25−28 сентября в немецком городе Эссен прошёл четырехдневный фестиваль Internationale Spieltage SPIEL — крупнейшая в мире выставка настольных игр. Россия постепенно внедряется в это мероприятие, представляя новинки отечественного игропрома для зарубежной публики. Это, безусловно, способствует не только имиджу страны на внешнем рынке, но и развивает внутренний: современные российские авторы создают шедевры и становятся легендами.

Spiel-messe.com Internationale Spieltage SPIEL — крупнейшая в мире выставка настольных игр

В 2018 году выходит настольная игра «Смартфон» — и тут же, еще до официального российского релиза, врывается в рейтинг топ-10 самых ожидаемых игр Эссена по версии BGG-TV — канала, созданного самым известным и влиятельным игровым порталом мира BoardGameGeek. Мы пообщались с Иваном Лашином — 26-летним автором игры, сотрудником издательства Cosmodrome Games и активным участником Гильдии разработчиков настольных игр.

Личный архив Ивана Лашина Иван Лашин

Конечно. Например, «Находка для шпиона» Алексанра Ушана — одна из лучших патигеймов в мире, также все высоко оценили игру «Наместник» Юрия Журавлёва. [Патигейм — party game, «игра-вечеринка» — жанр веселых игр для большой компании — прим. ред.]

«Смартфон» — стратегическая экономическая игра, в которой мы играем за CEO больших технологических корпораций, производящих смартфоны. В игре придется принимать сложные решения по оптимизации развития своей фирмы — какие технологии внедрить в свой продукт, в какие регионы расшириться, в каком сегменте производить свои телефоны — в общем практически весь стратегический спектр реальных компаний. И, помимо этой тематической симуляции, у смартфона есть инновационный механизм принятия решений, который поразил прямо в сердце всех любителей современных евроигр. Ну и, конечно, «Смартфон» вызывает ощущение доработанной игры — у него в копилке целых 2,5 года разработки.

Практически ровно 3 года. [Первая коробка была представлена на Граниконе в этом году — прим. ред.]

Скриншот со страницы в Instagram boardgamecommunity Ознакомительная партия игры «Смартфон»

Не первая игра, но первая изданная настолка. А прототипов у меня очень много, как и у всех — за 50 перевалило.

Всё благодаря «Гильдии разработчиков». Придумал игру, прочитал объявление на «Тесере», пришел на встречу — и понеслось. [Tesera.ru — самый крупный в рунете портал о настольных играх — прим. ред.]

Я девелопер — отвечаю за развитие проектов. Рабочий день складывается всегда очень по-разному, но основную часть моей деятельности составляет просмотр и оценивание поступающих игр, доработка и тестирование уже принятых проектов и мониторинг рынка на предмет трендов и игр на локализацию.

К этому приводит целый ряд факторов. Нас интересуют определенные жанры, игры средней и крупной комплектации, но в первую очередь — всегда свежая механика.

Не секрет. Обычно около 10−15 проектов в месяц. Добираются до издания, к сожалению, крайне мало.

Я отвечаю за наладку анкет, плюс стараюсь посещать встречи петербургской ячейки «Гильдии» и принимаю участие в организации «Граникона». [Анкеты тестировщиков заполняют участники «Гильдии» в качестве обратной связи для разрабатываемых проектов — прим. ред.]

Spiel-messe.com Internationale Spieltage SPIEL — крупнейшая в мире выставка настольных игр

Я предпочитаю тяжелые евро, особенно экономические симуляторы. Но получаю удовольствие от любых игр, в особенности новых для меня. Если по-человечески, то, например, мне нравится «Проект Гайя» [Стратегия о колонизации космоса — прим. ред.], Nippon [игра о промышленном развитии Японии — прим. ред.], Food chain magnate [игра о развитии и менеджменте ресторанов фастфуд-сетей — прим. ред.].

Рынок настольных игр в России — это большой рост. За несколько лет с начала моего хобби ситуация встала с ног на голову. Если раньше гику в России было нечего купить, то теперь рынок буквально завален аппетитными новинками от кучи издательств.

Пустота. Пустота в некоторых нишах — в основном в нише коротких стратегических игр. И мне так хочется таких игр, а их нет — вот и приходится брать все в свои руки.

Советую прийти в настольный магазин и рассказать, чего вам хочется от игры, чтобы вам подобрали именно такую игру, с которой было бы приятно начать погружение в этот яркий и красочный мир.