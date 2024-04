Вновь взяться за перо заставило чувство тревоги от, на первый взгляд, ничем не примечательного визита в Республику Армения (далее РА), да и в регион Южного Кавказа, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 25 октября 2018 года. Что же такого примечательного было во время визита в регион Южного Кавказа? Чтобы читателям было понятно, о чём разговор, приведем некоторые выдержки из эксклюзивного интервью Дж. Болтона директору Армянской службы Радио Свобода Г. Тамразяну. Так, на вопрос Г. Тамразяна, «не могли бы вы рассказать, что вы обсуждали (имеется в виду с и.о. премьер-министра РА Н. Пашиняном — А.Г.) и какое у вас сложилось впечатление о новом правительстве?», Джон Болтон ответил так (с сокращениями — А.Г.):

«Я сказал премьер-министру, что, я, разумеется, с большим воодушевлением встретил перемены, произошедшие в Армении весной (кто бы сомневался, ведь они готовились аж с 2008 года, скажем так, нашими американскими партнерами из посольства США в Армении — А.Г.), а также приближающиеся декабрьские выборы (имеются в виду выборы в Национальное собрание РА, далее НС РА, — А.Г.). Когда случаются такие перемены, по сути, революционные, всегда появляется возможность решить проблемы, прежде казавшиеся неразрешимыми. Конечно же, мы много говорили о Нагорном Карабахе… Безусловно, на этом пути (урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта — А.Г.) не обойтись без трудностей, однако, мы почувствовали, что у премьер-министра очень хорошие позиции в Армении, а после выборов они, скорее всего, еще больше укрепятся, чтобы показать свои лидерские качества».

А в чём проблема, может задаться вопросом читатель? Так вот, советник президента США по нацбезопасности убежден в том, что в декабре т.г. непременно состоятся выборы в НС РА. Да, бесспорно, американская сторона знает, что и.о. премьер-министра РА Н. Пашинян на очередном заседании НС РА во второй раз «провалит» выборы себя любимого в должности премьер-министра РА, что и даст законные основания для самороспуска НС РА. Но при этом зададимся вопросом, а почему Дж. Болтон и в мыслях не допускает, что, к примеру, та же самая Республиканская партия Армении (далее РПА) не выдвинет на предстоящем специальном заседании парламента свою кандидатуру на избрание премьер-министром РА. Слава Богу, во фракции РПА наберется с десяток достойных кандидатур, которые по своим профессиональным качествам, жизненному опыту на порядок выше действующего и.о. премьера. Уже не приходится говорить о достойных кандидатурах от РПА, которые сегодня работают вне парламента. Мне могут возразить, что, дескать, есть договоренность между политическими силами и Н. Пашиняном о том, что парламентские фракции не будут выдвигать кандидатов в премьеры. Но позвольте, ведь двумя месяцами ранее был же достигнут консенсус между этими же акторами о том, что внеочередные выборы в НС РА состоятся в апреле-мае 2019 года. И нарушил эту договоренность не кто иной, как «народный» премьер. Более того, буквально на днях возьми Конституционный суд РА да и вынеси единственно справедливое заключение о том, что закон «О внесении изменений в Конституционный закон РА «О регламенте Национального Собрания РА» полностью соответствует Конституции РА, что со стороны специалистов по конституционному праву и сомнению не подлежит. Ведь в этом случае избрание нового премьер-министра Армении на специальном заседании парламента будет куда менее подвержено шантажу со стороны наиболее рьяных сторонников Н. Пашиняна, то бишь активистов более чем из 80 общественных организаций, которые уже чуть ли не одно десятилетие как финансируются фондом Сороса и иже с ним. Их цель, притом единственная цель: под разного рода благовидными лозунгами, которые служат лишь инструментарием для разрыхления основ армянской государственности. Здесь не забудем об агрессивной тоталитарной религиозной секте «Слово жизни» и, конечно же, о представителях весьма прыткого и авантюрного ЛГБТ-сообщества Армении, которых столь нежно оберегает Н. Пашинян (но об этом чуть позже).

Так почему же Дж. Болтон вовсе не берет в расчет все указанные и вполне возможные варианты развития ситуации в Армении? Откуда он черпает свои сведения о том, что после выборов в НС РА позиции Н. Пашиняна, «скорее всего, ещё больше укрепятся»? Если итоги выборов в Совет старейшин г. Еревана придают ему в этом уверенности, то напомним, что более 53% избирателей так и не приняли участие в выборах городского главы. Думается, что не участвовавшие в этих выборах наши сограждане вовсе не являлись сторонниками действующей власти. А может, уверенность Дж. Болтона в том, что широко применяемые в Армении технологии манипулирования народом и в случае с выборами в НС РА будут безотказно действовать, и половина избирателей так и не пойдет на выборы? Увы, лишь этим пораженческим поведением, выражая свой протест действующим властям, наши избиратели сыграют злую шутку с армянской государственностью.

Да, уважаемый читатель, все эти вопросы имеют право на существование, но тем не менее остается открытым ответ на главный вопрос — так где собака зарыта. И ответ на этот вопрос следует искать в совершенно другой плоскости. Так, буквально на следующий день после объявления Н. Пашиняном о проведении в декабре т.г. досрочных выборов в НС РА президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выборам в Милли Меджлис не уделяет столь пристального внимания, как выборам в НС РА, в одном из своих интервью заявил, что очень надеется, что после выборов в НС РА наконец-то будет найдено решение по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Спустя короткое время завершающий свою дипломатическую миссию в Армении посол США Ричард Миллс, в свою очередь, в интервью порталу EVNReport заявил: «Я был удивлен, когда я впервые приехал сюда (в Армению — А.Г.) и узнал, что большинство армян, которых я встретил, были категорически против возвращения оккупированных территорий в рамках переговорного процесса. Понимание переговорного процесса долгие годы заключалось в том, что эти территории изначально были заняты, чтобы в далнейшем быть использованными в рамках формулы «территории (земли) — в обмен на мир». То есть недосказанное Ильхамом Алиевым раскрыл посол Р. Миллс, повторим, в короткой формуле «территории (земли) — в обмен на мир». А эту тему в более утонченной форме, иносказательно подтвердил 25 октября т.г. на пресс-конференции в Ереване Дж. Болтон, который на вопрос корреспондента одного из телеканалов о том, что «Если начнутся переговоры (по Нагорно-Карабахскому урегулированию — А.Г.), кто должен сесть за стол переговоров — Республика Армения, Арцахская Республика и Азербайджан? И какой документ будет на столе, если иметь в виду, что до этого в ходе своего кратковременного нахождения в сопредседателях Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (представляющий в МГ ОБСЕ США — А.Г.) заявил, что на данный момент на столе переговоров не Казанский документ, не Мадридские принципы, а что-то новое? (смею предположить сводящееся к формулировке «земли — в обмен на мир» — А.Г.). Какие изменения имели место?». Вот как на этот вопрос ответил Дж. Болтон: «…Если премьер-министр во время этих выборов проходит и его партия получает этот мандат (большинство мест в парламенте — А.Г.), то это хорошая возможность, чтобы предпринять решительные и определяющие шаги дла принятия мер по Карабахскому урегулированию. Если такая готовность будет, то мы должны работать, чтобы со стороны Азербайджана также был соответствующий отклик».

Вся логика заявлений Алиева — Миллса — Болтона сводится к одному — к возобновлению переговоров по Нагорно-Карабахскому урегулированию под девизом «территории (земли) — в обмен на мир». Ведь не секрет, что как от Казанского документа (5 марта 2011 года в Сочи был представлен документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, который спустя месяц в Казани на встрече с президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым устно был согласован между Сержем Азатовичем Саргсяном и Ильхамом Алиевым — А. Г), так и от Мадридских принципов, нашедших место в пяти совместных заявлениях президентов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ — России, США и Франции, отказался именно И. Алиев. Словом, в восприятии сути «решительных шагов Н. Пашиняна по прорыву в Нагорно-Карабахском урегулировании» азербайджанская и американская стороны едины, а единство в их подходах сводится к формуле: территории — в обмен на мир. При этом заметим, что ни один, даже самый беспринципный политик, будь тот, кто время от времени в силу политической конъюнктуры готов самым циничным образом, не моргнув глазом, радикально менять свою позицию по судьбоносным для Армении и Арцаха вопросам, к примеру, от инициирования вопроса по выходу Армении из Евразийского экономического союза, вплоть до передачи Азербайджану, «если хотите, оккупированных земель… мы, кто должны быть хозяевами этой страны (Армении — А.Г.), оставив наше, хотим стать хозяевами чужого (Азербайджана — А.Г.) (это выдержка из статьи Н. Пашиняна в газете «Айкакан жаманак» от 22 мая 2001 года)», — не позволит себе втянуться в откровенно предательскую авантюру по сдаче территорий зоны безопасности, притом без четких договоренностей о будущем статусе Нагорного Карабаха, обеспечения его безопасности в соответствии с пятью совместными заявлениями президентов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Но в вопросе с Н. Пашиняном мы имеем совершенно другой случай. Он прекрасно осознает, что все ранее данные им обещания своим заокеанским покровителям о сдаче Нагорного Карабаха (причем если и не в прямой форме, то посредством своих интервью и публичных выступлений, о чём приходилось ранее писать), — это не то, чтобы сделать заявку на роль политического камикадзе, а нечто, куда более худшее. В то же время Н. Пашинян осознает, что ранее принятые перед своими кураторами обязательства он также не сможет выполнить, поэтому вот и сделал выбор, а скорее всего, политические поводыри ему подсказали, что делать дальше. А делать придется путем проведения самой гнусной политики по расколу армянского общества, разделению его на революционеров и «контрреволюционеров», «белых» и «черных». Причем ему хватило наглости попробовать перевести политику расшатывания основ государственности и на Арцахскую Республику. Однако, как и следовало ожидать, эта затея Н. Пашиняна с треском провалилась в силу проницательности населения Арцаха (которое вот уже 24 года, после заключения соглашения о прекращении огня, ежедневно, ежечасно не теряет своей бдительности, зная о коварстве Азербайджана). В итоге «народный» и.о. премьера оказался в собственном капкане, и поэтому далеко не случайно, что главным действующим лицом по нагнетанию напряженности в стране стал он сам, Н.Пашинян. Ведь не может же парламент, который «дружно» голосует за все законопроекты, представленные правительством РА, быть источником дестабилизации в республике. А что до закона о внесении изменений в Регламент НС РА, то он выявил всю антиконституционность действий Н. Пашиняна, уже не приходится говорить о нескрываемых диктаторских замашках «народного» и.о. премьера. Ясно, что, погрузив страну в состояние управляемого хаоса, «народный» и.о. премьера создает весьма благодатную почву для азербайджанского вторжения, подготовка к которому в апшеронском султанате идет полным ходом.

Возвращаясь к интервью и пресс-конференции Дж. Болтона, заметим и отдельные светлые моменты, содержащиеся в его высказываниях. Так, в ответ на вопрос ранее упомянутого Г. Тамразяна «Мне кажется, его рейтинг одобрения (имеется в виду Н. Пашиняна — А.Г.) очень высок, Дж. Болтон ответил: «Я спросил его, в чём его секрет. Он отказался сообщить. Может, после выборов скажет?». Конечно, эта шутка Дж. Болтона не может не вызвать восторга и умиления, как, впрочем, и реакция Н. Пашиняна, скромно отмолчавшегося и не поделившегося с советником президента США по нацбезопасности секретом своего успеха. Ведь кому-кому, а «народному» и.о. премьера хорошо известно, что в апреле-мае т.г. он прилежно следовал рекомендациям, содержащимся в «учебном пособии» Джина Шарпа для разрушителей государственности, известном под названием «198 методов ненасильственных действий» («198 METHODS OF NON VIOLENT ACTION» from The Politics of Nonviolent Action by Gene Sharp Boston, Porter Sargent, 1973). Или же пользовался рекомендациями, советами американского аналитика, политического публициста, философа и теоретика Аврама Ноама Хомского, который сформулировал 10 способов манипулирования народом.

Ведь если внимательно проанализировать деятельность «народного» и.о. премьера, мы можем выделить отличительные черты его действий, точь в точь копирующие определения А.Н.Хомского.

Так, Н. Пашинян, вместо решения важных проблем по экономическому развитию страны, налаживания борьбы с коррупцией на институциональной основе, создания условий для инвестиционной привлекательности Армении, своими подстрекательскими выступлениями создает внутри армянского общества обстановку напряжения и непредсказуемости, страха, шантажа и прямых угроз со стороны улицы, а потом делает вид, что сам же эти проблемы и решает. Такой подход, скажем так, у Аврама Ноамовича (кстати, в 1980—1992 гг. самого цитируемого из живущих ученых и восьмого по частоте использования источником для цитат вообще) обозначен как Способ N1 — Отвлечение внимания и Способ N2 — Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения. Так, Способ N3 — Способ постепенного применения, также в арсенале Н. Пашиняна. К примеру, 24 октября т.г., отвечая на вопрос депутата от фракции «Царукян» Геворга Петросяна, каково его отношение к проведению в Армении в ноябре т.г. «ЛГБТ — форума», «народный» и.о. премьера рассказал весьма «трогательную» историю о том, что, когда он заказал во Франции кофе в номер гостиницы, его принес молодой человек, который, войдя в номер, восторженно сказал: «О, здравствуйте, господин премьер», на что Пашинян спросил — «ты армянин», и в ответ услышал — «да», а на вопрос о том: не думает ли этот молодой человек вернуться на родину после «революции», сей неизвестного пола субъект ответил, «что еле сбежал из Армении». Далее «народный» и.о. премьера разъяснил, что оно живет (этот официант — А.Г.) во Франции со своим другом, который уроженец того же армянского города. Согласитесь, весьма символическое совпадение. Такие вот дела. Дальше пошла присущая Н. Пашиняну демагогия типа «правительство пока будет уклоняться от этого вопроса, но через 10−20−30 лет будет правительство, которое встанет лицом к лицу с этой проблемой. И это правительство должно будет решить, выводит ли оно танки и «их всех давит» или признает существование этих людей (ЛГБТ сообщества — А.Г.) в Армении». В данном случае мы имеем сразу наличие двух рекомендаций от Аврама Ноама Хомский: наличие Способа N3 — Способ постепенного применения и Способа N4 — Отсрочка исполнения. Можно и далее подробно описывать апробируемые Н. Пашиняном способы манипулирования народом, как-то: делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления; держать людей в невежестве, культивируя посредственность; побуждать граждан восторгаться посредственностью и т.п. Однако думаю, что в этом нет необходимости, но от этого не перестает оставаться загадкой: неужели Дж. Болтон на самом деле не знал о существовании этой технологии профессора Массачусетского технологического института Аврама Ноама Хомского? А если знал, неужто он хотел для себя уяснить, знает ли и.о. премьера о том, что политические поводыри Н. Пашиняна снабжают его весьма популярной технологией Ноама Хомского по манипулированию народом.

Теперь, на мой взгляд, о самом существенном, что имело место быть на переговорах Дж. Болтона и Н. Пашиняна, что вылезло наружу в ходе эксклюзивного интервью директору Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Грайру Тамразяну. Так, на его вопрос «Мы знаем, что, опять же, Россия является крупным игроком в плане безопасности. Но каковы альтернативы для стран региона? Это членство в НАТО? Что это? Более тесные отношения с НАТО или военное сотрудничество с США? Каковы альтернативы?». Думается, что уважаемый читатель, узнав ответ Дж. Болтона, без напряжения поймет, в чем конечная задача наших американских партнеров, исполнение которой возложено на «народного» и.о. премьера: «…И как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену». Что называется, приехали. Итак, и.о. премьер-министра Армении, государства-члена ОДКБ, обсуждает с советником президента США по нацбезопасности вопросы о покупке американского оружия, более того, он и Ко оставляют без соответствующего реагирования стремление Дж. Болтона «не полностью зависеть от одной крупной державы», а этак добровольно принять мягкую кабалу со стороны США. А насколько цинично звучат его слова насчет оптимизма Армении «в том плане, что Армения может выйти на мировую арену». Невольно недоумеваешь и задаешься вопросом, а кто же мешает США «подсказать» своему ближайшему союзнику по НАТО в нашем регионе, Турции, чтобы она открыла бы границы с Арменией? Здесь хочется напомнить уважаемому гостю из США о том, что за годы независимости Армении при непосредственном участии президента РА Сержа Азатовича Саргсяна в нашу республику более чем 1500 рейсами военно-транспортной авиации Российской Федерации были доставлены вооружение и военная техника. Ведь эта информация не является государственным секретом. Всё это фиксируется спутниками, в том числе и спутниками США, из космоса, вплоть до звезд на погонах, к примеру, турецких офицеров НАТО. Причем заметим, что это оружие Республикой Армения покупалось по российским внутренним ценам, более того, по российским кредитам, а авиаперевозки осуществлялись по весьма символической, ничтожной оплате. Бесспорно, в этом сыграла значительную роль и уверенность политического руководства России в надежности своих союзников в лице второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и, конечно, Сержа Саргсяна, который, напомним, в самый ответственный период новейшей истории Армении и Нагорного Карабаха был также и руководителем оборонных ведомств двух армянских государств. А ведь своими откровениями Дж. Болтон, по простоте душевной или специально, раскрывает детали переговоров с и.о. премьер-министра, которые, уже не приходится сомневаться, были нацелены на вбивание клина в стратегическое партнерство между Россией и Арменией. Делает он это, будучи прекрасно проинформированным о том, что в настоящее время его посыл найдет благодатную почву в Армении, потому что сегодня у руля руководства РА «свой парень». Поэтому «их парень» для собственной страховки не перестает к месту и не к месту публично лукаво разглагольствовать о своих особо хороших отношениях с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным (набивает себе цену у наших американских партнеров), но при этом вовсе не спешит избавиться от циничных высокодолжностных ненавистников России из своего же ближайшего окружения. Об этом мне уже приходилось писать.

Думается, что столь подробное изложение событий последних дней было необходимо, ибо в своей совокупности оно не оставляют сомнений в том, что полным ходом идет подготовка к реализации предательской затеи под формулировкой «территории (земли) — в обмен на мир». И именно в этом ключе следует рассматривать неоднократные заявления и.о. премьера о том, что в последнее время на границе азербайджанская сторона в разы стала меньше обстреливать приграничные районы Армении и территорию Арцахской Республики. Что это? Современная армянская версия совместно реализуемого коварства поющих сирен, усыпляющих бдительность приграничного населения, более того, пробуждая в них ложное представление о якобы наметившихся перспективах карабахского урегулирования, что имеет своей конечной целью подтачивание воли населения и разрыхление их решимости любой ценой отстаивать каждую пядь родной земли?

Можно и дальше привести с десяток примеров в подтверждение того, что наши американские партнеры, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ, всерьез нацелились на разрыв стратегического союза России и Армении, на выход Армении из ОДКБ (собственно, на это была нацелена неуклюжая, а по существу, хамская выходка со стороны известных ставленников дяди Сэма в руководстве Армении в отношении генерального секретаря ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова), на вывод 102-й российской военной базы и летной базы военно-воздушных сил России «Эребуни» из Армении, а также погранотряда Пограничного управления ФСБ России в Армении. А соответствующую почву для реализации этого губительного для Армении и Арцахской Республики сценария призвано обеспечить урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта по формуле: «территории (земли) — в обмен на мир».

Вместо послесловия

За время, прошедшее после майского (2018 г.) государственного переворота в Армении, меня всё время мучает один и тот же вопрос: неужели произошедшее было неизбежно? При этом я, естественно, принимаю во внимание множество объективных и субъективных проблем, накопившихся за годы независимости в Республике Армения, во многих случаях объективное недовольство, вызревавшее годами в армянском обществе, что и вывело на улицы десятки тысяч наших граждан, и этим обстоятельством очень ловко воспользовались известные силы. И почему-то, в завершение поиска ответа на этот мучительный вопрос, склоняюсь к мысли, что прими тогда Серж Азатович Саргсян другое решение, то на улицах Еревана неизбежно пролилась бы кровь, что, бесспорно, входило в возможные сценарии политических поводырей и ведомых ими лидеров так называемой «бархатной революции». Ведь неудачная попытка совершить государственный переворот после президентских выборов 2008 года его организаторами опиралась именно на провоцирование кровопролития. И именно в силу этого сегодня виновники этой трагедии перенарядились в тогу поборников свершения правосудия. А выражаясь проще, в их понимании на перекладывание меры своей личной ответственности за случившуюся трагедию на действующего в то время президента РА Роберта Кочаряна. Почему я употребляю термин «виновники», потому что оправдательного приговора суда как в Армении, так и в Европейском суде по правам человека так и не последовало.

Не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо, всё еще не перевелись на свете добрые, проверенные и испытанные друзья Армении и армянского народа. Когда писались эти строки, в электронных СМИ Армении появилась светлая весть: обращение к российской и армянской общественности, подписанное патриотами России, кому не может быть не дорога судьба братской Армении. Речь об отцах-основателях «Лазаревского клуба». Хотелось бы специально поблагодарить отцов-основателей «Лазаревского клуба» — патриотов, граждан братской России, кому дороги судьбы Армении и армянского народа. Узнаем же их поименно:

Авагумян Камо — председатель совета директоров Группы компаний АВИЛОН; Бабаян Роман — журналист, телеведущий; Затулин Константин — депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель Института стран СНГ, инициатор создания «Лазаревского клуба»; Казимиров Владимир — Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель Совета ветеранов МИД России; Карапетян Самвел — президент группы компаний «Ташир»; Колеров Модест — главный редактор Информационного агентства REGNUM; Навоян Юрий — председатель российской Общественной организации «Диалог»; Никонов Вячеслав — председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке; Рыжков Николай — Герой Республики Армения, член Совета Федерации России; Согоян Фридрих — Народный художник России, Армении и Украины, скульптор; Торкунов Анатолий — ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН; Чилингаров Артур — депутат Государственной Думы ФС РФ, специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике; Шахназаров Карен — генеральный директор «Мосфильма», кинорежиссер.