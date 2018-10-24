Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза чуть больше трех лет. Это небольшой срок, чтобы делать полноценные выводы о том, какое влияние на экономику страны оказало участие республики в объединении. Одним из очевидных преимуществ ЕАЭС можно назвать улучшение условий для трудовых мигрантов, работающих в странах союза. Это, к примеру, доказывают и объемы денежных переводов. В 2017 году трудовые мигранты перевели в Киргизию около 2,5 миллиардов долларов, причем более 90% из этой суммы были перечислены трудящимися из Российской Федерации. Периодически выдвигаемые правительством России инициативы, связанные с ужесточением законодательства в области миграционной политики, беспокоят не только более 700 тысяч киргизстанцев-мигрантов, но и руководство среднеазиатской страны.

President.kg КПП на границе Киргизии

Киргизский политолог Денис Бердаков прокомментировал ИА REGNUM ситуацию и рассказал, что ждет киргизстанцев, трудящихся в России.

В 2016 году трудовые мигранты перевели в Киргизию почти $2 миллиарда. За 2017 год — уже $2,2 млрд. В 2018 году объемы переводов мигрантов из России на родину могут превысит существующий рекорд — за 8 месяцев в Киргизию уже отправлено $1,74 млрд.

Если уйти от обсуждения денежных сумм, превышающих годовой бюджет государства, то стоит отметить, что после присоединения Киргизии к ЕАЭС трудовые мигранты получили значительные преимущества. Это отсутствие необходимости получения разрешения на работу, у киргизстанцев отпала необходимость покупать патенты (к примеру, в Москве стоимость патента для работы иностранцу составляет 4500 рублей в месяц, в Московской области — 4300 рублей). Экономия составляет несколько десятков тысяч рублей в год.

Сейчас граждане Киргизии делают лишь регистрацию. Срок, в течение которого необходимо ее получить, увеличен до 30 дней. Наши трудовые мигранты пользуются одинаковыми профессиональными и социальными преференциями, что и местные работники, имеют право устраивать детей в детские сады, а также пользоваться услугами больниц.

Наши соотечественники по-прежнему могут въезжать в Россию и Казахстан по внутреннему паспорту (ID-карта, хотя по факту при пересечении границу просят предъявить все имеющиеся документы вплоть до аттестатов об окончании средней школы), несмотря на то что с 2015 года в РФ действует новый порядок въезда, согласно которому граждане СНГ въезжают в страну исключительно по заграничным паспортам.

Срок временного пребывания (проживания) трудовых мигрантов и членов их семей на территории России определяется сроком действия трудового договора, заключенного между работодателем и работником. Хоть 5 лет! В случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток со дня въезда трудящийся-мигрант имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

President.kg Киргизы

Правила весьма неплохие, но они не всегда соблюдаются на территории России. Тем мигрантам, кто нарушил закон и работает без трудового контракта, грозят значительные проблемы.

Правительство, сокращая число привлекаемой иностранной рабочей силы, хочет освободить места для граждан России. Тут все понятно. Но вряд ли эта инициатива будет реализована. В договоре о Евразийском экономическом союзе четко прописано, что работодатели вправе привлекать к трудовой деятельности граждан стран ЕАЭС без учета ограничений по защите национального рынка труда. Т. е. члены союза не должны устанавливать и применять подобные правила.

Введение ограничений будет означать, что соглашения в рамках ЕАЭС ничего не значат. А это недопустимый вариант.

Тема предоставления медицинской помощи трудящимся из ЕАЭС и их семьям остается проблемной. Согласно Договору о ЕАЭС от 2014 года, социальное страхование «союзных» трудящихся и членов их семей должно осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Социальное страхование подразумевает и обязательное медицинское страхование (ОМС). Что же касается фактической ситуации, то трудовые мигранты получили доступ к ОМС в январе 2017 года приказом Министерства здравоохранения России. Однако данный документ не распространяет свое действие на членов их семей. Получается, что положения договора о ЕАЭС выполняются Российской Федерацией не в полном объеме.

Вероятность очень большая. Ведь реализация предложений Минздрава ухудшит положение трудящихся и их семей, а это в корне противоречит Договору о ЕАЭС. Соглашения в рамках союза нацелены на глубокую интеграцию, в том числе в части вопросов, касающихся социального страхования трудящихся и их семей. Преференции для работников из стран союза являются важным фактором развития трудовой миграции и формирования единого рынка трудовых ресурсов, что является одной из основных целей ЕАЭС.

Насколько мне известно, МВД России планирует обязать некоторые категории граждан проходить процедуру обмена международных и национальных водительских удостоверений на российские. Если человек получает вид на жительство или паспорт гражданина России, он обязан в течение 6 месяцев получить российское удостоверение. По истечении данного срока национальное и даже международное удостоверения будут признаны недействительными.

В случае принятия подобных поправок наши соотечественники, получившие гражданство России или вид на жительство, должны будут, скорее всего, сдавать экзамены на знание ПДД и практическое вождение в России.

Что касается трудовых мигрантов, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории России, то они продолжат управлять транспортными средствами на основе национальных водительских удостоверений.

В Бишкеке размышляют над тем, что будет, если узбекистанцы получат хотя бы часть преференций, которые есть у граждан Киргизии в России. Если это произойдет — наиболее низкоквалифицированные мигранты из Киргизии с плохим знанием русского языка могут потерять рабочие места в России. Конечно, часть киргизстанцев в России уже ушла на уровень менеджмента, управляющего персонала в торговых сетях, банках и т.д., и появление миллионов узбекских рабочих им не угрожает, но для остальных сотен тысяч человек из Киргизии перспективы складываются не самые радужные.

President.kg Сооронай Жээнбеков и Шавкат Мирзиёев

За последнее время Россия и Узбекистан подписали свыше 800 документов, сумма контрактов, инвестиций и соглашений по ним превысила 27 миллиардов долларов. Предполагается создать в Узбекистане 79 совместных предприятий, 23 торговых дома и 20 логистических центров. Как резкий рост активности воспринимается в соседней Киргизии?

Открытие Узбекистана миру и такие масштабные планы стали темой самых активных дискуссий в властных коридорах Бишкека. Пока не все еще осознали, но факт почти налицо — бизнес Киргизии не смог в рамках имеющейся социально-экономической модели наладить для экспорта в Россию производство необходимых объёмов овощей и фруктов должного качества.

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и Россия подписали соглашение о создании «зеленого коридора» для экспорта узбекских овощей и фруктов. Кроме того, стороны завершают работу по созданию «зеленого коридора» в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе «Аргус Фито». При этом значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в Россию через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Это значит, что крупнейшие торговые сети России нашли достаточно надежных контрагентов в Узбекистане. И это при том, что их представители с 2015 года по нескольку раз прилетали в Киргизию в поисках товарных объёмов лука, моркови, яблок, но так и не смогли заключить контракты.

За последние годы в Узбекистане посажено 14 000 гектаров яблочных деревьев, через два-три года там получат объёмы урожая для экспорта в РФ, и, возможно, в Китай. Для сравнения — Киргизия, которая уже три года в ЕАЭС, за всё это время высадила около 500 гектаров новых яблочных посадок.