждый раз, когда крупная держава, такая как Китай, требует изменения условий международного порядка, то страны, подобные США, которые стремятся сохранить свое доминирование, будут оказывать противодействие. Исследование Эллисона показывает, что за последние более 500 лет в 12 из 16 подобных случаев всё заканчивалось войной. Нам суждено повторить историю?

Кажется непостижимым, что Китай может начать какие-либо военные действия против США. Однако китайское руководство могло бы принять решение о повышении ставок. «Клаузевиц говорит, что вполне разумно начать войну с более сильным противником, не дожидаясь завтрашнего дня, если вы понимаете, что в будущем вас ждут мрачные перспективы. Вы можете получить часть или всё, о чём мечтали, уже сегодня, а не завтра, через год или 10 лет. Если Китай посчитает, что в будущем его развитие остановится или экономическая мощь начнет снижаться, он может нанести удар первым», — считает профессор Военно-морского колледжа США Джеймс Холмс.

Пекин потратил сотни миллиардов долларов на укрепление своих военных возможностей. Учитывая рост долгов КНР и то, что экономическое развитие Китая начинает явным образом замедляться, китайское руководство может прийти к выводу, что настал подходящий момент для того, чтобы посредством войны вытеснить США из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Эта война будет сильно отличаться от всех предыдущих. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Китай попытается подорвать способность США управлять своими военными силами в регионе, задействовав новейшие ракеты и кибероружие для атаки на спутниковую систему США. Пекин, скорее всего, также задействует свой обширный арсенал баллистических и крылатых ракет для уничтожения американских военных баз в Азии. Цель заключается в том, чтобы в максимально короткие сроки нанести США максимально возможный ущерб, чтобы сломить волю Вашингтона и его союзников. К счастью, военные стратеги США подготовились к подобному сценарию. Пентагон разрабатывает стратегии, в рамках которых авианосцы, уязвимые к ударам китайских баллистических ракет, могли бы наносить удары с дальнего расстояния. Также ведется разработка новых платформ для атаки на внутренние районы КНР.

К тому же не следует забывать, что обе стороны обладают ядерным оружием, поэтому любой потенциальный конфликт может привести к войне, в которой погибнут миллиарды людей. Готов ли Китай пойти на такой риск, зная о том, что это может закончиться национальной катастрофой, особенно в случае проигрыша? «Я не думаю, что Китай готов пойти на это, однако нельзя полностью исключать возможность худшего сценария. Подобные попытки случались и раньше, всё может повториться вновь», — считает Холмс.