Закавказское турне советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, состоявшееся 24−26 октября, завершилось. За множеством дежурных фраз и речей, стандартных для подобных визитов (необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта, принадлежность Южной Осетии и Абхазии Грузии и т. п.) серьёзно выделялись три темы — необходимость решения карабахского конфликта с целью изоляции Ирана (острая необходимость в сотрудничестве с ним, по мнению Болтона, в таком случае пропадёт), возможность развития военно-технического сотрудничества (ВТС) Армении и Азербайджана с США и отмена 907-й поправки, запрещающей экономическую помощь Азербайджану. Насколько реалистичны подобные заявления и кому они выгодны?

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Отмена 907-й поправки — непростая задача

Ещё в 1992 году усилиями армянского лобби в американский законопроект «Акт защиты свободы» добавили поправку 907, которая запрещала оказывать экономическую поддержку Азербайджану (в отличие от всех остальных постсоветских государств). С тех пор разные администрации Белого дома поправку неоднократно хотели отменить, однако этого пока так ни у кого и не получилось. Вполне может не получиться и сейчас, но на этот случай есть и другой механизм — действие поправки временно может отменять президент, если необходимо сотрудничество в интересах борьбы с терроризмом или это связано с обеспечением безопасности азербайджанской границы. При этом оказанная поддержка не должна подрывать процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и усиливать наступательные возможности Азербайджана. Этим правом пользовались как Джордж Буш, так и Барак Обама. Ничто не мешает продолжить эту практику и Дональду Трампу, если через конгресс отменить эту поправку целиком не удастся. Надо сказать, что поправка 907 на первый взгляд не противоречит продаже вооружения Азербайджану (если речь не идёт о каких-либо льготах и поддержке), однако полный текст законопроекта в электронном виде не выложен (именно там есть пункты, равнозначные эмбарго на поставки оружия) и доступен только в печатном виде в библиотеке конгресса. Если отмена поправки действительно произойдёт, то это покажет некий разворот США к Азербайджану в политическом смысле. Поиск «лазеек» в поправке 907 и поставки оружия в её обход будут также серьёзным фактором сближения Баку и Вашингтона.

Kremlin.ru Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Возможность развития ВТС с Арменией и Азербайджаном на руку только Баку?

Что касается вопроса военно-технического сотрудничества, то возможность приобретать американское оружие в реальности появится только у одной страны — Азербайджана. Армения, даже если очень этого будет хотеть, на сегодняшний день не обладает достаточными средствами для покупки серьёзных вооружений в США. Также вполне очевидно, что никаких реальных льгот, кредитования или передачи техники с хранения не будет. Необходимо учитывать, что даже при наличии большего военного бюджета, имея льготное ценообразование (закупка оружия по внутрироссийской стоимости) в рамках ОДКБ, для Армении всё равно нет объективных причин приобретать американское оружие. Даже если мы будем априори считать, что любой тип американской военной техники лучше по качеству, чем российские аналоги (что не всегда так, хоть и нередко), по соотношению цена-качество для Еревана альтернатив нет.

Что же касается Азербайджана, то страна может получить возможность приобрести некоторые типы вооружений, которых у неё нет, — например современные американские истребители (к примеру, последнюю модификацию F-16). Конечно, это будет недёшево, но Баку посредством такой сделки будет решать не только военные, но и политические задачи, выводя гонку вооружений на новый уровень. Однако Азербайджан может пойти и по менее рациональному пути (что раньше неоднократно делалось), закупая американские аналоги того оружия, которое у него уже есть, — это повысит и без того огромное количество типов техники разного стандарта и ещё больше усложнит логистику боеприпасов и запчастей, особенно в военное время.

Надо сказать, что с учётом последних тенденций у Азербайджана есть реальные шансы добиться поставок оружия, если Баку предложит подписать пакетный контракт на несколько миллиардов долларов. За реализацию сделки явно будет ратовать лобби военно-промышленного комплекса (к которому относится и сам Болтон), сам Дональд Трамп, имеющий связи в Баку (да и в целом оглядывающийся, как правило, исключительно на финансовую выгоду), а также политика по вытеснению России с мирового рынка вооружения. Так что вполне можно увидеть и такой негативный сценарий — с Баку снимают эмбарго (для Еревана его никогда и не было — только негласно), подписываются крупные контракты, а Армения продолжает закупать оружие в России и попадает под санкции CAATSA (вводятся против покупателей российского вооружения). Последнее, конечно, может и не произойти, но в любом случае выступление Болтона в Ереване положительным для Армении назвать нельзя никак. Его слова даже не требуют какого-то глубокого анализа — фактически прямым текстом было сказано, что вам стоит пойти на уступки по Нагорно-Карабахской Республике, решить конфликт, закупать оружие в США и, как итог, уйти от России и активно участвовать в процессе изоляции Ирана. То же самое было сказано и азербайджанскому руководству, с той лишь разницей, что в подобном сценарии по всем пунктам бенефициаром становится именно Баку.

Торговля оружием

Надо сказать, что позиция Джона Болтона по Нагорному Карабаху вызвала раздражение и исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, призвавшего не говорить за него, что он должен делать. Что же касается вопроса закупки американского оружия, то Пашинян сказал, что готов рассмотреть выгодные предложения, но как мы уже выше заметили, таковых не предвидится. К тому же о том, что Армения не собирается закупать американское оружие, чуть позже заявил и министр обороны Давид Тоноян.

Что касается российского интереса в регионе, то переключение Баку на закупку американского оружия заметно ослабит один из очень немногих рычагов влияния на Азербайджан. Ко всему прочему, со временем возможно нарушение баланса сил между Арменией и Азербайджаном, дестабилизирующее регион и повышающее риски начала масштабных боевых действий. В этих условиях Москве наверняка придётся поддерживать этот баланс наращиванием поставок Армении, что связанно с дополнительными финансовыми затратами для обеих стран.