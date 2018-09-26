Депозиты

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (6−12 месяцев) на Украине в настоящий момент составляет: 13,84% в гривне (+0,72% за последний месяц), 2,64% в долларах (-0,16%), 1,9% (+0,09%) — в евро.

По состоянию на начало октября суммарный объём депозитов почти достиг 502 млрд грн (+1,5% в сравнении с сентябрём).

При этом вклады физлиц росли более быстрыми темпами, чем депозиты компаний. На население сегодня приходится 258 млрд грн (+2,8% в сравнении с началом сентября) и 8,7 млрд долл. (+1,4%). У бизнеса, соответственно, 242 млрд грн (роста не было) и 5,3 млрд долл (+1%).

Ставки по депозитам в последнее время осторожно растут, но всё равно не могут угнаться в прибыльности за ОВГЗ. По крайней мере так утверждают в минфине Украины. В последнее время они активно рекламируют ОВГЗ в прессе и даже в соцсетях. Те, у кого сегодня хватает средств и смелости кредитовать правительство напрямую, могут рассчитывать на 18,5% в гривне и 8% в долларах. И если отдельные банки сегодня предлагают депозиты под 16−18%, то 8% в долларе не предлагает никто, тут предложение минфина Украины с большим запасом вне конкуренции. Тем более что возврат средств по облигациям гарантирован правительством в полном объёме, а не лишь в пределах 200 тыс. грн, как в банках.

Torange.biz Украинские гривны

Ну, и, наконец, третий существенный плюс: доходы по ОВГЗ не облагаются НДФЛ (18%), т. е. фактически покупатели облигаций зарабатывают ещё больше. Единственный налог, который они платят, — военный сбор (1,5%).

Правда, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в своём материале для сайта lb.ua напоминает, что в мМинфине «забывают» упомянуть об издержках. Скажем, покупателю облигаций придётся заводить счёт в банке, причём как зачисление, так и списание средств с него будет платным. Собственно, как и открытие счёта.

Что же до гарантирования выплат, эксперт напоминает:

«Дефолт по ОВГЗ Украина прошла в 1998—1999 гг., я как раз тогда только начинал трудовую деятельность и отлично помню, как в один день ОВГЗ превратились в КОВГЗ (конверсионные ОВГЗ), сроки погашения которых растянули на пять лет. Уверен, что в 2019 году дело до такого дефолта не дойдет, однако его вероятность всегда остается, и она может расти, если в экономике что-то пойдет не так».

В итоге он советует ОВГЗ как инструмент только для поклонников рисковых инвестиций и только в том случае, если сумма превышает 1 млн грн. Мол, в противном случае транзакционные издержки снижают итоговую доходность облигаций до уровня обычного депозита в надёжном банке.

Ken Teegardin Падение экономики

Но желающих рискнуть хватает. Как рассказала заместитель главы «Приватбанка» Галина Пахачук в интервью порталу finclub, более половины клиентов «Приватбанка» хотят конвертировать свои валютные депозиты в ОВГЗ:

«Мы уже продали физлицам госбумаги на 530 млн грн, а юрлицам — на 236 млн грн. Физические лица предпочитают больше валютные ОВГЗ, чем гривневые, но вкладываются они на более длительный срок, чем юрлица. 95% гривни инвестируется в ОВГЗ на короткий срок, а в валюте, наоборот, 75% вложено в облигации на срок свыше года — физлица пошли в трехлетние валютные бумаги».

Местные власти хранят на депозитах в банках 15 млрд грн, сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе селекторного совещания правительства с регионами.

Кредиты

Украинским банкам ограничили возможность начислять проценты по задолженности в случае обращения в суд для её взыскания. Такое разъяснение дал Верховный суд Украины.

«Банк уже подал в суд и запустил процесс взыскания залога под продажу, но все еще продолжает насчитывать проценты. Суды ведь могут длиться по 2−3 года, а в сложных ситуациях — и того больше. Так что кредитор сразу думает, как ему побольше получить с заемщика, который фактически перестает быть его клиентом (чтобы потом заявить, что ему должны проценты за все время суда). Ведь все прозрачно и очевидно по законодательству: затребовал у человека весь кредит или залог — расторгаешь с ним всякие отношения. Ну и на основании чего тогда продолжать насчитывать проценты?» — поясняет логику судей старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец для «Страна.ua».

Зато банки снова смогут забирать у должников квартиры: в Кодексе по процедурам банкротства предусмотрена отмена моратория на взыскание жилья у неплательщиков (запрет существовал с 2014 года, после того как у украинцев массово возникли проблемы с обслуживанием ипотечных кредитов из-за падения курса гривны).

Sam Yurface Банкротство

Правительство выделило банкам дополнительные 100 млн грн на выдачу т.н. «тёплых кредитов» (энергомодернизация жилья). Кредиты льготные (правительство покрывает от 10% до 40% тела кредита) и довольно популярны у населения: обычно средства заканчиваются уже летом.

Согласно отчёту Нацбанка, в III квартале зафиксировано увеличение спроса на кредиты как со стороны бизнеса, так и домохозяйств. В целом рост спроса на кредиты наблюдается с III квартала 2015 года (потребительское кредитование) и с II квартала 2016 года (ипотечное кредитование). Впрочем, в Нацбанке отметили, что хотя рост и сохранился, его темпы ниже, чем в предыдущие три квартала.

Хроника «банкопада»

По результатам стресс-тестирования Нацбанком 24 наиболее крупных украинских банков (90% активов банковского сектора) НБУ рекомендовал восьми банкам провести докапитализацию на сумму 6,1 млрд грн. В рекомендации говорится, что крайний срок её завершения конец 2018 года, однако сейчас чиновники ведут переговоры с руководством этих банков об отсрочке до конца I квартала 2019 года.

Однако 6,1 млрд грн — это докапитализация по позитивному сценарию. Есть ещё негативный, включающий уже 13 банков и 42,1 млрд грн дополнительных вливаний в капитал, а также реструктуризацию активов.

У более мелких банков проблемы традиционны: три банка до сих пор не увеличили регулятивный капитал до минимально необходимых 200 млн грн.

Ещё 16 банков не выполняли норматив максимального кредитного риска на связанных лиц — практика выдачи банком кредитов (иногда на льготных условиях) структурам, связанным с собственником банка. НБУ стал строго относиться к этому нормативу после «банкопада», а также после национализации «Приватбанка»: чиновники утверждали, что 90% кредитного портфеля «Приватбанка» были выданы компаниям, аффилированным с Игорем Коломойским и/или его партнёрами.

В итоге из всех 82 действующих на Украине банков проверка НБУ не выявила проблемы только у 13.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Главный редактор портала UBR.ua Елены Лысенко уверена, что НБУ в результате пойдёт по самому плохому сценарию. Комментируя в своей колонке итоги закрытого совещания НБУ, состоявшегося в конце сентября, эксперт пишет, что в Нацбанке готовятся вернуть в практику термин «банкопад»:

"При этом совсем скоро надо будет разработать четкий план заработков — не пустые басни, а новый план по новым требованиям НБУ (предыдущие россказни чиновники выбросили в мусор)…

Чиновники же стремятся в Европу, а значит, лелеют мечту выполнять Базель III, потому и копируют оттуда все подряд, перенимая модные иностранные словечки — типа SREP или LCR. Кстати, тот же LCR [коэффициент покрытия ликвидности — Ред] сейчас выполняют лишь 37 из 81 украинского банка…

На совещании озвучили целую пачку новых требований к банкам, от которых точно не откажутся, и ими прижмут немало финансовых структур. Банки снова начнут закрывать — термин «банкопад» вернут в обиход. Может, не в этом году, так со второй половины 2019-го и в 2020-м».

В НБУ всё это видят иначе. Там утверждают, что теперь «оздоровление» украинских банков будет простым и относительно беспроблемным, поскольку Нацбанк собирается имплементировать на Украине директиву ЕС Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD):

«При внедрении директивы BRRD для урегулирования возможных проблем банки будут разрабатывать и подавать в Национальный банк планы восстановления платежеспособности (recovery plan), на основе которых ФГВФЛ будет разрабатывать план урегулирования (resolution plan)», — пояснила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время экспертной дискуссии «Финансовая стабильность и система страхования вкладов: Ключевые вопросы».

Согласно исследованию USAID, «банкопад» 2014−2017 гг. обернулся для Украины потерей 40% ВВП. А также продолжает сдерживать его рост — в частности, в лизинговом бизнесе. В НБУ это подтверждают. Скажем, председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook пишет, что ещё летом 2017 года в банке подсчитали: «…Общие потери экономики от кризиса в целом составляют 38% ВВП».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Основатель «Киевского фондового центра» Александр Гончаров напоминает, что через несколько месяцев исполнится пять лет с начала «банкопада». А это очень важная дата:

«…Это означает, что по законодательству, после завершения сроков ликвидации банков, требования кредиторов считаются погашенными».

Однако, по мнению Гончарова, даже это не улучшает состояния финансового сектора:

«Мы в шаге от дефолтной позиции. Даже МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Более того, действия властей могут стать для всего мира хрестоматийным примером того, как не нужно проводить финансово-экономические реформы», — анализирует эксперт.

Фонд гарантирования вкладов

По состоянию на 1 октября объём средств ФГВФЛ достиг 14,75 млрд грн (уменьшились на 100 млн грн с 1 сентября, выросли на 400 млн грн с начала года).

В Фонде гарантирования вкладов пожаловались на потерю одного из наиболее ликвидных активов — офиса обанкротившегося «Платинум банка» в Одессе.

«Попытка незаконного завладения имуществом банка реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъята запись о праве собственности на объект ПАО «Платинум банк». Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо», — говорится в заявлении пресс-службы.

Схема, конечно же, не новая, однако обычно она применяется рейдерами в отношении бизнесменов, государство так внаглую стараются не «кидать». По словам представителей ФГВФЛ, их убытки от мошенничества — 144 млн грн.

Однако это не самая крупная потеря. В Фонде недавно обнародовали схему вывода активов из «Авант-банка» (ФГВФЛ собирается судиться с его бывшими собственниками), из-за которой Фонд лишился активов на сумму 1,1 млрд грн.

Грядущий юбилей «банкопада», помимо прочего, означает, что в течение остающихся полутора лет (основная часть банков была выведена с рынка в 2014 — начале 2015 года) необходимо успеть продать залоги, перешедшие в управление Фонда. А сделать это довольно непросто. Во-первых, примерно для трети активов Фонд ещё даже не получил согласия НБУ на продажу. Во-вторых, продажей в Фонде занимаются уже 3,5−4 года без видимого результата. Где гарантия, что успеют за оставшиеся 1,5 года?

К тому же активы падают в цене. В качестве примера можно привести один из самых известных — недострой ТРЦ «Республика» в Киеве. В июле 2017 года ФГВФЛ успел выставить его на продажу уже 12 раз. Стоимость в ходе торгов снизилась с 2,5 млрд грн до 1,1 млрд. И всё равно желающих нет. В конце концов, скорее всего, его выкупит собственник за 10−20% стоимости.

Рабочие на стройке

Только в конце этого года ФГВФЛ собирается приступить к пакетной продаже активов — на аукцион выставят пул залогов на сумму 8 млрд, а всего таким образом хотят продать активов на сумму 20 млрд грн. Пока же темпы значительно скромнее. Скажем, 16−19 октября Фонд продал активы 15 банков на общую сумму всего 41 млн грн.

Всего же за эти годы Фонд гарантирования вкладов успел полностью ликвидировать только… один банк — в начале октября заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик отчитался о том, что «Госзембанк» исключён из реестра юрлиц.

Но сотрудники Фонда нашли изящный выход. Если не можешь продать уже имеющиеся активы — подавай иск против России. От пресс-службы Фонда стало известно о подготовке искового заявления в Международный суд: чиновники намерены взыскать компенсацию за активы «Дельта-банка».

Фонд всё-таки решился внести в парламент законопроект об увеличении гарантированной выплаты вкладчикам обанкротившихся банков до 800 тыс. грн (сегодня — 200 тыс; если депозит больше этой суммы, вкладчик получает только 200 тыс. грн, если меньше — сумму своего вклада). Член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак поддерживает это изменение, отмечая, что после принятия законопроекта девять из десяти депозитов будут полностью покрываться выплатой, что должно повысить уровень доверия к банковской системе.

Российские дочерние банки

Дочерние структуры российских госбанков ожидаемо продолжают показывать наибольшие убытки среди всех участников рынка. По итогам января — августа 2018 года Сбербанк и «ВТБ Банк» получили 8,7 млрд грн убытка на двоих (7,08 и 1,62 млрд грн соответственно).

НБУ своей политикой в отношении российских банков добился результата, на который вряд ли рассчитывал: в Сбербанке заявили, что уходить с Украины теперь не собираются.

«Даже если представить себе, что мы прекратили деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам и собрали долги, все равно забрать свои деньги мы не сможем, так как санкции запрещают любые движения денег с Украины в сторону российских банков. Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив, и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем», — рассказал первый заместитель председателя правления «Сбербанка России» Лев Хасис.

Между тем уже даже за океаном Украине рекомендуют отпустить Сбербанк с миром.

«…Наиболее элегантным решением было бы провести управляемый выход, согласно с которым Сбербанк остановил бы все операции в Украине, вернув вкладчикам их депозиты, очистив свой баланс и вернув банковскую лицензию. Препятствием здесь остается лишь политическая воля», — говорится в публикации Financial.Times.

Отказались пока от продажи и в ВТБ.

«Продажу не рассматриваем, нам это не дают делать», — комментирует ситуацию глава банковской группы Андрей Костин.

Torange.biz Сбербанк России в Киеве. Майдан 2014

В настоящее время ВТБ, как и прочие дочерние структуры российских банков, оспаривает арест акций в рамках решения Гаагского суда о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму. Иск подавался структурами бизнесмена Игоря Коломойского.

Разное

Многие украинцы предпочитают хранить деньги в государственных банках, считая их более надёжными, нежели частные. Резон в этом есть, однако со стороны государства их также поджидают неприятности. В последнее время госбанки стали явно неразборчивы в подборе персонала. Так, один из менеджеров Ровенского филиала «Приватбанка» был пойман на том, что продавал данные клиентов. За информацию об одном клиенте он просил 400 грн (чуть менее тысячи рублей).

Кроме того, «Приватбанк» продолжает списывать выданные до национализации кредиты. В начале октября стало известно о списании ещё 6 млрд грн — и в целом банк уже обошёлся государству более чем в 200 млрд грн.

В государственном «Ощадбанке» Национальное антикоррупционное бюро и вовсе выявило хищение 20 млн долл. (через выдачу фиктивного кредита). По обвинению уже задержаны три топ-менеджера банка.