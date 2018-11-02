Автор опубликованного в центральной газете Японии «Асахи симбун» материала рассказывает о посещении южнокурильского острова Шикотан, который Никита Хрущев хотел в 1950-е годы отдать японцам. Остров входит в Малую Курильскую гряду, которую в Токио считают уже находящейся у них чуть ли не «в кармане». Не «забирают» лишь потому, что боятся продешевить, а потому требуют безо всяких оснований присовокупить к Малой гряде еще и самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, которые Японии никогда и никто, во всяком случае официально, «отдавать» не обещал и не собирался — ни Хрущев, ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Хотя в нарушение российского суверенитета в совместных заявлениях с японскими лидерами все эти политики под нажимом японцев фактически признавали эти территории «объектом спора».

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Статья называется «Нам не нужна помощь Японии. Справимся своими силами». Это — мнение жителей Шикотана в ответ на широко пропагандируемые, а то и навязываемые планы «совместной хозяйственной деятельности» на южнокурильских островах, которые японские власти законодательно «закрепили» за собой и требуют от русских это признать.

Публикации предпослана преамбула, которая гласит:

«Роскошная «Шикотан арена», новая участковая больница, благодаря которой жителям острова не придется ехать на Сахалин на обследование, планы по строительству взлетно-посадочной полосы… В Советско-японской декларации 1956 года говорится о передаче Шикотана и Хабомаи Японии после заключения мирного договора. Но местные жители скептически относятся к такому варианту».

Вид на о.Шикотан с космоса

Описав хорошо оборудованный на современном уровне спортивный центр, где дети под руководством тренера увлеченно занимаются «популярным боевым искусством, которое было разработано в армии для рукопашного боя» (видимо, самбо), автор статьи Хитоки Накагава сообщает, что «Шикотан арена» открылась в марте 2017 года. Она была построена в соответствии с проектом социально-экономического развития Курил, который разработало правительство России в рамках программы регионального развития.

Автора впечатлило и то, что в соответствии с федеральной программой социально-экономического развития на Шикотане стремительными темпами развивается инфраструктура. В июле 2015 года в Крабозаводском открылась участковая больница. Есть терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, стоматологическое и гинекологическое отделения. Было даже установлено оборудование для маммографии и так далее, которого раньше на острове не было. Теперь не нужно ехать лечиться на Сахалин.

В мае этого года открылся новый детский сад. Губернатор Сахалинской области Кожемяко (теперь уже бывший — А.К.) также намерен построить взлетно-посадочную полосу. В августе 2017 года на Шикотане была создана первая особая экономическая зона на южных Курилах. Реализуется проект строительства рыбоперерабатывающего завода.

«Появилась особая экономическая зона, и население острова стало увеличиваться. Скорее всего, Шикотан продолжит развиваться», — уверенно сообщил японскому корреспонденту глава администрации села Малокурильского Сергей Усов.

(сс) СтаниславС Село Малокурильское

А что же соседняя Япония? Цитируем статью в ведущей газете Страны восходящего солнца:

«Около 20 лет назад к Японии на Шикотане относились хорошо. Когда в 1994 году произошло землетрясение, постсоветская Россия находилась в экономическом и социальном хаосе. Помощь от российского правительства пришла с опозданием, что вызвало еще более негативные чувства островитян, которые были близки к разочарованию Россией.

В свою очередь Япония активно помогала: направила большое количество продуктов и медикаментов, построила клиники и электростанции. Тогда многие островитяне выступили за передачу островов Японии.

Тем не менее после того, как в 2000 году к власти пришел Путин, российская экономика начала развиваться благодаря высоким ценам на нефть. Социальная обстановка стабилизировалась. Президент Путин занял активную позицию в отношении развития Дальнего Востока, и количество жителей островов, которые хотели войти в состав Японии, уменьшилось».

Ну что же, вполне объективная оценка, дающая японскому читателю возможность поразмыслить, удастся ли японским властям теперь в изменившейся не в их пользу обстановке обещаниями лучшей жизни убедить жителей южнокурильских островов согласиться перейти в японское подданство или покинуть за хорошее вознаграждение острова, для многих из которых они являются родиной.

Газета напоминает читателю, что договоренность о «совместной хозяйственной деятельности на северных территориях (так в Японии называют российские южнокурильские острова — А.К.) была достигнута между президентом РФ и премьер-министром Японии еще в декабре 2016 года, но тем не менее на островах энтузиазм ощущается не сильно».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Автор указывает, что глава администрации Сергей Усов, как и жители острова, проявляет настороженность по поводу Японии: «Мне не интересны темы, связанные с японцами. Если они будут что-то делать, они потребуют что-нибудь взамен». Также он подчеркнул:

«Я за совместную хоздеятельность, если она будет затрагивать такие сферы, как энергетика, туризм и переработка мусора. Дело в том, что Япония обладает более продвинутыми технологиями, чем Россия. Что касается рыбной промышленности, то в сотрудничестве с Японией мы не особо нуждаемся. Япония опустошает рыбные ресурсы».

Не смог автор обойти и неожиданное и обескуражившее японцев предложение президента Путина перестать увязывать подписание мирного договора с удовлетворением японских необоснованных и, скажем прямо, оскорбительных для России и ее народа территориальных требований. По мнению Накагава, «за твердой позицией Путина стоит стремительное развитие северных территорий, а также уверенность в том, что местные жители поддержат эту программу».

Токио